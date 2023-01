73% minder Bitcoin-miljonairs dan vorig jaar, verliezen meer dan $2 biljoen

Belangrijkste punten

De cryptocurrency-industrie werd in 2022 gewaardeerd op bijna $3 biljoen, nu is het $800 miljard

Er zijn 73% minder Bitcoin miljonairs na 2022

Bitcoin heeft zich 75% teruggetrokken van zijn hoogste punt ooit tot bijna $69.000

25% van de bitcoin-voorraad leed het jaar verlies, nu is het meer dan 50%

Het aantal investeerders met meer dan 1 BTC steeg met 20% naarmate de hindernis veel beter haalbaar werd

Ooit werd de cryptomarkt gewaardeerd op $3 biljoen. Om precies te zijn, dit was in november 2021, toen Bitcoin handelde op zijn hoogste punt ooit van bijna $69.000.

Maar toen kwam 2022. Inflatie ontstond als gevolg van het bijdrukken van COVID-geld, de oorlog in Oekraïne en problemen met de toeleveringsketen, wat betekende dat centrale banken wereldwijd gedwongen werden de tarieven te verhogen om een spiraal van kosten van levensonderhoud in te perken.

Met de goedkope liquiditeit die onder de markten vandaan werd gehaald, voelde Bitcoin – en crypto als geheel – de kneep. We hebben de top 10 cryptocurrencies zien instorten, een van de topbeurzen bleek een kaartenhuis te zijn en talloze andere faillissementen en schandalen.

Het verlies is meer dan $2 biljoen geweest, waarbij Bitcoin driekwart van zijn waarde verloor op het moment van schrijven, handelend tegen $16.800.

Bitcoin-miljonairs

Kijkend naar on-chain data van bitinfocharts.com, zijn Bitcoin-miljonairs als vliegen gevallen. Bij het invoeren van 2022 waren er 90.000 adressen met meer dan een miljoen dollar aan Bitcoin. Vandaag zijn dat er 24.000 – dat komt neer op een daling van 73%.

“De gegevens op de keten vatten samen wat overduidelijk is als we naar een Bitcoin-prijsgrafiek kijken – dat het feest voorbij is en dat investeerders er niet langer van dromen om met pensioen te gaan van hun Bitcoin-bezit, in ieder geval in de nabije toekomst! Bijna driekwart van de Bitcoin-miljonairs die die status verliezen, is misschien wel het beste stukje data om samen te vatten hoe lelijk 2022 was voor investeerders,” aldus Max Coupland, directeur van CoinJournal.

Percentage aanbod in verlies verdubbelt in 2022

De rendementen van Bitcoin vóór 2022 waren verbluffend. Als gevolg hiervan was het grootste deel van de aanvoer winstgevend en ging slechts 25% van de aanvoer verlieslatend het jaar in. Tegen het einde van het jaar was dit verdubbeld tot meer dan 50% – nog een verbluffende statistiek als je bedenkt dat Bitcoin de best presterende activaklasse ter wereld was in het afgelopen decennium.

Adressen met meer dan 1 BTC

Aan de andere kant, nu Bitcoin zo goedkoop is in vergelijking met vorig jaar, is het aantal adressen dat één Bitcoin of meer bevat – “hele munten”, zoals ze worden genoemd – altijd hoog, zelfs als de dollarwaarde in die adressen is ver beneden.

Bij het invoeren van 2022 waren er meer dan 814.000 adressen met meer dan 1 BTC. Aan het einde van het jaar bedroeg dit aantal ruim 978.000, een stijging van 20%.

Zoals te zien is bij het inzoomen op 2022 op de onderstaande grafiek, waren er aanzienlijke sprongen toen Bitcoin de rug toekeerde van de drie grote schandalen van 2022 – Luna’s doodsspiraal, Celsius’ insolventie en de onthullingen van fraude bij FTX.

Dalend sentiment dat overeenkomt met dalende prijzen

Misschien wel het grootste probleem dat vanaf 2022 naar voren komt, heeft te maken met deze schandalen. De reputatie van crypto heeft een enorme klap gekregen, met name door de schokkende ondergang van FTX en de in ongenade gevallen voormalige CEO Sam Bankman-Fried.

Volgens een CNBC-enquête vanaf november 2022 heeft slechts 8% van de Amerikanen nu een positieve kijk op cryptocurrency.

Crypto-investeerders hebben eerder soortgelijke procentuele dalingen gezien, natuurlijk alleen om de markt te laten herstellen. Maar deze keer vecht crypto voor het eerst in zijn geschiedenis tegen een terugval in de bredere economie.

Tot nu toe waren het nul (of negatieve) rentetarieven en een printer voor warm geld. Nu zijn we overgestapt naar een nieuwe omgeving en crypto-investeerders voelen de pijn. Ze hopen dat 2023 weer op de voorgrond kan treden en de reputatie van de gewonde activaklasse kan herstellen.

Als u onze gegevens gebruikt, stellen we een link naar https://coinjournal.net op prijs. Het vermelden van ons werk met een link helpt ons om u te blijven voorzien van data-analyseonderzoek.

Onderzoeksmethode

Adresgegevens ontleend aan on-chain prijsgegevens van Yahoo Finance.