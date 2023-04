Beleggers die succesvol willen zijn met traden wenden zich tot het platform van AltSignals

Zakelijk succes hangt af van de juiste besluitvorming. Of het nu een beursindicator is of de beweging van een crypto-token, nauwkeurige informatie is van cruciaal belang voor het succes van elke onderneming. Sinds 2017 is AltSignals dé vertrouwde bron van marktsignalen voor beleggers die in crypto investeren.

Nu legt AltSignals de lat hoger door zowel het ASI-token als ActualizeAI te introduceren: ASI is ontworpen om de liquiditeit te verhogen voor dit nieuwe kunstmatige intelligentie platform dat de toch al formidabele AltSignals-oplossing zal gebruiken en de nauwkeurigheid ervan exponentieel zal verbeteren.

ActualizeAI – De kracht van kunstmatige intelligentie naar Altsignals brengen

AltSignals bereidt zich voor om de toch al bloeiende onderneming naar ongekende niveaus te tillen door een baanbrekende upgrade te implementeren die wordt gevoed door ultramoderne technologieën zoals kunstmatige intelligentie, machine learning, natuurlijke taalverwerking (NLP) en geavanceerde sentimentanalyse.

Met deze geavanceerde technologieën zullen handelaren profiteren van een volledig geautomatiseerde en 24-uurs trading mogelijkheid, wat resulteert in een grotere nauwkeurigheid, verbeterde invoer van crypto token trading, beter gedefinieerd risicobeheer en uiteindelijk een grotere kans op zakelijk succes.

Het is de missie van AltSignals om een revolutie teweeg te brengen in de trading sector door machine learning-technologie te implementeren in het eigen aanbod. Het eigen AI-algoritme zal nauwgezet worden getraind om marktgegevens te analyseren om patronen in crypto tokens te identificeren, waardoor handelaren een concurrentievoordeel krijgen bij zakelijk succes door middel van verbeterde signalen en geïnformeerde transacties.

Het elegante lineaire regressiemodel dat AltSignals heeft ontwikkeld voorspelt nauwkeurig toekomstige crypto token prijzen op basis van hun historische prestaties. Beleggers worden uitgenodigd om deze nieuwe grens van trading technologie te betreden en getuige te zijn van de ongeëvenaarde kracht van AI-gestuurde besluitvorming.

Naarmate AltSignals het potentieel van regressiemodellen blijft maximaliseren, zal het systeem migreren naar voorspellende modellering en verbeteringen in natuurlijke taalverwerking opnemen voor een nog hogere nauwkeurigheid van crypto token voorspellingen. Waar de meeste andere systemen verouderen, zal ActualizeAI in de loop der tijd alleen maar verbeteren en nauwkeuriger worden naarmate de tool intelligenter wordt.

Wat is het ASI-token en is het een goede mogelijkheid om in te investeren?

De primaire functie van het ASI-token is als lidmaatschapssleutel voor toegang tot het AltSignals AI-ecosysteem en de AI Members Club. Alleen gebruikers die ASI-tokens in hun persoonlijke wallet hebben, krijgen toegang tot dit platform, met alle voordelen die het biedt.

Degenen die ASI-tokens hebben, krijgen toegang tot verbeterde trading mogelijkheden en helpen AltSignals ook bij het ontwikkelen van verschillende gespecialiseerde bronnen en inzichten voor het AI-ecosysteem.

Door gebruik te maken van de mogelijkheden binnen de presale, zullen degenen die in ASI-tokens investeren tot de eerste gebruikers behoren die het eigen AI-algoritme van AltSignals, “ActualizeAI”, ervaren en premium-informatie krijgen over alle beschikbare crypto-tokens. Hierdoor kunnen ze de juiste keuzes maken voor zakelijk succes.

Het ASI-token biedt echter meer utility dan toegang tot het AltSignals ecosysteem. Tokenhouders kunnen hun tokens ook inzetten om extra tokens te verdienen als beloning voor het verschaffen van liquiditeit aan het systeem, waarbij ze niet alleen profiteren van prijsstijgingen, maar ook passief inkomen genereren.

Aangezien AltSignals volledig gedecentraliseerd wil worden, zouden ASI-token houders op een dag inspraak kunnen hebben in het bestuur door middel van stemrechten. Alle toekomstige AltSignals-ontwikkelingen zouden door de community worden aangestuurd en worden geïmplementeerd volgens de consensus van de stemmen.

De tokenomics achter de ASI coin

Het beperkte aantal van 500 miljoen ASI-tokens zal worden uitgegeven, waarvan meer dan de helft tijdens de presale beschikbaar zal zijn. Tachtig miljoen tokens zullen worden besteed aan productontwikkeling en innovatie, nog eens 80 miljoen voor marketing en vermeldingen op gecentraliseerde exchanges, en 50 miljoen tokens zullen zorgen voor liquiditeit in de bovengenoemde exchanges.

Zodra het ASI-token live en in marktcirculatie is, kan AltSignals een “buy-back-and-burn”-initiatief starten om het circulerende aanbod te verminderen. In afwachting van goedkeuring door de community is het ontworpen om de token-schaarste te vergroten, aangezien token verbrandingen de waarde verhogen van de coins die nog in omloop zijn. De toegenomen schaarste van het token verzekert zakelijk succes met de daaruit voortvloeiende prijs- en waardestijging van de valuta.

Is het ASI crypto token veilig?

De Duitse blockchain beveiligingsspecialist Solid Proof is het team dat de veiligheid en transparantie van AltSignals garandeert. Door nauw samen te werken met Solid Proof garandeert AltSignals de hoogste normen op het gebied van veiligheid en beveiliging.

Risicobeheer wordt ondersteund door multi-sig-wallets, met twee of meer handtekeningen van privésleutels die nodig zijn om transacties uit te voeren, waardoor de risico’s die vaak worden geassocieerd met cryptohandel worden geëlimineerd.

Conclusie het ASI-token van AltSignals zou een geweldige optie voor investeren kunnen zijn

Altsignals is een solide investeringsvooruitzicht omdat het een gevestigde dienst is met een lange geschiedenis in het helpen van handelaren om zakelijk succes te behalen door de juiste signalen op trading platforms te sturen. De implementatie van het ASI-token en de onderliggende kunstmatige intelligentie laag tilt een toch al sterk product alleen maar naar een hoger niveau. ASI is niet alleen om te beleggen; het is bedoeld om handelaren en investeerders te helpen om winst te maken.

Met het beperkte aantal 39.5m tokens dat nog over is in de fase 1 van de presale, kunnen enthousiaste investeerders nu ASI-tokens kopen voor een prijs van $0.015. Tokens verkopen snel en handelaren kunnen hun ASI-tokens krijgen op de onderstaande website.