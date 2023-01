Crypto vooruitzicht 2030: waarom je zou moeten investeren in Cardano (ADA), Solana (SOL) en Metacade (MCADE)

De crypto markt evolueert voortdurend, waardoor het lastig is om te weten welke coins de moeite waard zijn om in te investeren voor een mooi rendement op de lange termijn. In dit artikel ontdek je drie crypto tokens met veel belofte en een sterk potentieel voor toekomstige groei. Het zijn Cardano (ADA), Solana (SOL) en een nieuwkomer die bekend staat als Metacade (MCADE).

Waarom zou je investeren in Cardano (ADA)?

Cardano is een van de toonaangevende Layer-1-oplossingen en staat momenteel op de negende plaats in de lijst van de beste cryptocurrencies om in te investeren op basis van marktkapitalisatie. Hoewel het grotendeels dezelfde functie vervult als Ethereum, onderscheidt Cardano zich op een aantal manieren waardoor het een aantrekkelijke investering is.

De eerste is de academische benadering. Elke upgrade ondergaat strenge academische tests voordat deze wordt uitgerold. Het consensusprotocol, Ouroboros, is bijvoorbeeld wiskundig veilig en daardoor goed gehard tegen aanvallen.

Ten tweede brengt Cardano in 2023 een aantal belangrijke wijzigingen aan in zijn netwerk. Het lanceert de Djed stablecoin, die de groeiende positie van Cardano in de DeFi-ruimte waarschijnlijk zal versnellen. Cardano-ontwikkelaars zullen naar verwachting binnenkort ook Hydra en Midnight implementeren. Hydra is een schaaloplossing waarmee het netwerk op een dag 1 miljoen transacties per seconde (TPS) kan realiseren. Midnight is een protocol dat is ontworpen rond privacyregelgeving.

Cardano (ADA) crypto vooruitzicht voor 2030

Deze aanstaande upgrades hebben ongetwijfeld de crypto-vooruitzichten van ADA voor 2030 versterkt. Fundamentele factoren, zoals de rigoureuze benadering van innovatie, het rockstar-ontwikkelingsteam en strategische allianties, vergroten het potentieel op de lange termijn van Cardano alleen maar. In 2030 zal ADA waarschijnlijk ergens tussen $6,50 en $11 waard zijn, afhankelijk van hoe de toekomst verloopt. Dit is ruim boven de huidige prijs van ADA van $0,27.

Waarom zou je investeren in Solana (SOL)?

Solana is, net als Cardano, een Layer-1-oplossing die tot doel heeft de dominantie van Ethereum te evenaren. Het is momenteel ’s werelds 17e meest waardevolle cryptocurrency om in te investeren en valt uit de top tien na de ineenstorting van FTX.

Ondanks dat ze onlangs een flinke klap te verduren hadden, zijn de fundamenten van Solana niet veranderd. In feite zouden de kernaspecten en toekomstige ontwikkelingen de katalysator kunnen zijn voor veel hogere prijzen. Solana is bijvoorbeeld een van de snelste en goedkoopste blockchains ter wereld, die tot 65.000 TPS aankan tegen verwaarloosbare kosten.

Firedancer, een nieuwe validatie cliënt gebouwd door Jump Crypto om de efficiëntie op het Solana-netwerk te verbeteren, is in staat gebleken om 600.000 TPS te verwerken in een testomgeving. Dit is veel hoger dan de verwachte TPS van Ethereum van 100.000 zodra sharding later dit jaar wordt geïmplementeerd.

Bovendien zou de Solana Saga-smartphone, die binnenkort wordt verwacht, een nieuwe golf van acceptatie voor Solana kunnen veroorzaken. De Saga “zet een nieuwe standaard voor de Web3-ervaring op mobiel”, en ontwikkelaars zullen alle tools krijgen die ze nodig hebben om Web3-ready mobiele apps te ontwikkelen, volgens een blogpost van Solana Mobile.

Solana (SOL) crypto vooruitzicht voor 2030

Hoewel Solana niet zo populair is als Cardano, lijkt het netwerk een mooie toekomst te hebben. Tegen 2030 zal SOL waarschijnlijk minstens $450 waard zijn, met optimistische schattingen tussen $600 en $750. Als SOL $450 bereikt, zouden beleggers die zich hebben ingekocht tegen de huidige prijs van $13 meer dan 3.300% stijgen!

Waarom zou je investeren in Metacade (MCADE)?

Metacade is een play-to-earn (P2E) communityhub met het doel om een middelpunt van de GameFi-revolutie wil worden. Op het platform komen gebruikers in contact met gelijkgestemde gamers, kunnen ze ontdekken hoe ze het meeste uit de nieuwste play-to-earn games kunnen halen en kunnen zelfs een rol spelen bij het produceren van de games die ze gaan spelen.

Op de community gerichte functies, zoals forums, live chats, beoordelingen, competities en toernooien, hebben het potentieel om duizenden spelers aan te trekken die op zoek zijn naar een plek om thuis te noemen in de ontluikende GameFi-ruimte. Er worden MCADE-beloningen aangeboden aan spelers die beoordelingen, tips en andere inhoud plaatsen voor de community.

Later dit jaar verwacht Metacade haar eerste Metagrant weg te geven. Metagrants zijn een manier voor het Metacade-collectief om financiering te verstrekken aan ontwikkelaars die de play-to-earn games bouwen waar ze het meest enthousiast over zijn. Hiervoor voeren ontwikkelaars eenvoudig hun ideeën in voor een van de Metagrant-wedstrijden en verdienen ze de meeste stemmen voor hun project. De voltooide titel wordt toegevoegd aan de virtuele arcade van Metacade, met tientallen andere door de community gesteunde games.

Met plannen voor een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO), een board voor vacatures en klussen en verschillende grote weggeefacties, is het veilig om te zeggen dat Metacade de spelers op de eerste plaats zet. Omdat GameFi naar verwachting tegen 2025 met 10x de snelheid van traditioneel gamen zal exploderen ( Crypto.com ), zou Metacade tegen 2030 de beste prestatie kunnen zijn van de drie hier besproken crypto’s.

Metacade (MCADE) crypto vooruitzicht 2030

Met deze aspecten in het achterhoofd zou Metacade snel Web3’s nummer één community-ruimte voor play-to-earn gaming kunnen worden. De crypto-vooruitzichten op de lange termijn zien er positief uit, met MCADE dat naar verwachting in 2030 ten minste $2 zal bereiken – een rendement van 9.900% op de uiteindelijke presale prijs van $0,02.

Wanneer gebruikers massaal naar het platform komen, zou MCADE tegen het einde van dit decennium maar liefst $25 waard kunnen zijn, wat betekent dat investeerders die betrokken raakten bij de presale hun investering met 24.900% kunnen zien stijgen!

In welk token moet je investeren?

Het is duidelijk dat deze drie cryptocurrencies het potentieel hebben om de komende jaren omhoog te schieten. Maar na nader onderzoek, neemt Metacade het voortouw als het gaat om verwachte rendementen op de lange termijn.

Met het MCADE-token dat nog steeds in presale is en een filosofie die draait om de community, zal Metacade waarschijnlijk een enorme hit worden bij investeerders. Er zijn tot nu toe zelfs meer dan 220.520.262 MCADE-tokens verkocht, en dit aantal zal naar verwachting blijven stijgen. Als je op zoek bent naar een token met een van de sterkste crypto-vooruitzichten op de markt, bekijk dan onmiddellijk de MCADE presale!

