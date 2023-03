Cryptocurrency prijsvoorspelling: hoe hoog kunnen AltSignals en Polygon stijgen in 2023?

2023 is het jaar waarin de crypto markt naar verwachting een comeback zal maken. De prijzen lijken in het begin van het jaar eindelijk te herstellen na de mindere tijd die de markten in 2022 doormaakten. De prijsvoorspellingen voor cryptocurrency voor dit jaar en de komende jaren worden bullish, terwijl trading signal platforms zoals AltSignals een enorme toename van het verkeer melden nu investeerders hun portemonnee heropenen in afwachting van verwachte prijsstijgingen.

Een voorbeeld van dit gedrag zien we terug in de prijsvoorspelling van Polygon, dat na een jaar van strijd een terugkeer naar bullish vooruitzichten laat zien. Daarom vragen investeerders zich af hoe hoog het MATIC-token in 2023 kan gaan en wat dit betekent voor het nieuwe ASI-token van AltSignals.

ASI wordt gelanceerd tijdens een marktherstel

Bitcoin (BTC) is in 2023 aan het ontwaken en keert eindelijk terug naar niveaus boven de $20.000. Zoals de geschiedenis heeft aangetoond, volgen andere valuta’s waar BTC leidt, wat in 2023 opnieuw het geval kan zijn. Deze winsten zijn symptomatisch voor een meer omvattend marktherstel. Dit was ook te zien aan de prijs van MATIC, die begin dit jaar met meer dan 70% steeg.

AltSignals is al een gevestigde naam als marktleider in crypto trading signals, met een community van meer dan 50.000 leden. Het project heeft onlangs de release aangekondigd van een nieuw native ASI-token tijdens een presale evenement dat in maart 2023 is gelanceerd. $ASI heeft al een aanzienlijke ingebouwde utility, dat voor vroege investeerders zal groeien met de release van zijn nieuwe ActualizeAI-algoritme en waarschijnlijk zal leiden tot hoge potentiële rendementen.

Wat is Polygon?

Polygon is een DeFi-project dat is ontworpen om de schaalbaarheidsproblemen van Ethereum te verbeteren door ontwikkelaars de ruimte te geven om gebruiksvriendelijke, gedecentraliseerde applicaties (dApps) te bouwen en deze efficiënt naar hun behoeften te schalen. Voordelen voor gebruikers naast het gemak van schaalbaarheid zijn extreem lage transactiekosten en uitstekende beveiligingsniveaus.

Het netwerk van Polygon combineert de beste eigenschappen van de blockchain van Ethereum met andere chains, om volwaardige systemen met meerdere chains te creëren. Deze combinatie van functies zorgt ervoor dat dApps volledig profiteren van de beste delen van het Ethereum netwerk, terwijl het een snelle, krachtigere engine biedt die ontwikkelaars kunnen gebruiken.

Polygoon (MATIC) prijsvoorspelling: $2 in 2023?

Analisten hebben hun Polygon prijsvoorspelling voor 2023 naar boven bijgesteld na de bullish start van de crypto markten sinds begin dit jaar. Dit uit zich in een bullish cryptocurrency prijsvoorspelling voor MATIC dit jaar.

Het MATIC-token wordt momenteel gewaardeerd op $1,02 en de meest optimistische analisten sluiten een terugkeer naar boven de $2-niveaus tegen het einde van het jaar niet uit. Andere Polygon prijsvoorspellingen zijn echter gematigder en verwachten tegen het einde van 2023 een waarde van ongeveer $1,80 tot $1,85.

Wat is AltSignals?

AltSignals is al een van de grootste crypto trading platforms in Web3 en biedt zijn enorme wereldwijde community consequent toegang tot de meest gewilde trading signals, een functie die een boost zal krijgen met zijn nieuwe ActualizeAI-mogelijkheid, die machine learning gebruikt om de beste handel te bieden alfa. De innovatieve AltAlgo™ Indicator-tool is van cruciaal belang bij het produceren van deze trading alfa, waarbij markten continu in realtime worden gescand om informatie te geven over het optimale moment om valuta’s te kopen en verkopen.

Met een intelligentie capaciteit voor alle belangrijke crypto coins, waaronder BTC, Litecoin (LTC) en Ethereum, is AltAlgo™ al een vertrouwde aanbieder van marktindicatoren. Backtesting van de tool had een uitstekend succespercentage van 83,56% op BTC-transacties en een uitstekend succespercentage van 70,09% op ETH-handel. Deze resultaten illustreren, samen met een beoordeling van 4,9/5 op Trustpilot op basis van bijna 500 positieve beoordelingen, waarom veel handelaren AltSignals vertrouwen.

Hoe werkt $ASI?

Houders van ASI-coins krijgen toegang tot enkele opwindende speciale functies op het AltSignals-platform, waaronder de nieuwe ActualizeAI-tool die machine learning, natuurlijke taalpatronen (NLP) en voorspellende modellering zal gebruiken om het succes van zijn trading signals te helpen verbeteren. Deze functie alleen al is bedoeld om ASI-tokenhouders het potentieel te bieden om hun crypto bezit aanzienlijk te laten groeien.

Bovendien heeft $ASI meerdere manieren waarop het extra utility bevat die coinhouders kunnen ontgrendelen. De leden van de AI Member Club krijgen bijvoorbeeld bèta toegang tot nieuwe AltSignals-producten en -functies. Dit betekent dat zodra er nieuwe functies worden ontwikkeld en uitgebracht, groepsleden voor een beperkte periode exclusieve toegang krijgen en het ontwikkelingsteam van AltSignals directe feedback kunnen geven.

Kan $ASI in 2023 $1 bereiken?

De ASI-presale zal waarschijnlijk een vliegende start krijgen, gezien de prijs van $0,012 en dankzij de steun van het enorme bestaande gebruikersbestand van het gevestigde project. De community is al een van de grootste in de crypto-industrie en zal de komende maanden en jaren een sneeuwbaleffect krijgen.

Nu de prijs van $ASI naar verwachting zal stijgen tot $0,02274 tegen het einde van de presale, verwachten analisten dat de interesse zal toenemen wanneer het live gaat op gecentraliseerde exchanges. Analisten die zich richten op prijsvoorspellingen voor cryptocurrency zijn van mening dat $1 een realistische verwachting is voor 2023 dankzij de door de community geleide aanpak, het verbeterde gebruik van innovatieve AI-tools en de uitstekende bestaande reputatie.

AltSignals vs. Polygon prijsvoorspelling: welke te kopen in een bullish markt?

Nu in 2023 de prijsvoorspellingen voor cryptocurrency over de hele linie al bullish worden, kunnen bestaande MATIC-houders zich verheugen op spannende stijgingen van de waarde van hun posities in 2023. Nieuwe investeerders die hun geld in MATIC investeren, zullen echter gematigde rendementen zien in vergelijking met die mogelijkheden die ASI heeft.

AltSignals heeft het potentieel om marktleider te worden in de acceptatie van geavanceerde AI-technologieën, waardoor zijn oplossingen voor handelssignalen naar een ander niveau worden getild. Tijdens de presale is een beperkt aantal ASI-tokens beschikbaar, dus investeerders doen er verstandig aan om het project binnenkort te bekijken en teleurstellingen te voorkomen als ze de beste koop van 2023 mislopen.