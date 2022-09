Deze week bewijst dat maar één ding belangrijk is voor cryptoprijzen

Vorige week deze dag voltooide Ethereum de grootste software-upgrade in de geschiedenis van cryptocurrency toen de fusie eindelijk plaatsvond. Het ging allemaal soepel zonder problemen, precies zoals was gepland.

In de week daarna is Ethereum met 12% in waarde gedaald.

Jerome Powell beweegt de markt

Het laat zien dat zelfs een gebeurtenis die zo groot is als de Merge niet genoeg is om te overwinnen wat de markten echt beheerst: de macrosituatie. En met macrosituatie bedoel ik hoe Jerome Powell en de Federal Reserve erop reageren.

De Fed heeft opnieuw een renteverhoging van 75 bp aangekondigd, grotendeels onder impuls van de tegenvallende inflatiecijfers van vorige week. De boodschap aan de markt is nu heel duidelijk: de renteverhogingen zullen groots en snel doorgaan totdat de inflatie is ingeperkt.

En als er eerder enige twijfel was, is die er nu zeker niet: cryptocurrency zal deze rentestijgingen volgen.

Waarom beheersen de rentetarieven de cryptoprijzen?

Crypto blijft zo risicovol als mogelijk is. Hoe verder je je in het risicospectrum bevindt, hoe volatieler de bewegingen zijn – zowel opwaarts als neerwaarts.

De verhoging van de rente door de Fed maakt het duurder om te lenen en te investeren, en dient dus om liquiditeit uit de economie te trekken. Dit vertraagt de inflatie en bedreigt ook een recessie, het koord dat de Fed probeert te bewandelen.

Als reactie hierop zijn aandelen gedaald, met name snelgroeiende en technologieaandelen, waarvan de cashflow naar de toekomst traditioneel meer wordt verdisconteerd. Als deze disconteringsvoeten stijgen, is de waarde van bedrijven vandaag lager, en dus daalt de aandelenkoers.

Voor crypto is het, ondanks veel verhalen over inflatiehedges, er nog niet. De correlatie tussen de aandelenmarkt en crypto is torenhoog en de twee zijn tegelijk verhuisd.

Wat brengt de toekomst?

Ik heb hier de afgelopen tijd veel over geschreven. Hoewel ik op lange termijn in Bitcoin geloof, kan ik er niet omheen dat op de korte termijn de prijsactie macro-gedreven is.

Persoonlijk ben ik erg negatief over de richting van de economie en denk dat de winter echt heel moeilijk zal worden. Als die prognose uitkomt, zal Bitcoin de rest van de markt naar beneden volgen.

In crises gaan de correlaties naar één omdat er over de hele linie een vlucht naar kwaliteit is. Beleggers verkopen risicovolle activa en trekken naar safe-haven activa. Dit is een deel van de reden waarom de dollar zo sterk is, omdat hij wordt gezien als de veiligste van alle activa van veilige havens.

Het is een patroon dat we in eerdere recessieperiodes keer op keer hebben gezien. Voor crypto is dit de eerste macro-daling die het in zijn korte geschiedenis heeft meegemaakt. En op dit moment, zelfs met positieve gebeurtenissen zoals de Merge, zijn de bredere bewegingen van de economie het enige dat telt voor de prijsactie van crypto.