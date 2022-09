Granit Mustafa: blockchain zal “digitale financiën herdefiniëren”

Binnen financiële kringen is er waarschijnlijk geen onderwerp meer polariserend dan cryptocurrency.

Voor sommigen is het concept van blockchain een totale verspilling van tijd, alleen geschikt voor het bouwen van waardeloze cryptovaluta waarop handelaren kunnen speculeren. De keerzijde is echter dat er steeds meer geld, middelen en intelligente geesten de ruimte in stromen, ondanks de bearmarkt waarin we ons momenteel bevinden.

We hebben Granit Mustafa, de CEO van Crypto Academy, geïnterviewd om zijn mening te krijgen over de aanhoudende bearmarkt, de toekomst van crypto op lange termijn, het polariserende karakter en nog veel meer.

Coinjournal (CJ): Vindt u dat degenen die nieuw zijn in crypto soms worden gesuggereerd door de veronderstelde complexiteit en technische kennis die nodig is om blockchain goed te begrijpen?

Granit Mustafa (GM): Absoluut. Hoewel veel leiders van bedrijven een geest hebben voor het runnen van bedrijven en vertrouwen op experts voor technische kennis die specifiek is voor de branche, lijkt het diepgaande begrip van een onvoorspelbare branche een sleutelfactor te zijn bij het intimideren van potentiële handelaren, investeerders en ondernemers.

Het kan beangstigend zijn voor institutionele en individuele deelnemers om te proberen iets te bereiken in deze branche. Anderzijds zijn er zoveel mensen die een stukje van de nieuwe en snel evoluerende industrie willen dat ze er meteen voor gaan zonder alle informatie te hebben.

Desalniettemin, hoewel de technische details en de technologie zelf ronduit complex zijn, is het concept achter blockchain en cryptocurrencies vervolgens vrij eenvoudig, wat volgens mij mensen ertoe aanzet om toch deel te nemen.

In het beste geval levert de betrokkenheid in de industrie zelf praktische kennis op over de innerlijke werking van blockchain en de dynamiek binnen de industrie. In het ergste geval kan de haast echter nadelig zijn voor de belanghebbende als zorgvuldigheid ontbreekt.

CJ: Veel crypto blijft behoorlijk polariserend, waarbij sommige mensen zeggen dat er te veel geldgrijpende projecten zijn, en anderen zeggen dat het een revolutie teweeg zal brengen in de economie zoals we die kennen. Waarom denkt u dat er zo’n breed scala aan uitkomsten wordt voorspeld?

GM: Zoals in elke andere industrie, zijn er mensen die volledig geloven in het potentieel van nieuwheid en toepassing van technologieën of opkomende industrieën, en mensen die zich ertegen verzetten vanwege de angst voor het onbekende.

We weten dat er op de financiële markten altijd ruggengraat en ponzi-schema’s zijn geweest, we weten dat er meerdere verwoestende hacks zijn geweest sinds de opkomst van dit digitale tijdperk en een aantal andere criminele activiteiten in elke branche. Dat wil zeggen dat elke revolutionaire uitvinding of innovatie, of in dit geval een disruptieve technologie, een tweesnijdend zwaard is.

Integendeel, er zijn mensen die het glas als halfvol zien en volledig geloven in het potentieel van de technologie, niet alleen om het leven van mensen te vergemakkelijken, maar ook om diezelfde misdaden te bestrijden waar de niet-gelovigen onophoudelijk op wijzen.

Het brede scala van deze anticipaties komt voort uit het feit dat de technologie een brede toepassing heeft, en ten goede of ten kwade, met de voordelen van deze wijdverbreide, komen ook enkele tekortkomingen die eerder vroeger dan later moeten worden aangepakt.

CJ: Denkt u dat de bearmarkt die we momenteel zien, ervoor zal zorgen dat sommige nieuwkomers de sector voorgoed zullen volgen?

GM : Absoluut. Ik zou bearmarkten willen zien als een drijvende kracht voor het uitdagen van deelnemers. Bull- en bearmarkten vertegenwoordigen de fundamentele cyclus van markten, en het is niets nieuws. Deze zich herhalende cyclus is aanwezig sinds het begin van de werking van markten en zal eerlijk gezegd nooit verdwijnen.

De angst in de markt is momenteel behoorlijk groot, maar het is een proeftuin voor degenen die geloven en goede investeringsbeslissingen nemen in deze kritieke tijd, en degenen die het niet aankunnen en ervoor kiezen hun aandacht en geld op iets anders te richten.

Het ligt voor de hand dat een ongezonde en onnatuurlijke groei van markten een even abrupte en hevige crash zou betekenen. Hoewel de markt nieuw en volatiel is en vol onzekerheden, zijn de basisgedragingen en -concepten van toepassing, hoewel de onzekerheid groter is.

Neem bijvoorbeeld MicroStrategy. Een van de belangrijkste institutionele beleggers die Bitcoin (BTC) bezit, ondanks alle verwachtingen, Michael Saylor, de CEO, zei dat de enige manier waarop MicroStrategy zijn Bitcoin (BTC)-bezit zou liquideren, zou zijn als Bitcoin (BTC) zou dalen tot $3.000, en dat ze andere activa als onderpand zouden stellen in plaats van te besluiten te verkopen. Dit is een voorbeeld van houders in de branche die zich niet laten intimideren door een voorbijgaande cyclus.

CJ : U stelt op uw website dat u gelooft dat cryptocurrency de toekomst van financiën is. Ik ben benieuwd welke rol u ziet voor Bitcoin in deze toekomst?

GM: Mijn team en ik staan volledig achter de bewering dat blockchain en cryptocurrencies digitale financiën zeker opnieuw zullen definiëren.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is regelgeving van groot belang bij het faciliteren en versnellen van de wereldwijde acceptatie van cryptocurrency, inclusief Bitcoin (BTC). Met de toenemende acceptatie zal Bitcoin (BTC) zijn rol als veilige haveninvestering en waardeopslag waarmaken, samen met de vorm van een echte digitale valuta naarmate de institutionele acceptatie groeit en wereldwijde betalingen worden gefaciliteerd via de vlaggenschip-cryptocurrency.

Bitcoin (BTC) heeft de sleutelpositie in de markt vanwege het beperkte aanbod en op dit moment als gevolg van liquidaties veroorzaakt door de bearmarkt, is Bitcoin (BTC) rijp voor het oprapen. Het moment om te kopen is nu. Over een paar jaar zullen veel mensen terugkijken op de tijd dat Bitcoin (BTC) voor $20.000 handelde, net zoals ze terugkijken op een tijd dat ze Bitcoin (BTC) voor $2 hadden kunnen bezitten.

CJ: Bent u verrast door de groei van de industrie sinds de lancering van Crypto Academy in 2016?

GM : Ik ben blij dat de industrie is gegroeid, maar het verbaast me niet. Ik zit al lang genoeg in de branche om het potentieel voor wijdverbreide toepassingen te beseffen. Ik ben blij dat de rest van de wereld de gelovigen van de industrie heeft ingehaald.

Integendeel, ik had meer groei en een beter regelgevingslandschap verwacht om de adoptie van blockchain-technologie en cryptocurrencies te vergemakkelijken, dus ik ben een beetje teleurgesteld in dat aspect.

Ik verwacht echter dat Binance en zijn CEO Changpeng Zhao (CZ) als een belangrijke accelerator voor adoptie regeringen en financiële instellingen over de hele wereld ertoe zullen aanzetten en motiveren om zich in te spannen en mee te doen.

Coinjournal (CJ): U plaatst veel prijsvoorspellingen op uw website. Wat is het trackrecord hiervan en hoe komt u aan dergelijke voorspellingen?

Granit Mustafa (GM): We baseren onze prijsvoorspellingen op de algemene marktbeweging, belangrijke indexen en sentimenten zoals de Fear and Greed-index, de routekaart van de cryptocurrency, marktacceptatie en de meningen van experts om de meest nauwkeurig verwachte prijs te analyseren en te presenteren beweging.