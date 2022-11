De 4 beste metaverse crypto-coins om te kopen voor 2023

De verwachting is dat de metaverse crypto de komende jaren in groei zal exploderen. Of dat lijkt Bloomberg tenminste te denken. Analisten bij Bloomberg hebben voorspeld dat de metaverse in de nabije toekomst $800 miljard waard zal zijn, en dat maakt dit het perfecte moment om te beginnen met zoeken naar de beste metaverse crypto-projecten die beter zullen presteren in de toekomst van sociale interactie.

In dit artikel laten we je vier van de beste metaverse crypto-projecten op de markt zien die in 2023 flink kunnen groeien. Zo weet je wat de beste crypto om in te investeren is.

1. Metacade (MCADE) – Beste algehele metaverse crypto-project

Metacade is van plan om de primaire bestemming te zijn voor spelers waar ze meer leren over, meer verdienen aan en beslissingen maken over de toekomst van play-to-earn gaming. In Metacade kun je je aansluiten bij een levendige community van gelijkgestemde gamers en Web3 -fanaten en deelnemen aan ’s werelds eerste virtuele speelhal die eigendom is van de spelers.

Op het Metacade-platform zijn er opties om beoordelingen van de nieuwste play-to-earn titels te vinden, klassementen op te zoeken en je te verdiepen in enkele van de populairste GameFi -alfa’s die zijn gepost door branche-experts om je te helpen vooruit te komen in de gamingrevolutie. Om de community aan te moedigen om van Metacade de ultieme bron voor GameFi te maken, worden gebruikers beloond met het MCADE-token voor iedere keer dat ze beoordelingen em alfa of content delen. Dit betekent dat je kunt verdienen door simpelweg je expertise te delen.

Het uiteindelijke doel van Metacade is om gamen weer in handen van de spelers te leggen. Terwijl de traditionele game-industrie steeds meer een ellendige sector wordt, waarbij mictrotransacties en winst voor aandeelhouders de drijfveren vormen, laat Metacade gebruikers hun zegje doen over de games die ze willen spelen met ‘Metagrants’.

Metagrants, dat in 2023 wordt gelanceerd, is een mechanisme waarmee game-ontwikkelaars hun projecten kunnen inschrijven voor een wedstrijd waarop de community vervolgens kan stemmen. De winnaars van deze stemmen ontvangen financiering en ondersteuning van Metacade, waarmee ze hun spel kunnen bouwen samen met het collectief dat hen heeft uitgekozen. Uiteindelijk wordt de voltooide titel wordt toegevoegd aan de virtuele arcade van Metacade.

Hoewel gebruikers meer kunnen verdienen met hun favoriete play-to-earn games door toptips te lezen of door deel te nemen aan exclusieve toernooien, kunnen ze met Metacade ook een meer permanente rol in de GameFi-economie vinden.

Als onderdeel van de routekaart voor 2024 lanceert Metacade een vacaturebank die tientallen kansen biedt voor de community om hun voet tussen de deur van de game-industrie te krijgen. Deze rollen variëren van parttime bètatester tot seniorfunctie bij toonaangevende bedrijven in de voorhoede van Web3.

Uiteindelijk zal Metacade een DAO worden, wat betekent dat het kernteam zal terugtreden en leiderschapsposities zal overdragen aan de meest gewaardeerde leden van de community. Zodra dit gebeurt, kunnen gebruikers stemmen over belangrijke beslissingen, zoals toekomstige leiders, beperkingen op de levering van tokens, partnerschappen, nieuwe functies en meer.

2. Star Atlas (ATLAS) – Voor de galactische ontdekkingsreizigers

Star Atlas is een play-to-earn game met ruimte thema, die een van de beste metaverse-projecten gaat worden. Dit project is ook het overwegen waard bij het kiezen van de beste crypto om in te investeren. Het is het meest vergelijkbaar met EVE Online, een immens succesvol ruimtespel dat honderdduizenden dagelijkse spelers trekt vanwege zijn diepgaande universum.

Star Atlas speelt zich af in het jaar 2620 en is net als EVE Online uitgerust met geavanceerde ruimtevaartuigen, factie-allianties en veroverbare gebieden, maar met één verschil: spelers kunnen hun activa daadwerkelijk bezitten. Het doel van Star Atlas is om je ruimte-imperium te laten groeien door missies te voltooien, te strijden om land, grondstoffen te delven en zeldzame schatten te ontdekken. Elk in-game-item wordt opgeslagen als een NFT op de Solana-blockchain en heeft daarom echte waarde.

Terwijl andere play-to-earn games zich richten op werken om in-game tokens te verdienen, wil Star Atlas dit proces zo leuk mogelijk maken. Spelers kunnen ervoor kiezen om deel te nemen aan veldslagen of ruimteschipraces om het ATLAS-token te verdienen. Anderen geven er misschien de voorkeur aan om echt geld te verdienen door samen te werken en planeten te ontdekken die overladen zijn met hulpstoffen, die kunnen worden gedolven, verfijnd en verhandeld met behulp van een netwerk van mijnbouwinstallaties, raffinaderijen en handelaren. Als je een VR-headset hebt, kun je zelfs ruimtevluchten ervaren vanuit een meeslepend first-person perspectief.

Als je eenmaal een alliantie met anderen hebt gevormd, kun je beginnen met het bouwen van hele steden met hun eigen regionale gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO’s) , zodat de burgers van elke regio kunnen stemmen over waar de factie zich vervolgens op moet concentreren, zoals het aanvallen van territoria van andere spelers of hoe te verdedigen tegen een dreigende aanval van een rivaliserende factie.

Door een blad uit het boek van EVE Online te halen, is Star Atlas klaar om de beste aspecten van deze toch al succesvolle game te combineren met de fantastische mogelijkheid om je in-game activa op de blockchain echt te bezitten. Houd Star Atlas in de gaten – het zou binnenkort een van de grootste en beste metaverse cryptogames kunnen zijn die de wereld ooit heeft gezien.

3. Highstreet (HIGH) – Misschien wel de meest modieuze token

Highstreet is niet voor niets een van de beste metaverse projecten. Het team achter Highstreet maakt gebruik van het vermogen van de metaverse om een winkelervaring op een hoger niveau te creëren door echte merken de mogelijkheid te geven om hun fysieke items in een virtuele wereld te laten zien. Met merken als Balenciaga , LVMH en Adidas die zich wagen in de metaverse, wil Highstreet de oplossing worden waar elk bedrijf een winkel kan opzetten en de volgende generatie van handel kan betreden.

Fysieke producten, zoals schoenen of t-shirts, worden op de blockchain getokend als NFT’s. Kopers kunnen deze NFT’s kopen en er vervolgens voor kiezen ze in te wisselen voor het fysieke item. Door de integratie van Highstreet met Shopify te gebruiken, kunnen deze bestellingen automatisch naar de backend van het merk worden verzonden voor fysieke afhandeling.

Highstreet is echter meer dan alleen een virtueel winkelcentrum. Het is een hele metaverse wereld waar gebruikers missies kunnen voltooien, met anderen kunnen socializen en exclusieve evenementen kunnen bijwonen in een play-to-earn MMORPG-omgeving. Naast de Highstreet Marketplace zijn er Highstreet Homes, die net als echte huizen zijn. Je kunt je huis volledig aanpassen aan jouw stijl, rondhangen met vrienden en zelfs voor je virtuele huisdieren zorgen!

In de Highstreet World kun je verdienen door missies te voltooien en monsters te verslaan op plaatsen als Binance Beach, AVAX Alps en Animoca Archipelago. Elk gebied heeft zijn eigen kennis en unieke monsters die Highstreet transformeren in een spannende wereld vol met tientallen unieke ervaringen.

Als geheel vermengt Highstreet de realiteit met de virtuele wereld op een ongelooflijk unieke manier. Met blockchain-merken zoals Binance en Avalanche al aan boord, is Highstreet klaar voor een glorieuze toekomst als een van de beste metaverse crypto-projecten.

4. The Sandbox (SAND) – Bouwen naar een hoger niveau tillen

The Sandbox is een virtuele 3D-wereld waarmee gebruikers eenvoudig games en ervaringen kunnen bouwen en ontdekken waarmee inkomsten kunnen worden verdiend. Het wordt vaak vergeleken met Minecraft en Roblox vanwege het blokkerige, op pixels gebaseerde ontwerp, en deze esthetiek heeft ertoe geleid dat The Sandbox een van de beste metaverse-coins is geworden.

Het grote verschil tussen The Sandbox en die games is dat het volledig gedecentraliseerd is, waarbij bijna elk aspect van het spel eigendom is van de gebruikers. Met behulp van het SAND-token kunnen spelers digitaal onroerend goed, unieke in-game-objecten en wearables kopen om hun avatars aan te passen, die allemaal worden opgeslagen op de blockchain en worden weergegeven door hun eigen NFT.

Land wordt bijvoorbeeld op de blockchain opgeslagen als een LAND-token, terwijl objecten en wearables worden weergegeven door ASSET-tokens. Hoewel LAND een vaste voorraad heeft, kunnen ASSETs door iedereen worden aangemaakt met behulp van de VoxEdit-tool. Met VoxEdit kunnen gebruikers blocks manipuleren, bekend als voxels, om bijna alles te creëren wat hun hartje begeert, zoals sculpturen, personages, wapens en meer. Deze items kunnen vervolgens met winst worden gekocht en verkocht op The Sandbox Marketplace.

De krachtigste functie van The Sandbox is echter de Game Maker. Met de Game Maker kan iedereen hele games maken zonder een enkele regel code te kennen. Het wordt geleverd met vechtmechanica, verhaallijnen, AI-gedrag en zelfs camerasjablonen. Deze functies hebben ertoe geleid dat er tientallen games en ervaringen zijn gebouwd die de hele community gratis kan spelen.

Na het tekenen van merkovereenkomsten met meerdere grote namen is The Sandbox snel uitgegroeid tot een van de beste crypto-metaverse-projecten. Warner Music Group heeft een amusementspark met muziekthema gelanceerd in de metaverse van The Sandbox, terwijl The Walking Dead en Snoop Dogg beide hun eigen games hebben die duizenden spelers hebben getrokken. Zelfs de Smurfen bevinden zich in de metaverse van The Sandbox!

Conclusie – Metacade is de beste crypto om in te investeren door oprechte diversiteit

Zoals je kunt zien, zijn er verschillende kanshebbers die zouden kunnen stijgen om de eerste plaats in te nemen in de ontluikende metaverse cryptomarkt. Nu de concurrentie naar verwachting zal toenemen naarmate metaverse gaming in populariteit explodeert, is het moeilijk om definitief te zeggen welke coin het voortouw zal nemen en de beste crypto om in te investeren zal worden.

Metacade heeft echter een aantal buitengewoon aantrekkelijke functies, zoals de virtuele arcade-gamebibliotheek, dynamische online community-hub en play-to-earn beloningen. Daarbij komen ook nog de sterke ontwikkelingsvooruitzichten zoals Metagrants. Het ziet er naar uit dat het gemakkelijk zal worden om de eerste plek te behalen als metaverse crypto-project om in te investeren voor 2023. Door buiten de typische grenzen van afzonderlijke titels in de GameFi – en play-to-earn sectoren te treden en alles op één platform te brengen, biedt het een aanzienlijke waardepropositie die moeilijk te verslaan is.

Metacade zal naar verwachting snel groeien naarmate de GameFi-industrie als geheel blijft groeien, ongeacht de prestaties van een individuele game. Gecombineerd met het feit dat het token nog steeds in presale is, bevindt het zich in een uitstekende positie om het komende decennium het financiële voordeel te behalen, en dat is precies waarom we het hebben gekroond tot het beste crypto om in te investeren voor 2023.