AltSignals belooft laag risico en hoge beloningen voor de nieuwe ASI-token presale. Is het te mooi om waar te zijn?

Een recente presale die door velen als een laag risico met potentieel hoge beloningen wordt beschouwd, heeft de aandacht getrokken van crypto investeerders over de hele wereld. De presale van AltSignals ASI is nu van start gegaan. In dit artikel lees je wat AltSignals is, waarom beleggers enthousiast worden over het ASI-token en of de belofte van een laag risico en een hoge beloning te mooi is om waar te zijn.

Wat is AltSignals?

AltSignals is een van de oudste en meest gerespecteerde aanbieders van crypto trading signals op de markt. Het platform, gelanceerd in 2017, biedt signals van hoge kwaliteit voor de crypto-, forex- en aandelenmarkten, gegenereerd door het wereldberoemde AltAlgo™-algoritme en een toegewijd team van handelsprofessionals.

Sinds de oprichting heeft AltSignals meer dan 1.500 calls gemaakt en meer dan 50.000 leden naar het gratis Telegram kanaal getrokken, wat heeft geleid tot een beoordeling van 4,9/5 sterren op Trustpilot op basis van bijna 500 positieve recensies. De filosofie is eenvoudig: hoogwaardige trading signals produceren met een laag risico met behulp van een eigen strategie in combinatie met handmatige fundamentele analyse.

De resultaten van AltSignals zijn overweldigend. De nauwkeurigheid van de 1.500 verzonden trading signals is 64%, wat de consistentie in de strategie van AltSignals aantoont.

AltSignals werkt op abonnementsbasis, waarbij gebruikers een maandelijks lidmaatschap met een laag risico kunnen uitproberen of zelfs toegang tot de AltAlgo-indicator kunnen kopen voor eigen gebruik. AltSignals heeft echter nog grotere plannen: de ASI-token presale en het ActualizeAI-algoritme.

Introductie van het ASI-token

Het ASI-token vormt de kern van het streven van AltSignals om een revolutie teweeg te brengen in de handelssector. Het biedt houders exclusieve toegang tot het ActualizeAI-algoritme, dat het hele AltAlgo™-systeem zal vernieuwen om geavanceerde AI-technologie te integreren.

Zo is AltSignals van plan om machine learning te gebruiken om het algoritme te ondersteunen bij het analyseren van de markten en historische gegevens. Ondertussen gebruikt wordt sentimentanalyse gebruikt om weloverwogen beslissingen te nemen over welke activa op het punt staan om te ontploffen.

Het bezit van ASI-tokens ontgrendelt een reeks voordelen voor handelaren, waaronder toegang tot de besloten AI Members Club. Hier kunnen leden ASI-tokens verdienen om te testen en feedback te geven over de nieuwste updates van het ActualizeAI-algoritme. Leden kunnen deze tokens verzamelen om toegang te krijgen tot meer geavanceerde functies van het AltSignals AI-ecosysteem, hun lidmaatschap te upgraden, tokens vast te houden of deze in te ruilen voor fiat.

ASI-token houders kunnen tevens deelnemen aan reguliere trading toernooien om hun vaardigheden op de proef te stellen. Hierbij liggen spannende prijzen en erkenning door de community voor het oprapen.

Ten slotte zet AltSignals zich in om zijn toch al sterke community te koesteren. Dat is de reden waarom ASI-tokenhouders wijzigingen aan het platform en zijn producten kunnen voorstellen en erover kunnen stemmen, met als doel uitsluitend door de community te worden beheerd.

Is de belofte van een laag risico en hoge beloningen te mooi om waar te zijn?

Net als bij investeringen die een laag risico en hoge opbrengsten beloven, is het altijd verstandig om sceptisch te zijn. In het geval van AltSignals wordt een deel van het giswerk weggenomen door simpelweg de staat van dienst van een platform te onderzoeken. In tegenstelling tot de meeste crypto presales, heeft AltSignals al bewezen een succesvol bedrijfsmodel te hebben, wat zich vertaalt in een potentieel lager risico.

Bovendien heeft AltSignals aangetoond dat het hoge beloningen kan genereren via zijn bestaande trading signals. Het nieuwe ActualizeAI-algoritme zal naar verwachting niet alleen deze beloningen verder verhogen, maar zal ook leiden tot een stortvloed aan investeerders die ASI-tokens oppikken om de trading signals van het algoritme in handen te krijgen. In die zin lijkt het ASI-token investeerders waarschijnlijk hoge beloningen te bieden, vooral degenen die er vroeg bij betrokken raken.

Conclusie

Nu de presale net van start gaat, lijkt het ASI-token van AltSignals een ideale mogelijkheid met een laag risico en een hoge beloning – althans in vergelijking met andere crypto die in de presale zijn. Als je er ook zo over denkt, overweeg dan om in te stappen tijdens de eerste fase van de presale – voordat de tokens uitverkocht zijn en de prijs stijgt.

Op dit moment verkoopt ASI voor $0,012 per token, wat door veel analisten als uitzonderlijk ondergewaardeerd wordt beschouwd, gezien het potentieel voor AltSignals om een revolutie teweeg te brengen in de trading signal industrie. Let op: deze kans wil je niet missen.