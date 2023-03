De GameFi industrie is klaar om te exploderen in 2023: dit zijn de 12 beste GameFi crypto tokens om nu in te investeren

2023 zou het jaar kunnen zijn dat GameFi echt van de grond komt. Er komen steeds meer spannende GameFi projecten bij nu de traditionele gaming industrie voorbestemd lijkt om voor altijd te veranderen.

De beste GameFi-projecten leveren geïntegreerde financiële beloningen aan spelers in verschillende genres. Voor iedereen die voor de lange termijn in blockchain gaming wil investeren, zijn dit 12 van de allerbeste projecten die de sector te bieden heeft:

Metacade (MCADE)

Stepn (GMT)

Illuvium (ILV)

ApeCoin (APE)

Decentraland (MANA)

Axie Infinity (AXS)

Yield Guild Games (YGG

The Sandbox (SAND)

My Neighbour Alice (ALICE)

Game of Silks (SILKS)

Splinterlands (SPS)

AltSignals (ASI)

1. Metacade (MCADE)

Wat is MCADE?

Metacade zal de breedste selectie van blockchain gaming ervaringen in Web3 bevatten, aangezien het nieuwe GameFi project veel verschillende play-to-earn games zal herbergen. In tegenstelling tot traditionele online spellen, staat Metacade iedereen toe om in-game beloningen te verdienen terwijl men plezier heeft en online concurreert.

Er is een grote verscheidenheid aan titels beschikbaar in deze metaverse arcade, die casual en competitieve gameplay combineert. Dit is een echt uitgebreide GameFi ervaring. Door geavanceerde incentive structuren aan te bieden en de nieuwste trends in blockchain gaming te tonen, wil het project een centrale hub worden voor Web3-gebruikers.

De Create2Earn-functie van Metacade beloont makers van content met MCADE-tokens voor de bijdragen aan de community. Dit kan bestaan uit het plaatsen van game reviews, het delen van alpha en in game assets, en interactie met posts van andere leden.

Daarnaast zal Metacade openstaande posities adverteren bij enkele van Web3’s populairste start-ups. Dit stelt cryptoliefhebbers in staat om een carrière in Web3 te starten, aangezien de Work2Earn-functie van Metacade is ontworpen om het blockchain-personeelsbestand uit te breiden, wat kan helpen om het algemene innovatieniveau in de sector op termijn te stimuleren.

Het Metagrants programma van Metacade is ook speciaal ontworpen om GameFi vooruit te helpen. De community kan stemmen om te beslissen welke nieuwe blockchain-games het beste zijn voordat het project het ontwikkelingsteam van financiering voorziet. Dit helpt ervoor te zorgen dat de beste GameFi projecten zich kunnen ontwikkelen en de markt kunnen bereiken.

Waarom zou je investeren in MCADE?

Het MCADE token is zojuist gelanceerd tijdens een presale evenement. De MCADE presale is tot nu toe een groot succes, want het project heeft $13,2 miljoen opgehaald in 17 weken sinds het begin van het evenement.

Het succes van de presale van MCADE is een bewijs van het aantrekkelijke aanbod, aangezien blockchain-gamers wereldwijd toegang hebben tot een breed platform dat royale beloningen in cryptocurrency biedt. Web3-spellen bieden doorgaans slechts één speloptie, maar Metacade biedt er vele.

Voorlopig is de prijs van MCADE slechts $0,012 en bevindt het zich in de laatste fase van de presale voor de notering op beurzen. Experts voorspellen aanzienlijke winsten voor het nieuwe token, aangezien het unieke aanbod binnen Web3 ertoe zou kunnen leiden dat het een van de beste GameFi-projecten in de ruimte wordt.

2. STEPN (GMT)

Wat is GMT?

STEPN is een innovatief move-to-earn ecosysteem waarmee consumenten beloningen kunnen verdienen voor het voltooien van stappen op het StepN platform. Het innovatieve beloningssysteem van StepN vereist geen geldelijke bijdrage van haar gebruikers en vereist slechts een paar seconden inspanning om elke stap te voltooien.

Het revolutionaire stimuleringsmodel van STEPN genereerde aanzienlijke belangstelling toen de STEPN-token in 2022 voor het eerst werd gelanceerd. Het platform profiteert zijn gebruikers met real-time financiële beloningen voor iets wat ze elke dag doen.

Met behulp van STEPN kunnen gebruikers sneller bewegen en minder reizen dan met traditionele systemen, waardoor ze de winst kunnen maximaliseren met minimale inspanning. StepN is snel de leider in de industrie aan het worden, en verandert blockchain gaming’s play to earn model om nieuwe sociale toepassingen op te nemen.

Waarom zou je GMT kopen?

GMT is nog maar één jaar oud, maar heeft al een aanzienlijke voetafdruk gemaakt in Web3. Het STEPN-platform is een unieke en innovatieve aanpassing van populaire blockchain spelmechanismen, waardoor het wel eens een van de beste GameFi-projecten in de cryptoruimte zou kunnen worden.

Na het bereiken van zijn all-time high op $4 tijdens de cryptowinter van 2022, wordt STEPN nu gewaardeerd op slechts $0,40. Experts voorspellen meer dan 10x winst voor de nieuwe token als het zijn vorige hoogtepunt terugwint en de komende jaren de prijs ontdekt.

3. Illuvium (ILV)

Wat is ILV?

Illuvium, of ILV, is een blockchainspel gebouwd op het Ethereum-platform. Het is een fantasiewereld die zich afspeelt in een enorme open-wereld metaverse waarmee spelers het indrukwekkende virtuele landschap vrij kunnen verkennen. Illuvium combineert fotorealistische graphics met een diepgaande plotlijn om spelers betrokken te houden, waardoor het een van de meest gewilde GameFi games is.

Spelers kunnen zeldzame wezens verzamelen, genaamd Illuvials, en ze bevechten en verhandelen in de Illuvial arena om beloningen in cryptocurrency te verdienen. Door het vormen van gildes en samenwerkingsverbanden kunnen spelers direct met andere blockchain-gamers spelen, wat een coöperatief element aan het spel toevoegt.

Illuvium stelt spelers ook in staat om collectieve items te verhandelen als non-fungible tokens (NFT’s), zoals IlluviCrafts en IlluviShares. De toevoeging van blockchain-technologie zorgt ervoor dat alle gameplay transparant en veilig is – waardoor spelers direct beloningen voor elke overwinningen kunnen ontvangen die aangeboren financiële waarde hebben.

Waarom overwegen om ILV te kopen?

Illuvium is beschreven als een echte AAA-game op de blockchain dankzij de geavanceerde graphics en enorme open-wereld kaart. Fantasy gamers kunnen genieten van een enorme open wereld gevuld met nieuwe ervaringen terwijl ze de voordelen van blockchain krijgen door het eigendom van de speler over in game items en digitale valuta beloningen.

Als een van de beste GameFi-projecten van de afgelopen jaren is de vooruitgang van het Illuvium-team snel gegaan. De ILV-token klom naar een all-time high van bijna $2000 tijdens de bullmarkt van 2021 en bevindt zich nu onder de $100. Dit zou een geweldig instappunt kunnen zijn voor een van de meest veelbelovende GameFi tokens in 2023.

Met slechts 2,2 miljoen ILV-tokens in omloop is het een van de meest schaarse GameFi crypto’s in Web3. Naarmate de vraag naar Illuvium groeit, kunnen beleggers erop vertrouwen dat ILV, de in game currency, veel van zijn vroegere waarde zal terugwinnen als het de $1000-grens wil doorbreken.

4. ApeCoin (APE)

Wat is APE?

ApeCoin (APE) is een nieuw uitgebracht token dat de APE Foundation vertegenwoordigt. Hoewel het niet strikt een GameFi project is, wil ApeCoin een nieuw tijdperk voor het internet inluiden door de ontwikkeling van metaverse-gebaseerde community typen aan te moedigen. Dit heeft ertoe geleid dat de APE Foundation verschillende top game finance projecten steunt, waaronder Otherside.

Otherside is een grote open-wereld metaverse die algemeen wordt beschouwd als een van de beste GameFi-projecten die momenteel worden ontwikkeld. Het spel is een virtual reality-wereld gevuld met spannende quests en prachtige landschappen, waarbij spelers beloningen in cryptocurrency kunnen verdienen voor de spelvorderingen.

APE Foundation, geïnspireerd door Yuga Labs’ Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT collectie, is de gedecentraliseerde autonome organisatie ( DAO ) die de ontwikkeling van Otherside en andere projecten binnen het APE Ecosysteem helpt sturen. Dit geeft het een belangrijke rol in het stimuleren van vooruitgang voor GameFi bedrijven in Web3.

Waarom zou je investeren in APE?

APE is een van de populairste governance tokens in Web3. Alle houders krijgen stemrecht in de ApeCoin DAO, die bepaalt hoe de APE Foundation handelt. Gezien de eerdere successen van het team achter het project is dit een sterke use case voor een cryptocurrency token.

APE zal naar verwachting aanzienlijk in waarde stijgen vóór de release van Otherside, een heet geanticipeerd GameFi-project. De bijdragen van de APE Foundation kunnen op termijn een revolutie teweegbrengen in de traditionele gaming industrie, aangezien het blockchain gaming ecosysteem lijkt te groeien dankzij de mogelijkheid om in-game activa te verdienen terwijl je virtuele werelden verkent.

Voorlopig wordt het APE-token gewaardeerd op $5. Aangezien het token in 2022 werd gelanceerd, heeft het een groot potentieel voor toekomstige rendementen, omdat het nog volledig in prijsvorming moet treden tijdens een crypto-bullmarkt. Het APE-token zou daarom een geweldige optie kunnen zijn voor iedereen die wil investeren in de toekomst van op metaverse gebaseerde gaming.

5. Decentraland (MANA)

Wat is MANA?

Decentraland (MANA) is een virtuele wereld op de Ethereum blockchain. Het stelt gebruikers in staat om inhoud en toepassingen te creëren, te ervaren en te gelde te maken binnen een virtuele omgeving. Dit unieke aanbod is een belangrijke reden waarom Decentraland een van de toonaangevende GameFi-projecten in Web3 is geworden, omdat iedereen volledig aanpasbare creaties kan bouwen bovenop gekochte grond.

Decentraland maakt gebruik van gaming NFT’s om eigendomsrechten te verlenen op in-game activa, waaronder landpercelen en andere voorwerpen die eigendom zijn, zoals gebouwen, kunstwerken, kleding en accessoires die door de gebruikers van Decentraland zijn gemaakt.

MANA is het native token voor Decentraland dat kan worden gebruikt voor transacties binnen het universum of kan worden omgezet in activa. In tegenstelling tot traditionele videogames kan iedereen met Decentraland hele kaartdelen kopen, verkopen en verhandelen. Dit geeft spelers meer macht om de wereld op te bouwen dan ooit tevoren.

Waarom zou je investeren in MANA?

MANA is een van de top GameFi projecten vanwege zijn unieke aanbod, dat mettertijd kan worden uitgebreid met extra diensten. Het Decentraland platform heeft veel verschillende GameFi projecten en aangepaste ervaringen, waaronder gokken in Las Vegas-stijl en play-to-earn stormbanen.

Decentraland heeft het potentieel om mettertijd te groeien, aangezien het browsergebaseerde platform volledig wordt aangedreven door zijn gebruikers. Iedereen kan grond kopen in Decentraland met MANA-tokens, wat MANA een aangeboren utility geeft en de mogelijkheid om een voortdurend stijgende vraag te ervaren.

MANA is momenteel geprijsd op $0,60 na een daling van 90% vanaf zijn all-time high. Het wordt geconfronteerd met sterke weerstand als het probeert dit vorige prijsniveau terug te winnen, maar veel experts suggereren dat het na verloop van tijd nieuwe hoogtepunten zal bereiken. Dit maakt het een van de beste GameFi crypto’s om nu te kopen.

6. Axie Infinity (AXS)

Wat is AXS?

Axie Infinity (AXS) is een op blockchain gebaseerd verzamelspel waar spelers fantasiewezens genaamd Axies kunnen kopen, fokken en bevechten in een virtuele omgeving. Axies hebben unieke eigenschappen die kunnen worden vrijgespeeld door verschillende taken en uitdagingen uit te voeren.

Als gamers Axie Infinity spelen, kunnen ze het krachtniveau van de Axies maximaliseren door extra NFT’s te verzamelen en te verhandelen. Dit kan spelers een voorsprong geven in de strijd en hen helpen beloningen te verdienen in de vorm van AXS-munten.

AXS wordt niet alleen gebruikt om spelers te belonen voor de vooruitgang, maar dient ook als de belangrijkste valuta voor transacties binnen de Axie Infinity marktplaats. AXS maakt het makkelijker voor gebruikers om zeldzame Axies te verzamelen en te verhandelen, terwijl ze proberen de beste collectie op te bouwen waarmee ze de concurrentie kunnen verslaan.

Waarom zou je AXS kopen?

Axie Infinity werd het meest gebruikte GameFi platform in Web3 tijdens de 2021 bull run. Het begon bijna 2 miljoen dagelijkse actieve gebruikers aan te trekken, wat aantoont dat het een van de beste GameFi projecten is in termen van hoe verslavend het is om te spelen.

De prijs van AXS heeft echter onlangs geleden nadat de Ronin Bridge – een uniek GameFi-protocol dat speciaal is gebouwd om het spel te ondersteunen – werd gehackt. Het was de grootste hack in de geschiedenis van Web3, waarbij meer dan 600 miljoen dollar aan gebruikersgeld verloren ging. Na een waarde van $160 per token is AXS nu slechts $10 waard.

Het Axie Infinity-team heeft het beveiligingsprotocol voor het platform al verbeterd, en het spel blijft een aanzienlijk spelersbestand aantrekken. Veel beleggers hebben gesuggereerd dat AXS na verloop van tijd zal herstellen, waardoor het prijsniveau van $10 een geweldig instappunt voor de lange termijn is.

7. Yield Guild Games (YGG)

Wat is YGG?

Yield Guild Games (YGG) ondersteunt blockchain-based games door zich te richten op het samenbrengen van spelers en crypto-economie. Als DAO is het kerndoel van het project het verzamelen van in-game NFT’s met als doel deze te optimaliseren voor in-game economieën en winst te maken voor de aandeelhouders.

YGG koopt in-game activa, zoals virtuele landpercelen, zeldzame verzamelobjecten en nog veel meer. Het project verhuurt deze activa vervolgens aan gamers, die het native token van het betreffende GameFi-project inwisselen om het te gebruiken.

Het kernidee achter Yield Guild Games is dat, naarmate de beste GameFi projecten na verloop van tijd steeds populairder worden, de waarde van in-game assets stijgt door toenemende schaarste en meer vraag. Yield Guild Games bezit een enorme collectie NFT verzamelobjecten over verschillende GameFi-platforms en heeft een uniek doel voor toekomstige groei.

Waarom zou je investeren in YGG?

De YGG-token piekte op $10 tijdens de bullmarkt van 2021 en is sindsdien gedaald tot $0,30. Dit is grotendeels te wijten aan een wijdverspreide cryptowinter die een groot deel van de markt heeft getroffen – inclusief verzamelbare NFT’s en alle GameFi crypto’s.

De prijsdaling van Yield Guild Games is een direct bijproduct hiervan, aangezien de waarde van in-game activa invloed heeft op de DAO en haar bestuurstoken. De DAO is gebaseerd op het idee dat in-game NFT’s na verloop van tijd in waarde zullen stijgen. Tijdens het spel kunnen NFT’s goedkoper worden om wereldwijde gebruikers aan te trekken. Bestaande en schaarse NFT’s zullen hoogstwaarschijnlijk stijgen vanaf het prijsniveau van begin 2023.

Yield Guild Games zal naar verwachting stijgen vanaf de prijs van $0,30, waardoor het een van de beste GameFi projecten is om nu te kopen. De YGG token wordt direct beïnvloed door het succes van de hele blockchain gaming sector, waardoor het een interessante investeringsmogelijkheid is.

8. De Sandbox (SAND)

Wat is SAND?

De Sandbox-metaverse stelt mensen in staat samen te komen om en eigen videogame-ervaringen te creëren, te bezitten en te gelde te maken. Het platform integreert blockchain, 3D gaming assets en cryptocurrency beloningen voor ongekende gebruikerscontrole en eigendom over content.

Het ERC-20 SAND-token stelt The Sandbox-gamers in staat om aangepaste games te creëren, te kopen, te verhandelen en te gelde te maken. Dit kan bestaan uit collectible items, world-building items en zelfs volledige games met aanpasbare regelsets. Het SAND-ecosysteem benadrukt empowerment in digitale gaming, waardoor makers beloningen kunnen verdienen wanneer zij de spelideeën met anderen delen.

The Sandbox moedigt een billijke omgeving aan die de vrije marktuitwisseling van creaties bevordert, omdat The Sandbox ecosysteem een geïntegreerde NFT marktplaats omvat waar spelontwikkelaars de creaties kunnen verkopen. Het SAND-token is het ruilmiddel van het platform, waardoor de kosten voor ontwikkelaars worden geminimaliseerd en gebruikers worden beloond voor getoonde creativiteit.

Waarom zou je investeren in SAND?

Door gebruikers gegenereerde inhoud (UGC) tot de basis van het spel te maken, is De Sandbox een van de beste GameFi projecten in Web3 geworden. SAND is momenteel de meest waardevolle GameFi crypto door marktkapitalisatie, wat de populariteit en het unieke karakter van de spelvorm aantoont.

Velen hebben The Sandbox beschreven als vergelijkbaar met Minecraft, maar dan met geïntegreerde financiële voordelen. Aangezien Minecraft een wereldwijde aantrekkingskracht heeft, kunnen investeerders er ook op vertrouwen dat De Sandbox op termijn een soortgelijke vraag zou hebben.

Voorlopig is de SAND-token $0,70 waard. Als een van de top GameFi tokens, wordt verwacht dat het zijn all-time high van $7,50 in de komende jaren zal terugwinnen. Bijgevolg zou het prijsniveau van $0,70 de perfecte gelegenheid kunnen zijn om op lange termijn in te stappen.

9. My Neighbour Alice (ALICE)

Wat is ALICE?

My Neighbour Alice (ALICE) is een nieuw type blockchain gaming platform waarmee gebruikers kunnen samenwerken en een eigen virtuele werelden kunnen creëren. Spelers kunnen avatars ontwerpen, eigendommen aanpassen en activa bewerken, allemaal met behulp van NFT’s.

ALICE heeft een unieke economie aangedreven door het ALICE-token, waardoor gebruikers items kunnen verhandelen of kunnen samenwerken in coöperatieve projecten. My Neighbour Alice gebruikt een innovatieve combinatie van blockchain technologie, beheer van digitale activa en smart contracts om de volledige game-ervaring voor haar gebruikers mogelijk te maken.

Dit unieke platform staat open voor gamers van alle vaardigheidsniveaus voor eindeloze avonturen op de blockchain. Het is ontworpen om zowel traditionele als blockchain gaming markten aan te spreken, aangezien het spel een populair genre neemt en het opnieuw vormgeeft – waardoor in-game activa kunnen worden verhandeld en financiële beloningen kunnen worden verdiend.

Waarom zou je investeren in ALICE?

My Neighbour Alice werd een van de beste GameFi projecten na het ervaren van een snelle groei toen het voor het eerst werd gelanceerd in 2021. Het spel is nog relatief nieuw, maar heeft toch al een aanzienlijke gebruikersgroep aangetrokken.

Het GameFi project is geïnspireerd op Animal Crossing, dat miljoenen mensen wereldwijd hebben gespeeld. ALICE zou zijn tegenhanger na verloop van tijd kunnen evenaren, omdat het de beste gameplay-elementen combineert met extra blockchain-gebaseerde voordelen.

ALICE is momenteel slechts $1,84 waard na een daling van meer dan 90% vanaf zijn all-time high. Dit geeft het een groot opwaarts potentieel, en het zou aanzienlijk kunnen groeien vanaf het huidige prijsniveau naarmate het spel zich ontwikkelt en meer gebruikers aantrekt.

10. Game of Silks (SILK)

Wat is SILK?

Game of Silks is een NFT verzamelspel dat gerelateerd is aan echte volbloed paardenraces. Gamers kunnen NFT’s kopen die echte paarden voorstellen en voorraad hebben in stallen om nieuwe volbloeden te fokken.

Het spel is een gedigitaliseerde versie van de echte paardenfokkerij, waar grote risico’s het vermogen van een bepaald paard om races te winnen kunnen schaden. Spelers kopen paarden als NFT’s en krijgen real-time updates over hun conditie. Veel volbloedpaarden halen echter nooit een race, en de meeste winnen niet.

Als een speler een race-winnende NFT koopt, kan het paard nog steeds niet geschikt zijn om mee te fokken. Als een speler een NFT koopt om mee te fokken, dan verdient de NFT punten en beloningen. Game of Silks is een innovatieve use case voor blockchain gaming, omdat spelers cryptocurrency beloningen kunnen verdienen op basis van hoe goed paarden presteren in de echte wereld.

Waarom zou je SILK kopen?

SILK is een nieuwe penning die iedereen zal aanspreken die zijn eigen renpaard wil bezitten. Een belangrijk element van het spel is dat gebruikers paarden kunnen kopen als baby’s en ze kunnen zien uitgroeien tot kampioensrenners op enkele van ’s werelds grootste evenementen.

Als een speler een succesvol paard koopt, kunnen de beloningen groot zijn – net als in de echte wereld. Door het digitale en het fysieke domein samen te voegen, is Game of Silk een unieke en innovatieve use case voor blockchain gaming die op termijn een revolutie in de paardensport zou kunnen veroorzaken.

11. Splinterlands (SPS)

Wat is SPS?

Splinterlands is een NFT verzamelkaartspel waarmee spelers een collectie kaarten kunnen opbouwen alvorens online tegen andere spelers te strijden. Het spel is geïnspireerd op oudere verzamelkaartspellen zoals Yu-Gi-Oh! en Magic The Gathering, wat een drijvende factor is geweest achter de vroege successen in de blockchain ruimte.

Het spel combineert aspecten van traditionele niet-blockchain-games en mengt ze met de voordelen van cryptocurrency. Gebruikers kunnen automatische financiële beloningen verdienen met het SPS-token, omdat blockchain een revolutionaire nieuwe spelervaring biedt voor een klassiek spelgenre.

De kernmissie van Splinterlands is het creëren van een onderhoudend en betekenisvol spel dat onderwijs in blockchaintechnologie bevordert. Het GameFi-platform gebruikt NFT’s die kunnen worden gekocht, verkocht of verhandeld op de marktplaats van Splinterlands, waardoor iedereen kan profiteren terwijl ze de gevechtsprestaties maximaliseren.

Waarom zou je investeren in SPS?

Splinterlands is een van de snelst groeiende blockchain games. Het is gebouwd op een consumentvriendelijke blockchain die wereldwijd kan schalen, en het platform is in korte tijd uitgegroeid tot een van de populairste titels in het GameFi-ecosysteem.

Na de lancering van het SPS-token in 2021 heeft Splinterlands het blockchain aanbod uitgebreid. Het cementeerde onlangs zijn positie als een van de beste GameFi projecten in Web3, door de grote mijlpaal van 2 miljard totale plays te overtreffen.

Met een relatief nieuw token en een zeer succesvol blockchain gaming project, heeft Splinterlands een aanzienlijk opwaarts potentieel. De huidige prijs is slechts $0,03, wat een geweldig instappunt kan zijn voor iedereen die op zoek is naar een geweldig GameFi project in de vroege stadia.

12. AltSignals (ASI)

Wat is ASI?

AltSignals ,hoewel niet strikt een GameFi bedrijf, blijft een van de meest opwindende investeringen op de markt op dit moment. Het project integreert cryptocurrency verdiensten vergelijkbaar met andere GameFi platforms, maar de kern van AltSignals is uniek.

AltSignals is vooral een online trading community die winstgevende koop- of verkoopsignalen deelt met zijn leden. Het platform heeft een algoritmische handelsindicator genaamd AltAlgo™ uitgebracht, die consequent een succespercentage van 90% heeft. Nu is het ASI-token ontworpen om de community meer voordelen te bieden en een nieuwe AI-aangedreven handelstoolkit op te laden.

ActualizeAI wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie om zeer nauwkeurige handelssignalen te leveren. De toolkit is momenteel in ontwikkeling en is speciaal ontworpen om de reeds succesvolle hitrate van AltAlgo™ te verbeteren.

Het nieuwe AI-aanbod van AltSignals combineert machine learning-algoritmen met natuurlijke taalverwerking (NLP). Hierdoor kan ActualizeAI enorme en complexe datasets onmiddellijk analyseren voordat het een nauwkeurig koop- of verkoopsignaal voor cryptohandelaren geeft.

Waarom zou je investeren in ASI?

Het ASI-token geeft alle houders toegang tot ActualizeAI en AI Members Club. AI Members Club biedt houders nog meer voordelen, waaronder bestuursrechten, bètatestprivileges en de kans om digitale activa te verdienen door deel te nemen aan verschillende functies.

Voorlopig is ASI een gloednieuwe release. Aangezien het token een van de tokens is die in de voorhoede van de AI-revolutie in blockchain staan, zou het mettertijd wel eens heel waardevol kunnen worden. De ASI-token presale is de perfecte gelegenheid om mee te doen, want het is onwaarschijnlijk dat het token opnieuw deze lage prijsniveaus zal bereiken.

Zijn GameFi cryptocurrencies een goede investering?

De beste GameFi projecten zorgen voor een revolutie in traditionele gaming door uitgebreide virtuele werelden, eigen in-game activa en geïntegreerde financiële beloningen. Deze extra gebruikersvoordelen zullen naar verwachting na verloop van tijd nog meer vraag genereren, waardoor GameFi cryptocurrencies een uitstekende investeringsmogelijkheid vormen.

Wat is de beste crypto om nu te kopen?

Een van de spannendste projecten op dit moment is Metacade . Het project ging onlangs van start en trok veel aandacht dankzij zijn unieke blockchainaanbod.

Metacade zou op termijn veel gebruikers kunnen ondersteunen door traditionele spelelementen te combineren met op blockchain gebaseerde functies. Het is de grootste verzameling P2E-arcadegames op de blockchain, waarbij elke titel spelers automatische financiële beloningen biedt.

Veelgestelde vragen over crypto (FAQs)

Wat is de toekomst van GameFi?

GameFi is een brede term voor alle blockchain projecten die gaming combineren met financiën. Tokenization, en het gedistribueerde grootboek van de blockchain, maken automatische financiële beloningen mogelijk bij het voltooien van taken en het doorlopen van spelniveaus, dankzij de veelzijdigheid van smart contracts.

GameFi wordt algemeen beschouwd als een revolutionaire nieuwe ontwikkeling voor de bredere gaming industrie. De combinatie van meeslepende metaverse werelden en geïntegreerde financiële beloningen zou een vaste waarde kunnen worden, waardoor de totale waarde voortdurend toeneemt.

Kun je GameFi tokens inzetten?

Op veel GameFi-platforms kunnen gebruikers tokens direct ter plaatse inzetten. Hierdoor kunnen spelers passieve inkomsten genereren als beloning voor het verschaffen van liquiditeit en het helpen beveiligen van het platform.

Hoe verdienen GameFi projecten geld?

Veel game finance platforms zijn gratis te spelen, dus de introductie van in-game NFT’s helpt bij het genereren van liquiditeit. Projecten kunnen echter op vele manieren inkomsten genereren, waaronder directe investeringen in de native token.

Aangezien GameFi gebaseerd is op verdienen tijdens het spelen, moeten projecten voorzichtig zijn om meer inkomsten te genereren dan ze betalen in cryptocurrency-beloningen. Dit helpt ervoor te zorgen dat GameFi projecten financieel duurzaam zijn. Als gevolg daarvan bestaan er vaak meerdere liquiditeitsstromen voor de beste GameFi projecten.

Wat is de metaverse?

De term “Metaverse” verwijst meestal naar virtuele realiteitswerelden die geïntegreerd zijn met blockchaintechnologie. Gebruikers worden dieper dan ooit ondergedompeld door massively multiplayer open-world role-playing games (MMORPG’s) in virtual reality te brengen. Het vermogen van blockchain om in game collectibles en echte financiële waarde te bieden in deze games maakt ze uiterst aantrekkelijk voor gamers.

