Boete Kim Kardashian $1,3 miljoen voor crypto-promotie op Instagram

Kim Kardashian heeft een boete van $1,26 miljoen gekregen van de SEC voor een absoluut schaamteloze promotie van een cryptocurrency-zwendel aan haar Instagram-volgers – die meer dan 250 miljoen tellen.

Ze heeft ook afgesproken om de komende drie jaar geen cryptocurrency te promoten. Schokkend genoeg handelden haar advocaten echter blindelings en hoeft ze niet te bekennen dat ze iets verkeerds heeft gedaan.

De schikking heeft me echt geïrriteerd, dus ik sta op het punt om een tirade hierop los te laten.

Wat er is gebeurd?

Het incident vond plaats in juli 2021, toen Kardashian het onderstaande op haar Instagram plaatste.

Ethereum Max – zeker niet te verwarren met Ethereum – is (was?) een obscure cryptotoken die enorm steeg na de publicatie van Kardashian’s post. Ik kom in de verleiding om hier het woord oplichterij te gebruiken, maar in plaats daarvan zal ik aardig zijn en in plaats daarvan zeggen “waardeloos”.

Ik heb de prijsactie van het token in kaart gebracht sinds de promotie van Kardashian. Ze zeggen dat een foto meer zegt dan duizend woorden, dus kijk zelf maar:

Het blijkt dat de door Kardashian aangeprezen ‘cryptocurrency’ slechts een maand voor haar post werd gelanceerd en dat ze $250.000 kreeg om het op Instagram te promoten.

Binnen een week na de post van Kardashian was het met 70% gedaald. Binnen een maand was het met meer dan 90% gedaald. Het duurde niet lang voordat het in wezen niets meer waard was. Sneu.

Kim Kardashian is een roofdier

Ik word er niet goed van om, zelfs nu, achttien maanden later, haar post te lezen. Kardashian exploiteerde haar volgelingen voor geld en de gebruikte taal is weerzinwekkend. “Delen wat mijn vrienden me een paar minuten geleden vertelden” – ja, mijn vrienden geven me de hele tijd 250 G’s om berichten op Instagram te plaatsen, Kim.

Een groot deel van de volgers van Kardashian is minderjarig. Een nog groter deel verafgoodt haar. Ze gaf het keurmerk aan wat er allemaal uitzag als een Ponzi-schema – een copy-and-paste pump-and-dump van het beroemde Ethereum.

De anonieme oprichters van de munt waagden hun kans – zoals altijd gepland, vermoedt men – en dumpten onmiddellijk de goedgelovige kopers die door de advertentie van Kardashian werden gelokt.

Het is onmogelijk om te weten hoeveel volgers geld hebben verloren aan de post van Kardashian. Eigenlijk wil ik het niet weten, er is al genoeg slecht nieuws in de wereld. Wat we wel weten, is dat elke dollar die elke volger heeft ingelegd, nu bijna niets meer waard is. In januari, toen het token 98% was gedaald sinds de investeerders van Kardashian, werd ze aangeklaagd.

Hoeveel kreeg Kim aan boete?

Het is duidelijk dat wat Kim deed ongelooflijk illegaal was. Je kunt een betaalde advertentie niet voor oplichting laten doorgaan als een persoonlijke goedkeuring.

Dus de SEC kwam bellen. Helaas is Kim rijk en beroemd en dus, zoals deze dingen in de VS gaan, kreeg ze nauwelijks een klap op de pols. Ze kreeg een boete van $1,26 miljoen. Voor mij komt dit lang niet in de buurt van het niveau van straf dat verdiend is, gezien de schaamteloosheid, hebzucht en koelbloedigheid van de uitbuitende post.

Kardashian wordt geschat op een vermogen van $1,8 miljard , wat betekent dat de boete gelijk staat aan 0,07% van haar vermogen. Vertel mij nu eens – vermenigvuldig jouw nettowaarde met 0,07%. Is dat aantal genoeg om jou te overtuigen een misdaad niet te herhalen? In werkelijkheid is het zelfs nog minder – het is echt een boete van $1 miljoen en een terugkeer van de $250.000 die ze heeft gekregen.

Ze heeft ook niet hoeven toe te geven dat ze iets verkeerds heeft gedaan. Wel moet ze de verleiding weerstaan om dergelijke oplichting de komende drie jaar opnieuw te promoten. Hoe mensen zo iemand verafgoden, gaat mij te boven.

Ik heb vorig jaar contact opgenomen met Kim (screenshot hierboven), toen het token 92% was gedaald, om haar reactie te krijgen. Ze moet nog antwoorden. Misschien was ze zes maanden later niet aangeklaagd als ze me niet had laten ghosten…

Het merk Kardashian is alomtegenwoordig, een krachtige Gen Z-aangedreven geldmachine. Dit incident heeft geen enkele invloed en is al onder het tapijt geveegd. Maar ik begrijp het echt niet; er zijn beroemdheden ten onder gegaan voor veel minder dan dit.

Hoe slecht heeft koningin Kim het gedaan?

Vergis je niet – dit is geld stelen van haar onschuldige volgers. Ik zou het enigszins kunnen begrijpen als ze een fortuin zou krijgen, maar wat is $250K voor een miljardair als Kim?

Door hierover te razen in mijn familie WhatsApp-groep, sprong mijn (Gen Z) zus in de verdediging van Kim.

“Ze is zo invloedrijk en heeft meer bereikt dan de meeste mensen”

“Ze is zo’n getalenteerde ondernemer”

“Doe niet zo dramatisch”

Dit lijkt de verdediging van de meeste mensen te zijn. En ja, ik ben het ermee eens – ze is rijk, invloedrijk en waanzinnig succesvol. En kan het haar iets schelen dat niemand zoals ik over haar tekeer gaat op internet? Nee, natuurlijk niet.

Maar ik zeg niet dat ze niet succesvol is. Dat is niet relevant. Het verergert in ieder geval hoe erg haar misdaad wordt gezien, ze wist hoe beïnvloedbaar haar volgelingen waren en hoe invloedrijk ze was. Een snelle cheque van $250K was alles wat ze nodig had om ze allemaal uit te werken.

Wat betreft dramatisch zijn? Nou ja, terwijl ik dit typ, is dat misschien een goed punt. Maar de individuele verhalen van mensen die in deze “cryptocurrency” investeerden omdat Kim loog en zei dat zij en haar vrienden erbij betrokken waren – alleen om elke cent te verliezen en te beseffen dat Kim in feite werd betaald en nog nooit van de cryptocurrency had gehoord, laat staan geïnvesteerd erin – is verschrikkelijk om te lezen.

Ik durf te wedden dat die mensen niet hetzelfde zouden voelen als het hun dochter, hun zoon, hun vriend was die een deel van hun spaargeld, hun studiefonds, hun zuurverdiende geld zou verliezen omdat hun ‘idool’ tegen hen loog.

Het enige dat frauduleuzer is dan Ethereum Max, is de illusie dat Kim Kardashian om iemand anders dan zichzelf geeft.

Kim, schaam je.