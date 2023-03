De 7 beste nieuwe ICO’s om te kopen in 2023

Crypto ICO’s en presales zijn enkele van de meest lucratieve investeringsmogelijkheden die er zijn. Early adopters van veelbelovende crypto projecten kunnen vaak grote winsten behalen, waardoor het vinden van de volgende 100x verborgen parel een lonende onderneming wordt.

Dit zijn enkele van de beste nieuwe crypto ICO’s en presales die nu worden gelanceerd:

Metacade (MCADE)

Brigade Thugs (BTHG)

Artyfact (ARTY)

Metablaze (MBLZ)

Fancythattoken (FNCY)

EstateX (ESX)

Mr Bob Token (MRBOB)

1. Metacade (MCADE)

Metacade is een van de beste ICO’s om nu te kopen. Het platform combineert casual en competitieve gameplay om een uitgebreide GameFi-ervaring te bieden. Het aantal verschillende play-to-earn-games van Metacade maakt het de grootste on-chain arcade, waarbij elke game-ervaring zijn gebruikers de beste nieuwe ICO-game mechanismen biedt.

Daarnaast biedt Metacade ook een sociale hub voor Web3-gebruikers. De sociale hub biedt naast de beste nieuwe cryptogames in de Metacade ook extra verdienmogelijkheden, waaronder create-to-earn, compete-to-earn en work-to-earn. De focus die Metacade legt op het bouwen van het sociale aspect, maakt het een van de beste nieuwe ICO’s als je nu wil investeren in crypto.

Create-to-earn is een van de beste functies die voor het project zijn gepland. Metacade zal makers van content belonen met MCADE-tokens voor het delen van alfa, het plaatsen van game beoordelingen en interactie met berichten van andere gebruikers in de Metacade . Dit stimuleert het delen van GameFi-kennis in de Metacade en helpt het communitygevoel op het platform te stimuleren.

Tot slot is het MCADE-token een van de beste ICO’s voor 2023, omdat het nieuwe banen voor gebruikers creëert via de work-to-earn functie. Dit zal crypto-enthousiastelingen verbinden met betaald werk in Web3, variërend van parttime tot fulltime functies. Metacade staat zonder twijfel bovenaan bij de beste opties als je nu wil investeren in crypto.

>>> Je kunt hier deelnemen aan de Metacade presale <<<

2. Brigade Thugs (BTHG)

Net als Metacade wil Brigade Thugs een enorme GameFi-ervaring leveren, waardoor het project een van de beste ICO’s is om nu te investeren in crypto. Deze play-to-earn combat game biedt een verscheidenheid aan opvallende kenmerken, waaronder geïntegreerde financiële beloningen en schijnbaar eindeloze opties voor het aanpassen van NFT.

Gamers kunnen de uitgestrekte wereld verkennen en missies voltooien terwijl ze financiële beloningen verdienen voor hun voortgang. Brigade Thugs is in de kern een combat game, wat betekent dat gebruikers kunnen samenwerken en het uitvechten tegen vijandige stammen die hun nederzetting in de game bedreigen.

BTHG is onlangs begonnen met de presale van tokens, waardoor beginnende crypto investeerders een zeldzame kans krijgen om betrokken te raken bij een van de beste nieuwe ICO’s voordat deze van start gaat. Het platform is klaar om een populaire titel in de GameFi-sector te worden, met dynamische gameplay, een diepgaande verhaallijn en tal van prikkels om spelers urenlang te laten spelen.

3. Artyfact (ARTY)

Terwijl GameFi door de blockchain blijft uitbreiden, betekent Artyfact’s verslavende gameplay en geavanceerde graphics dat het een van de beste nieuwe ICO-projecten is als je nu wil investeren in crypto. Artyfact wordt beschreven als een van de eerste AAA-projecten van game kwaliteit die wordt uitgebracht en zal in de loop van de tijd een baanbrekende speelervaring bieden.

Door Unreal Engine 5 te combineren met Binance Smart Chain, kan Artyfact een enorm schaalbare en volledig meeslepende game-ervaring op de blockchain ondersteunen. De virtuele wereld is de thuisbasis van vele NFT-verzamelitems die gamers kunnen ontdekken en ontgrendelen, en elk daarvan heeft een diepgewortelde financiële waarde.

Als een van de beste crypto’s om nu te kopen, bevindt het ARTY-token zich nog in de vroegste investeringsfase. Voor mensen die in het Artyfact-project geloven, kan dit evenement grote opbrengsten opleveren. De game heeft een sterke fit met de productmarkt en het vermogen om exponentieel te groeien als het zijn vroege belofte voor de toekomst kan waarmaken.

4. Metablaze (MBLZ)

Het Metablaze platform biedt een unieke game-ervaring, ondersteund door enkele van de meest geavanceerde blockchain-mogelijkheden, waardoor het ongetwijfeld een van de beste nieuwe ICO’s is om nu te investeren in crypto.

Met veel innovatieve gameplay-functies en mechanica zal Metablaze zeker een van de meest geliefde cryptogames binnen zijn genre worden. In de kern is Metablaze een NFT -kaartspel voor verzamelaars en een top mededinger voor de beste nieuwe ICO’s die op de markt komen. Als een van de beste nieuwe cryptogames kunnen spelers NFT’s kopen, verkopen en verzamelen terwijl ze een gestage inkomstenstroom genereren via P2E-mechanica.

Gebruikers kunnen de open wereld verkennen om schatten te vinden, te strijden tegen de omgeving of andere spelers en uitdagingen aan te gaan. Aangezien dit nieuwe project in de toekomst een enorm potentieel biedt, is de presale van Metablaze een van de beste nieuwe ICO’s om nu in te investeren.

5. Fancythattoken (FNCY)

Het merk I Fancy That introduceert nu Fancythattoken – een nieuw token op de blockchain om digitale activa betalingen te vergemakkelijken. Met FNCY kunnen gebruikers transacties op het platform verwerken via een op maat gemaakte cryptocurrency wallet en -exchange die perfect aansluit bij de behoeften van het bedrijf.

De release van FNCY wordt geleverd met verschillende blockchain-services om houders de best mogelijke gebruikerservaring te bieden, wat een belangrijke reden is waarom het een van de beste ICO’s is als je nu wil investeren in crypto. Het platform geeft symbolische kopers toegang tot een uitgebreide selectie van vastgoed producten, die zich uitstrekken over verschillende grote industrieën.

De crypto wallet en de geïntegreerde exchange van digitale activa bieden een gemakkelijke manier voor iedereen om transacties uit te voeren met behulp van gedecentraliseerde technologieën. Bovendien zal I Fancy That een Visa-betaalpas lanceren waarmee gebruikers hun FNCY-tokens gemakkelijk en tegen lage kosten in winkels over de hele wereld kunnen uitgeven. Als een van de beste nieuwe ICO’s die momenteel actief zijn, is de presale van FNCY-tokens een fantastische investeringsmogelijkheid.

6. EstateX (ESX)

EstateX is een revolutionaire blockchain-oplossing die de vastgoedmarkt opent voor geïnteresseerde partijen over de hele wereld. Met deze fractale investeringsmethode kunnen gebruikers een deel van veel echte gebouwen kopen, waarbij ieder beursgenoteerd onroerend goed met winst kan worden gekocht, verkocht en verhandeld.

De unieke waarde van EstateX zit in het feit dat het toegang geeft tot de vastgoedladder en gelijke kansen biedt voor iedereen die wil investeren in vastgoed. Om deze reden is de ESX ICO een veelbelovende investeringsmogelijkheid die in de komende jaren grote winsten kan opleveren.

EstateX is een van de beste nieuwe ICO’s om nu te kopen, omdat het traditionele vastgoedinvesteringen combineert met gloednieuwe technologie en een aanzienlijk deel van de markt zou kunnen veroveren. EstateX is de beste nieuwe crypto om uit te proberen voor iedereen die tokenized vastgoed wil verhandelen.

7. Mr Bob Token (MRBOB)

Mr Bob is een uniek op memes geïnspireerd GameFi-platform dat de beste elementen van blockchain-gaming en virtual reality-technologieën combineert. Als een uitgestrekte metaverse wereld kunnen gebruikers vrij verkennen terwijl ze vrienden maken in Mr Bob en geïntegreerde financiële beloningen verdienen door middel van play-to-earn.

Als een van de beste nieuwe ICO’s die momenteel wordt gelanceerd, levert Mr Bob eindeloos plezier met geavanceerde incentivestructuren. Dit soort projecten heeft in het verleden zeer goed gepresteerd en dit benadrukt het potentieel van Mr Bob als een van de beste opties voor het investeren in crypto.

Het MRBOB-token wordt gelanceerd tijdens een crypto-presale evenement. Deze ICO’s kunnen enkele van de meest lucratieve investeringsmogelijkheden in Web3 zijn, en het leuke GameFi-platform van Mr Bob kan helpen om elke vroege deelnemer indrukwekkende winsten te laten behalen. Het is zeker een van de beste opties voor het investeren in crypto, voor iedereen die zijn investeringsportefeuille wil diversifiëren met parels die zich nog in een vroeg stadium bevinden.

De beste optie voor investeren in crypto van het jaar?

Metacade bouwt een on-chain arcade met de grootste selectie play-to-earn games van alle crypto-platforms. Daarnaast helpt het project de voortgang in GameFi te stimuleren door banen te creëren voor blockchain-gebruikers en door ontwikkelaars te financieren via het Metagrants programma.

Met zo’n hoog lange termijn potentieel voor het beste nieuwe crypto project, is de presale van MCADE-tokens een uitstekende kans. Het token werd gelanceerd voor slechts $0,008 per token en zal tijdens het evenement stijgen tot $0,02. Dit geeft investeerders slechts een beperkte tijd om betrokken te raken bij het nummer één project op deze lijst, vooral nu het einde van de presale in zicht is.