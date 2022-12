Beste Altcoins om in te investeren voor 2023 tijdens de crypto crash

Elke crypto crash kan pijn doen en veel investeerders hebben de laatste tijd de pijn gevoeld. Door de situatie zijn nogal wat investeerders opgezadeld met tokens die werden gekocht in de buurt van de top van de bullmarkt. Als zodanig zijn sommigen nu terughoudend om te beginnen met nieuwe investeringen.

Dat gezegd hebbende, zitten bearish condities altijd vol uitstekende kansen om te investeren. In tijden als deze zijn solide tokens meestal zeer laag geprijsd en is het potentieel groter dan ooit. Na prijsverlagingen van 90% over de hele linie, zijn er enkele geweldige opties voor crypto investeerders die klaar zijn om vooruit te komen en zich voor te bereiden op de volgende bullmarkt.

Dit artikel analyseert 5 van de beste altcoins in te investeren vóór de ommekeer. Deze tokens hebben een groot potentieel voor de toekomst en kunnen stuk voor stuk grote winsten opleveren voor je wallet.

#1 Metacade (MCADE) – Casual play-to-earn gaming

Metacade wil de grootste on-chain arcade in de Metaverse en in de wereld worden. Het project wordt volledig aangestuurd door de community, met als doel een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) te worden die het bredere GameFi-ecosysteem op een aantal manieren bedient. Het platform lijkt al voorbestemd om een groot project te worden en te concurreren met enkele van de grootste GameFi-titels die er zijn, zoals Axie Infinity en Decentraland.

Naast het aanbieden van een verscheidenheid aan play-to-earn-spellen, biedt Metacade een alles-in-één-locatie voor GameFi enthousiastelingen die een aantal baanbrekende functies biedt.

Voor gamers die gericht zijn op verdienen, kunnen spelers toegang krijgen tot Web3-vacatures en tokens verdienen terwijl ze hun kennis over games delen. Metacade probeert iets anders door gebruikers te belonen voor het investeren in de community. Dat omvat het plaatsen van beoordelingen, het helpen van andere spelers en het uitvoeren van bètatests voor games die nog in ontwikkeling zijn. Op deze en andere manieren verdienen Metacade gebruikers het native token – MCADE.

Metacade is ook een plek om gamers en game-ontwikkelaars samen te brengen. Met name game ontwikkelaars kunnen via Metagrants hun project als kandidaat voor financiering aandragen. Bovendien kunnen gebruikers stemmen om de beste opkomende games te financieren om de groei van het ecosysteem te stimuleren. De beloningen en het stemmen worden beide gedaan via het MCADE-token, waardoor het iets is met een hele reeks use-cases.

Het project heeft een vaste totale voorraad van 2.000.000.000 MCADE, waarvan 70% beschikbaar wordt gesteld voor de presale. Na verloop van tijd zal de resterende 30% van de tokens worden ontgrendeld en gebruikt om het platform te ontwikkelen terwijl het uitgroeit tot een centrale hub van play-to-earn activiteit.

Door gamers uitgebreide mogelijkheden om te verdienen te bieden en de voortdurende ontwikkeling van de blockchain-gaming community te ondersteunen, biedt MCADE enorme waarde. Voorlopig lijkt het token ondergewaardeerd, en de prijsactie in de presale weerspiegelt dit. Met meer dan 100% winst gemaakt in suboptimale marktomstandigheden, lijkt Metacade de komende jaren een belangrijke speler in GameFi te worden.

>>> Neem hier deel aan de MCADE-presale <<<

#2 Binance (BNB) – Wereldwijde CEX

Binance is een wereldwijde cryptocurrency exchange die een platform biedt voor het verhandelen van 600 digitale valuta’s. Het native token van het platform, BNB, is gemaakt om ontwikkeling te financieren en handelaren liquiditeit te bieden. Het token wordt gebruikt om kosten te betalen en kan ook worden gebruikt om goederen en diensten te kopen via de Binance VISA betaalpas.

BNB is momenteel het 5e grootste token op basis van marktkapitalisatie en de Binance-beurs staat op de 1e plaats van alle CEX’s op basis van het totale verhandelde volume. Een CEX is een gecentraliseerde centrale. CEX’s verschillen van gedecentraliseerde beurzen (DEX’s), doordat alle handelsdiensten worden beheerd door een centrale entiteit in plaats van te worden beheerd door smart contracts en geautomatiseerde marktmakers. Alle tokens worden bewaard in wallets die eigendom zijn van deze centrale entiteit, in plaats van te worden gehouden door individuen.

BNB-token heeft een aantal unieke kenmerken. Het aanbod is deflatoir, in die zin dat er nooit meer tokens kunnen worden gemint. Daarnaast heeft het ook een verbrandingsmechanisme dat het circulerende aanbod in de loop van de tijd voortdurend vermindert.

Aanvankelijk had BNB 200.000.000 tokens. Sinds de oprichting van het project in 2017 verbrandt Binance elk kwartaal een percentage van alle kosten. Vanaf juli 2022 was bijna 20% van het totale aanbod verbrand en het circulerende aanbod bedraagt nu ongeveer 160.000.000 BNB. Dit proces gaat door totdat 50% van de oorspronkelijke voorraad is verbrand.

CEX’s bieden een nuttige service aan mensen die in crypto investeren. Er is een scala aan handelsdiensten beschikbaar, waaronder derivaten, lenen, staken en lenen. Binance, de grootste CEX, trekt vele miljoenen gebruikers aan en heeft het potentieel om te blijven groeien naarmate de branche en de interesse in investeren blijft groeien.

Als Binance CEX blijft groeien, kun je er zeker van zijn dat meer mensen BNB zullen kopen om te profiteren van de voordelen die op het platform worden aangeboden. In combinatie met de unieke tokenomics van het token, inclusief het verbrandingsmechanisme, heeft dit een veelbelovend resultaat op de lange termijn voor de prijs van BNB. Een grotere vraag en een voortdurend afnemend aanbod betekenen dat de prijs voorbestemd is om te stijgen.

#3 Polygon (MATIC) – dApps op schaal

Polygon is een gedecentraliseerd platform dat Ethereum op schaal brengt. Het netwerk heeft een innovatieve schaaloplossing genaamd Matic Plasma, die een hogere doorvoer van transacties voor lagere kosten mogelijk maakt. Matic Plasma gebruikt sidechains om de hoge kosten van Ethereum te verlagen en creëert daarbij een betere gebruikerservaring voor gedecentraliseerde applicaties (dApps) in het Web3-ecosysteem.

Aangezien Polygon een layer 2-schaaloplossing voor Ethereum is, heeft het een aantal belangrijke technische kenmerken. Het Polygon-ecosysteem is gebouwd bovenop layer 1 van Ethereum en heeft hetzelfde hoge beveiligingsniveau als Ethereum. Door zijn innovatieve sidechain-oplossing kan het een snellere finaliteit bieden en bijna 0 transactiekosten opleveren, wat de bruikbaarheid van de standaard Ethereum-blockchain verbetert.

Het native token voor het Polygon-netwerk is MATIC. Het wordt gebruikt voor transactiekosten en om het netwerk te beveiligen met beloningen voor validators. Het token heeft een maximale voorraad van 10 miljard MATIC en een circulerende voorraad van 8,7 miljard.

MATIC verbetert de gebruikerservaring voor platforms die zijn gebouwd op Ethereum – de grootste infrastructuur voor gedecentraliseerde applicaties in Web3. Omdat het een groot aantal transacties tegen lage kosten kan verwerken, wordt Polygon gebruikt als het voorkeursnetwerk voor veel opkomende blockchain-spellen.

GameFi vertrouwt op digitale economieën om liquiditeit te bieden voor play-to-earn beloningen. Deze economieën verwerken van nature een groot aantal transacties en Polygon is perfect geschikt om deze service te bieden vanwege de geoptimaliseerde gebruikerservaring.

Blockchain-games kunnen gamers unieke voordelen bieden, en het domein zal naar verwachting blijven groeien in de bredere gaming industrie. Tegen die achtergrond vertegenwoordigt MATIC een uitstekende investering voor de toekomst, aangezien het een integraal onderdeel is van een netwerk dat de komende jaren voorbestemd is om een groot aantal gebruikers aan te trekken.

#4 LooksRare (LOOKS) – NFT Marktplaats

LooksRare is een op de blockchain gebaseerd platform dat het creëren, verzamelen en verhandelen van digitale kunst en andere verzamelobjecten mogelijk maakt. Het is een nieuwe NFT-marktplaats die in januari 2022 werd gelanceerd. Het platform biedt onderdak aan topcollecties van digitale kunstwerken, waaronder Bored Ape Yacht Club (BAYC) en CryptoPunks.

LooksRare biedt een breed scala aan functies en hulpmiddelen om nieuwe stukken te ontdekken en deel te nemen aan online veilingen. Het platform ondersteunt ook het maken van non-fungible tokens (NFT’s), die kunnen worden gebruikt om elk type verzamelobject op het LooksRare-platform te vertegenwoordigen. Het is een flexibel platform dat een nuttige service biedt aan NFT-enthousiastelingen.

LOOKS is het native token voor het LooksRare-platform. Het heeft een aantal belangrijke use-cases. Onder hen zijn beloningen met een hoog percentage voor handelaren die NFT’s te koop hebben aangeboden op het platform.

Het maximale aanbod voor LOOKS is 1 miljard tokens. Het huidige aantal tokens in omloop is ongeveer 47% van dit bedrag, namelijk 470.000.000. Volgens de LooksRare-whitepaper zal het totale aanbod van LOOKS-tokens zijn maximale aanbod bereiken 2 jaar na de lancering van het LooksRare-platform, wat begin 2024 zal zijn.

LooksRare biedt een winstgevender incentivesysteem voor mensen die NFT’s verkopen. Als een verzamelaar van digitale kunst een NFT uit een van de door het platform ondersteunde collecties wil vermelden, kunnen ze elke 10 minuten beloningen verdienen. Na verloop van tijd kunnen deze beloningen toenemen en kunnen verkopers een hoog percentage APY verdienen door het platform te kiezen boven alternatieve NFT-marktplaatsen.

Digitale kunst zal naar verwachting de komende jaren steeds populairder worden. Bovendien ondersteunt LooksRare het kopen en verkopen van elke vorm van NFT. Dus naarmate NFT-technologie op grotere schaal wordt toegepast in gaming en andere blockchain-domeinen, zou het LOOKS-token de komende jaren heel goed kunnen presteren.

#5 Avalanche (AVAX) – DAG-technologie

Avalanche is een blockchain-platform waarmee gebruikers digitale activa kunnen creëren, overdragen en behouden. Het is een layer 1 blockchain met een uniek en innovatief consensusprotocol dat is gebaseerd op de Avalanche-Algo Consensus Engine (ACE). Dit mechanisme gebruikt een gerichte acyclische grafiek (DAG) om consensus te bereiken, waardoor het netwerk een groot aantal transacties kan verwerken terwijl het minder energie verbruikt dan proof of work of proof of stake-alternatieven.

Avalanche ondersteunt een breed scala aan functies, waaronder smart contracts, gedecentraliseerde applicaties (dApps) en tokenisatie. Het Avalanche-netwerk is zeer schaalbaar en kan tot 4500 transacties per seconde (TPS) verwerken. Het is een open-source software die door iedereen kan worden gebruikt of waaraan iedereen kan bijdragen, en die een veilig en gebruiksvriendelijk alternatief vormt voor block-mining-ecosystemen.

AVAX is het native token voor Avalanche. AVAX-tokens worden gebruikt om het netwerk te beveiligen door beloningen te bieden voor validators, evenals voor transactiekosten bij het peer-to-peer verzenden van digitale valuta.

Er zijn momenteel 300.000.000 AVAX-tokens in omloop, met een maximale voorraad van 720.000.000 AVAX. Na verloop van tijd worden de resterende tokens ontgrendeld en toegevoegd aan de circulerende voorraad.

Avalanche is een nieuwe generatie blockchain die een verbeterde gebruikerservaring biedt in vergelijking met oudere systemen. Het open source-netwerk is zeer schaalbaar, zeer veilig en gedecentraliseerd, wat betekent dat het Avalanche-protocol het blockchain-trilemma heeft opgelost.

Door smart contract compatibiliteit aan te bieden naast goedkope tarieven en hoge TPS, kan Avalanche in de toekomst een broeinest van blockchain-activiteit worden. AVAX is een top 20 cryptocurrency volgens marktkapitalisatie, met een prijs die momenteel minder dan $14 is na het bereiken van een recordhoogte van bijna $150. Verwacht wordt dat het token deze hoogtepunten in de loop van de tijd weer zal bereiken.

Diversifieer je portfolio

De crypto winter van 2022 is voor veel beleggers somber geweest. Enkele topprojecten, zoals LUNA en FTT, capituleerden volledig. De zilveren rand voor deze bewolkte omstandigheden is dat blockchain-technologie zeer veerkrachtig is. Er zijn veel innovatieve projecten die blijven bouwen, ongeacht de prijsactie, en ze zouden allemaal grote winsten kunnen behalen tijdens de volgende bullmarkt. Nu investeren lijkt dus een goede keuze.

Metacade lanceert net zijn presale evenement en met zoveel waarde in de pijplijn willen investeerders graag meedoen. Voor nu kun je 125 MCADE per geïnvesteerde dollar krijgen, wat neerkomt op $0,008 per token. De prijs zal stijgen naar $0,02, en dat is voordat het token later dit jaar voor het publiek wordt vrijgegeven.

De crypto projecten die in dit artikel worden geschetst, hebben allemaal een groot potentieel en bieden allemaal innovatieve oplossingen in verschillende blockchain-sectoren. Als de crypto crash van 2022 ons iets heeft geleerd, is het dat een gediversifieerde portefeuille de sleutel is om de marktvolatiliteit te compenseren. De 5 tokens die hier worden vermeld, variëren van CEX’s tot gedecentraliseerde marktplaatsen, layer 1’s tot layer 2’s, en een juweel met een hoog potentieel in de beginfase. In al deze projecten investeren is dus investeren in een breed.

Koop hier BNB op eToro.

Koop hier MATIC op eToro.

Koop hier LOOKS op eToro.

Koop hier AVAX op eToro.