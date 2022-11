Avalanche (AAVE) en Polkadot (DOT) versterken positie nu de presale van Metacade (MCADE) de belangstelling van investeerders trekt

Een verhaal van drie cryptocurrencies – twee gevestigde oudjes versus een krachtige nieuwkomer die streeft naar dominantie binnen het rijk van web3 en metaverse projecten. De tokens Avalanche (AAVE) en Polkadot (DOT) zijn recent stabiel gebleven, hoewel het ook de rijzende sterren zijn waar we uiteindelijk de meeste interesse in hebben. We zullen het utility token van Metacade, $MCADE, zorgvuldig bekijken en uitzoeken wat er voorafgaand aan de presale wordt aangeboden.

AAVE – Een Blockchain platform en token dat concurreert met Ethereum

AAVE is het token van Avalanche , een gedecentraliseerd uitleensysteem waarbij gebruikers de rol van lener of deposant op zich nemen. Het AAVE-token faciliteert alle transacties en fungeert als de onderliggende cryptocurrency voor het platform. Momenteel heeft AAVE een marktkapitalisatie van $1 miljard USD en een circulerend aanbod van 14 miljard AAVE.

Met het AAVE-token kunnen ook stemrechten op het platform worden verkregen. Het wordt door de Avalanche community gebruikt om wijzigingen met betrekking tot het platform en eventuele beslissingen met betrekking tot het Avalanche-protocol voor te stellen en erover te stemmen. Dit is vergelijkbaar met andere metaverse projecten. Elke AAVE coin heeft stemrechten die gelijk zijn aan één stem, dus in wezen geldt dat hoe meer tokens een gebruiker heeft, hoe meer stemkracht hij heeft.

Sinds september zien we de prijzen stabiliseren na een volatiele periode in juli en augustus. Na aanvankelijke hoogtepunten van ongeveer $114, lijken de prijzen naar een bedrag van rond de $ 75-76 per token te zijn gezakt – hoewel het nog ter discussie staat of dit ook de bodem zal blijven. Gezien het huidige bearish sentiment, lijkt het enigszins onwaarschijnlijk dat de prijzen weer zullen stijgen naar hun vroegere hoogtepunten, maar de tijd zal het leren.

DOT – Een handig koppelingsprotocol en token

In zijn eenvoudigste vorm is Polkadot een protocol waarmee niet-gerelateerde blockchains op een veilige manier met elkaar kunnen worden verbonden, waardoor overdracht tussen hen mogelijk is. In het verleden waren voor dergelijke overboekingen vaak een aantal tussenstappen nodig (meestal makelaars), waardoor zowel de verwerkingstijd als de kosten toenamen. Door te proberen het proces te centraliseren, wil Polkadot de overhead van deze overdrachten verminderen.

Het Polkadot-token (DOT) heeft verschillende utilities, waaronder de functie van governance-tool – zodat houders kunnen stemmen over toekomstige ontwikkelingen. Het wordt ook gebruikt voor staking, en om verificaties op het netwerk te vergemakkelijken. Het DOT-token heeft ook een specialistische functie – bonding, het proces van verbinden en loskoppelen via hun netwerk. Natuurlijk kan worden gesteld dat het ook een utility heeft als investeringsmogelijkheid.

Momenteel heeft het een marktkapitalisatie van meer dan $6 miljard en is er een circulerend aanbod van meer dan $1,1 miljard DOT. Hoewel de prijzen geenszins in de buurt komen van hun hoogste marktniveau, zijn ze sinds het begin van 2022 stabiel gebleven. Momenteel heeft Polkadot geen specifieke plannen voor verdere uitbreiding, en vertrouwt het op de ideeën van zijn community om iets toe te voegen aan een systeem dat in wezen al aan het einde van zijn stappenplan is.

MCADE – Een utility token voor de Metacade

Laten we eens kijken naar Metacade en zijn MCADE-token, dat alles met web3 te maken heeft, een gedecentraliseerde versie van het internet waarbij de regie in handen ligt van de internetgebruikers. Naar aanleiding van wat wij hebben ontdekt, heeft het een groot potentieel om een van de meest opwindende metaverse projecten te worden die we tot nu toe hebben gezien. Metacade, een relatieve nieuwkomer in de scene, heeft een aantal nieuwe functies die op het eerste gezicht interessant zijn, maar, belangrijker nog, in de toekomst op een duurzame manier kunnen worden uitgebreid.

Metacade voorziet een ruimte met een arcade-thema waar cryptofanaten, gamers en game-ontwikkelaars zich vrijelijk kunnen mengen. Hierdoor wordt het ook wel de ultieme web3-metaverse gaming-community genoemd. Het platform is erop gericht dat gebruikers ideeën uitwisselen, samenwerken aan projecten en natuurlijk games spelen. Een bijzonder uniek aspect is het plan om een aantal metaverse games op het platform te hosten.

De gekozen valuta voor Metacade is het MCADE-token, dat een aantal utilities op het web3 platform heeft.

Er zijn plannen om het te gebruiken in de Play to Earn and Pay to Play arcade-suites, toegang en beloningen voor toernooien, door de community goedgekeurde financiering voor game-ontwikkeling en in de toekomst mogelijke betaling voor metaverse game-gerelateerde vacatures.

Metacade is ook van plan zijn MCADE-token te gebruiken voor staking – inkomsten verdienen door transacties op zijn netwerk te verifiëren, en om stemrechten te verlenen aan zijn community, met plannen om later in ontwikkeling over te gaan naar een DAO .

Wat maakt Metacade zo goed voor de toekomst?

In tegenstelling tot Polkadot en Avalanche is MCADE een utility token waarvoor de use-cases eenvoudig kunnen worden uitgebreid, aangezien Metacade functies in de loop van de tijd implementeert. Naast de unieke aspecten van een virtuele web3 arcade, zoals meerdere titels en geïntegreerde game-ontwikkeling, kan MCADE mogelijk ook worden gebruikt voor andere transacties op het platform die verband houden met reclame of zelfs merchandising.

Web3 wordt gezien als de toekomst van het internet. Het gedachtegoed achter web3 stelt namelijk de gebruiker centraal en zet zich af tegen de grote techbedrijven, wat aansluit bij de wensen van de mensen die het platform moeten gebruiken. Daarbij is web3 ook veel praktischer, veiliger en minder gevoelig voor fouten dan een gecentraliseerd model.

Terwijl de crypto-wereld nieuwe protocollen en diensten op basis van blockchain-technologie blijft pushen, wordt het steeds belangrijker om rekening te houden met de levensduur van web3 en metaverse projecten naarmate ze volwassen worden. Hoewel de tokens die beschikbaar zijn op platforms zoals Avalanche en Polkadot transformerend zijn, is het toch de moeite waard om te overwegen of de impact die ze kunnen hebben duurzaam is en welk effect dat op hen kan hebben als haalbare investeringen.

Sterke duurzaamheid vereist diepgaande innovatie en daarom zijn projecten zoals Metacade, een community-gedreven web3 platform in een snelgroeiende sector als gaming, zo interessant. Door het MCADE-token nauw te koppelen aan de diverse functies van Metacade, is er een niveau van inherente ondersteuning ingebouwd in het ontwerp dat momenteel niet beschikbaar is voor DOT of AAVE. We raden je ten zeerste aan om te kijken naar MCADE om meer te weten te komen over het uitzonderlijke potentieel.