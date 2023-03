Ethereum maker Vitalik Buterin is bullish over prijs van Ethereum in 2023, maar het nieuwe token AltSignals wint aan belangstelling

De prijsvoorspelling van Ethereum wordt, na de recente opmerkingen van Vitalik Buterin over het netwerk, steeds optimistischer. Het valt echter nog te bezien of Ethereum beter kan presteren dan de AltSignals ($ASI) crypto presale, aangezien het nieuwe token een opwindend initiatief is dat een groot bestaand Web3-project zal dienen.

De crypto marktvoorspelling van Vitalik Buterin is bullish

De crypto marktvoorspellingen van Vitalik Buterin voorspellen een bullish prijsactie voor Ethereum in de komende jaren. In een recent podcast-optreden sprak Buterin over de lancering van Ethereum tijdens de bearmarkt van 2015, de lancering van Uniswap in 2018 en de voltooiing van The Merge in 2022, als belangrijke technologische vorderingen die de industrie naar massale acceptatie hebben gebracht.

De crypto marktvoorspellingen van Vitalik Buterin hebben geleid tot het grootste ecosysteem van gedecentraliseerde applicaties (dApps) sinds de lancering van Ethereum in 2015. De Ethereum prijsvoorspelling wordt met elke marktcyclus steeds meer bullish, aangezien crypto marktvoorspellingen voorspellen dat het Ethereum ecosysteem het grootste zal blijven ecosysteem in Web3 .

Wat is Ethereum?

Ethereum (ETH) was de eerste Turing complete blockchain. Dit betekent dat ETH smart contracts en de ontwikkeling van dApps zou kunnen ondersteunen, wat heeft geleid tot meer dan 2000 onafhankelijke blockchain projecten die op het Ethereum-netwerk zijn gebouwd.

Ethereum gebruikte oorspronkelijk een proof-of-work consensusmechanisme. Dit veroorzaakte congestie op het netwerk toen het groeide, wat leidde tot lage transactiesnelheden en dure gastarieven. In 2022 is Ethereum met succes overgestapt naar een proof-of-stake consensusprotocol, waardoor de energiekosten van de blockchain met 99% zijn gedaald.

Ethereum prijsvoorspelling: kan ETH $2500 bereiken in 2023?

De prijsvoorspelling voor Ethereum is bullish, in lijn met de rest van de voorspellingen van de crypto markt. Na een stijging van 60% ten opzichte van de recente dieptepunten, richt de Ethereum prijsvoorspelling zich nu op hogere niveaus voor het einde van 2023.

ETH heeft een belangrijk weerstandsniveau op het prijsniveau van $2400. De Ethereum prijsvoorspelling voorspelt dat ETH moeite zal hebben om deze weerstand voor het einde van 2023 te doorbreken, en dat de prijs kan opnieuw kan dalen voordat deze $2500 bereikt.

De bredere voorspellingen van de crypto markt blijven optimistisch over de toekomst van Ethereum op de lange termijn. Crypto marktvoorspellingen voor het Ethereum netwerk, die rekening houden met layer-2-schaaloplossingen en duizenden onafhankelijke dApps, zullen de Ethereum prijsvoorspelling in de loop van de tijd op meer dan $10.000 plaatsen.

Wat is AltSignals?

AltSignals is een toonaangevende handelsgroep, waar sinds 2017 nauwkeurige crypto marktvoorspellingen worden gedeeld onder leden. Het project helpt iedereen om een deskundige handelaar te worden door dagelijks lucratieve handelsmogelijkheden te delen.

AltSignals ondersteunt zowel beginners als professionals. Nieuwe handelaren kunnen de leercurve minimaliseren wanneer ze aan hun crypto handelsreis beginnen, terwijl professionals hun rendement kunnen maximaliseren.

AltSignals heeft zijn leden al geholpen om hun portfolio te vertienvoudigen in 19 van de 32 geregistreerde maanden met zijn AltAlgo™ -tool. Nu biedt het project een uitgebreide reeks blockchain-services en lanceert het het ASI-token om dit mogelijk te maken.

Hoe werkt $ASI?

Houders van ASI-tokens hebben toegang tot de nieuwe ActualizeAI-tool van AltSignals, die geavanceerde kunstmatige intelligentie technologieën zal combineren om ongeëvenaarde handelssignalen te leveren. Machine learning, natural language programming (NLP) en voorspellende modellering zullen worden gebruikt om complexe sets met marktgegevens te analyseren. De tools nemen een reeks indicatoren, waaronder analyse van het marktsentiment, en bepalen de beste instapniveaus voor winstgevende crypto transacties.

Het ASI-token kan tevens worden gebruikt om vroegtijdig toegang te krijgen tot de presale en particuliere verkoop op de crypto markten. Na de zeer succesvolle langetermijnvoorspellingen van AltSignals voor het delen van crypto marktvoorspellingen, zou deze functie een aanzienlijk rendement kunnen opleveren voor alle deelnemers.

$ASI kan verder worden gebruikt om toegang te krijgen tot de AI Members Club. AI Members Club is waar de nieuwste door AI-aangedreven handelstools worden gedeeld tussen leden. Door het ASI-token vast te houden, krijgen gebruikers toegang tot deze tools voordat ze voor het publiek worden gelanceerd en krijgen ze een voorsprong voor voorspellingen van de cryptomarkt.

Kan $ASI in 2023 $1 bereiken?

Het ASI-token is uniek omdat het wordt gelanceerd voor een grote bestaande community en een zeer succesvol blockchain-project vertegenwoordigt. Omdat AltSignals een revolutionaire nieuwe AI-handelstool lanceert, is de crypto presale van AltSignals mogelijk een zeer lucratieve investeringsmogelijkheid.

Vroege deelnemers aan de $ASI crypto presale kunnen grote rendementen verwachten op de lange termijn. Dit komt omdat de presale de eerste investeringsfase is, voordat $ASI wordt gelanceerd op exchanges. Met deflatoire tokenomics lijkt $ASI voorbestemd om te stijgen naarmate meer mensen zich bewust worden van het platform en naarmate communityleden hun succes delen met ActualizeAI trading signals.

Tegen het einde van 2023 heeft $ASI een koersdoel van $1 – een prijsstijging van 45x vanaf het einde van de presale. $ASI zal naar verwachting beter presteren dan de Ethereum prijsvoorspelling, aangezien het prijsontdekking zal invoeren zodra het beschikbaar is op exchanges.

AltSignals ($ASI) versus Ethereum (ETH) prijsvoorspelling: wat is de beste keuze om te kopen?

De $ASI crypto-presale zal naar verwachting grote opbrengsten opleveren van het huidige prijsniveau. Het AltSignals project combineert toonaangevende technologieën, zowel blockchain als kunstmatige intelligentie , om de community te helpen online geld te verdienen.

Aangezien het project zich in de vroegste investeringsfase bevindt, biedt dit een enorm rendementspotentieel. Verwacht wordt dat $ASI daardoor beter zal presteren dan ETH, maar beide tokens zijn geweldige toevoegingen aan een beleggingsportefeuille. Zorg ervoor dat je de $ASI crypto presale bekijkt voordat de prijs te veel stijgt, aangezien de waarde van $ASI in de loop van het evenement stijgt van $0,012 naar $0,02274.