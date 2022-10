Bezitters van Shiba Inu en Dogecoin hebben interesse in de Metacade Presale

Metacade (MCADE) is een gloednieuw project dat de sector van play-to-earn (P2E) in de wereld van cryptomunten op zijn kop wil zetten. Metacade is er in geslaagd de aandacht te trekken van zowel bezitters van Shiba Inu (SHIB) als Dogecoin (DOGE) die hun winsten zagen wegebben in de huidige bearmarkt. Met de allereerste metaverse speelhal die door de community wordt gebouwd, beschikt Metacade over alle troeven die aan de basis lagen van het succes van SHIB en DOGE.

Wat is Metacade?

Metacade is een unieke Web3.0 ruimte die een verzamelplaats biedt voor ontwikkelaars en gamers om contacten te leggen, games te spelen, concepten uit te werken en hun doelen te bereiken. Het project heeft een roadmap om de ultieme game-fi bestemming te worden en het kan een gigantische community van casual gamers en meer serieuze spelers naar het platform lokken.

Ontwikkelaars zullen ondergedompeld worden in het bouwproces en er zullen MetaGrants uitgereikt worden aan de beste spelideeën. Gamers kunnen ook hun rol spelen door het testen en controleren van nieuwe games, voordat ze worden opgenomen. Dit alles zal ondersteund worden door bestuurlijke stemmen van de MCADE token en dat zal de gebruikers ook toelaten om een aandeel van de toekomstige winsten te bekomen via een staking pool.

Meer over Metacade staking

Leden van de Metacade community kunnen hun MCADE tokens staken en zullen in ruil een aandeel van de inkomsten van het project verwerven. Deze winstdeelnames zullen uitbetaald worden in een andere cryptomunt, om te voorkomen dat de voorraad MCADE munten te groot zou worden.

Zodra de inkomsten worden uitbetaald, hebben ze ook het plan opgevat om een mechanisme te activeren die tokens opkoopt of verbrandt zodat overtollige coins uit circulatie worden gehaald. De totale beschikbare voorraad bij lancering zal 2 miljard MCADE bedragen, waarvan 1,4 miljard aan de presale wordt toegekend.

Wat staat er op de Metacade roadmap?

De focus van Metacade tijdens het eerste kwartaal van 2023 ligt bij het uitbouwen van hun community door middel van marketing. Dit is noodzakelijk om ontwikkelaars en gamers naar het bouwproces te lokken. Het project zal ook op Uniswap worden aangeboden en dat is de ultieme reden waarom investeerder de presale moeten in overweging nemen voordat het project bij het grote publiek in het vizier komt.

Later in 2023 zullen we de afwerking zien van een create2earn, play2earn, en compete2earn GameFi invulling. Nadat een speelhal met meerdere spellen wordt gebouwd, samen met een bruisende community, zal behoefte meer zijn aan een roadmap. De mogelijkheden van Metacade zijn onbegrensd en dat is waarom er nu al zoveel interesse in het project is.

Wat ging er verkeerd met SHIB en DOGE?

Uiteindelijk raakten de energie en ideeën van de Shiba Inu en Dogecoin projecten op. Er waren geen ingebouwde mogelijkheden voor investeerders om geld te verdienen en er was geen implementatie voorzien voor blockchain gaming of NFT’s. Beide projecten hadden een bruisende community en genoten de ondersteuning van beroemdheden, maar investeerders hoopten dat Dogecoin als een betaalmiddel zou omarmd worden, wat helaas nooit gebeurde. Investeerders in de SHIB token werden gelokt met de belofte dat de munt ooit 1 dollar zou waard zijn, maar ook dat faalde. Investeerders van deze coins hebben het Metacade project ondertussen in het vizier gekregen op Reddit en Discord en zouden snel hierover kunnen communiceren.

Waarom is Metacade het overwegen waard?

Als Metacade erin slaagt om dezelfde community aspecten aan te trekken als die van SHIB en DOGE, kan het hen bij zich houden met de P2E verdiensten. Metacade kan verdienmodellen bieden voor ontwikkelaars en gamers, zodat het kan rekenen op een vaste basis van dagelijkse gebruikers en nieuwe gebruikers kan aantrekken wanneer het nieuws zich gaat verspreiden. Er worden geen speciale trucs gebruikt, zodat zakelijke inmenging overbodig is. Metacade is een op zichzelf staand project dat investeerders play-to-earn, create-to-earn, en passieve investeringsmogelijkheden aanbiedt en de memecoins Dogecoin en Shiba Inu ver achter zich kan laten.

Conclusie

Shiba Inu en Dogecoin waren de grote meme coin successen van 2021, maar beide honden werd een halt toegeroepen door de bearmarkt. Investeerders van deze munten kijken uit naar nieuwe mogelijkheden en lieten al interesse blijken in de presale van Metacade. Het project maakt de allereerste play-to-earn speelhal die door de community wordt aangestuurd en verzorgt de beste tokenomics met opbrengsten uit staking en token burns. DOGE en SHIB gingen beiden onderuit tijdens de bearmarkt, omdat ze geen roadmap hadden en nieuwe kopers uitbleven. Metacade daarentegen hoeft niet op kunstgrepen te vertrouwen, want het beschikt over alle vereisten met de MCADE token om het meme coin succes te bereiken.