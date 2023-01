ApeCoin (APE) prijsvoorspelling: dit is hoe Metacade (MCADE) ApeCoin zal overtreffen in 2023

Beleggers in de hele crypto-scene kijken terug op een moeilijk jaar, terwijl ze actief op zoek zijn naar mogelijkheden voor levensveranderende winsten. Het is geen verrassing dat sommige, meer gevestigde projecten zoals ApeCoin (APE) zorgvuldig worden bekeken. Het is echter een nieuwkomer, Metacade (MCADE), die de zaken echt begint op te schudden.

Blijf lezen voor meer informatie en kijk of de Metacade- en ApeCoin-prijsvoorspellingen hieronder enig licht kunnen werpen op de beste investering voor je zuurverdiende geld.

Wat is Metacade?

Metacade verovert de wereld van gaming en is op zoek naar een nieuwe community die het beste van zowel gaming als crypto combineert tot een meeslepende ervaring – waardoor gamers en crypto-liefhebbers met elkaar in contact kunnen komen terwijl ze hun favoriete games spelen.

Metacade heeft zich ten doel gesteld om gamers een one-stop-shop te bieden voor al hun behoeften op het gebied van gaming. Het belangrijkste is dat Metacade een play-to-earn arcade heeft met ambities voor een groot aantal titels, waardoor gebruikers tijdens het proces beloningen kunnen verdienen – onder meer door competitief te spelen in toernooien en andere manieren om interactie met de community te hebben. Het project ondersteunt ook staking voor tokenhouders, waardoor MCADE-houders een passief inkomen kunnen verdienen terwijl ze bijdragen aan het ecosysteem.

Hoe werkt Metacade?

Metacade gebruikt het MCADE-token op het hele platform. Het is vereist om veel van de functionaliteit in te schakelen; voor toegang tot spellen, evenals voor deelname aan competitieve speltoernooien en prijstrekkingen.

Het nieuwste element is Metagrants, waar geld voor de ontwikkeling van metaverse games voor het oprapen ligt voor getalenteerde game-ontwerpers. Tokenhouders binnen de Metacade community kunnen stemmen op de projecten die ze gefinancierd willen zien en kunnen zelfs beloningen verdienen voor het testen van de games die ze hebben ondersteund. Dit alles vindt plaats dankzij een van de kern filosofieën van het platform, work-to-earn.

Het team achter Metacade werkt aan het bereiken van volledige DAO governance, gepland voor het vierde kwartaal van 2024. Dit omvat het overdragen van sleutelrollen en verantwoordelijkheden aan de Metacade community, zodat het een volledig door de community bemand bedrijf wordt, een ware DAO. Om ervoor te zorgen dat het project voldoet aan de hoge normen vereist in Web3, heeft Metacade zijn specificatie, smart contract en team ingediend voor een Certik-audit .

Metacade lijkt een ongelooflijke investeringsmogelijkheid te worden, met alle tekenen die wijzen op een mooie toekomst als DAO en met een enorm potentieel voor zowel ontwikkelaars als gamers die op zoek zijn naar nieuwe kansen op Web3-platforms.

MCADE prijsvoorspelling algemeen

MCADE is het krachtige utility-token dat op het hele Metacade-platform wordt gebruikt. Afgezien van de staking-transacties, biedt het ook twee uitgebreide use-cases: als ruilmiddel en binnen het Metacade-beloningssysteem.

Het waarde-element van MCADE betekent dat naarmate de acceptatie toeneemt, de behoefte aan meer MCADE door het gebruikersbestand toeneemt. Naarmate meer gebruikers games willen spelen, zoeken ontwikkelaars financiering, evenals de gastheer van andere spelactiviteiten die door het Metacade ecosysteem worden gefaciliteerd.

Het behouden van gebruikers wordt ondersteund door de beloningen die op het platform worden aangeboden en verder versterkt worden door de voordelen op het gebied van beveiliging en transactiekosten die horen bij het gebruik van het Ethereum-netwerk. Natuurlijk speelt ook het feit dat Metacade een DAO wordt hierin mee. Dit alles betekent dat het project waarschijnlijk momentum zal blijven opbouwen, waardoor het MCADE-token aanhoudende koopdruk krijgt.

In het licht van deze factoren lijkt het duidelijk dat de prijs van MCADE waarschijnlijk aanzienlijk zal stijgen. Dit zal waarschijnlijk al in 2023 gebeuren vanwege de opwindende roadmap-deliverables, van zowel de klassieke arcade-lancering als de toekenning van de eerste Metagrant. Naarmate meer gebruikers de opwindende realiteit van het platform beginnen te zien en FOMO begint, is een prijsvoorspelling van 30x vanaf de presale niet uitgesloten.

Wat betreft een prijsvoorspelling verder in de toekomst, is het nuttig om te kijken naar de marktkapitalisatie voor projecten zoals The Sandbox , die ondanks een klein gebruikersbestand in 2021 comfortabel een marktkapitalisatie van $6 miljard behaalde. Als zodanig is een marktkapitalisatie van $20 miljard voor Metacade haalbaar als hun visie de komende jaren op koers blijft, wat betekent dat de prijs 1.000x zou kunnen stijgen tot $10.

ApeCoin prijsvoorspelling algemeen

ApeCoin is zelf relatief nieuw, gelanceerd in maart 2022, en is overgenomen door populaire NFT-releases Bored Ape Yacht Club (BAYC) en Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Het Bored Ape ecosysteem richt zich op NFT’s en vooral op verzamelobjecten en kunst.

De ambitie van ApeCoin, gerund door de community via een DAO, is om te proberen de community in staat te stellen om een op kunst gericht ecosysteem te bieden dat waarde kan bieden aan creatieve industrieën.

De prijsvoorspelling van ApeCoin is lastig, maar met zoveel onzekerheden en zorgen over regelgeving in de VS , is het moeilijk om een dramatische prijsstijging te zien. Als ApeCoin in 2023 met 20% kan stijgen tot $4,60, zou dat inderdaad als een groot succes voor het project worden beschouwd – vandaar dat velen geloven dat Metacade het bekende project waarschijnlijk eerder vroeger dan later zal overtreffen.

Metacade – Klaar voor gigantische prijsstijgingen

De uitdagingen waarmee APE wordt geconfronteerd, maken de ApeCoin-prijsvoorspelling ontnuchterend, maar er is nog steeds een kans op een redelijke hoeveelheid voordeel. Het is daarentegen moeilijk om het potentieel dat Metacade biedt te negeren. Door de prijsvoorspellingen van Metacade en ApeCoin te herzien, hebben alle rationele investeerders slechts één echte keuze voor levensveranderende winsten.

Het is geen wonder dat Metacade, zelfs in de beginfase en voordat het een DAO is, zoveel aandacht trekt van cryptocommunitypen. Nu fase 1 van de presale aan de gang is, zijn de beschikbare MCADE-tokens waarschijnlijk zeer binnenkort veiliggesteld door slimme investeerders.