Ethereum Classic prijsvoorspelling: ETC lijkt stabiel terwijl Metacade (MCADE) blijft stijgen

Web3 is een constant groeiende industrie en crypto-prijsactie heeft de neiging projecten te begunstigen die zich kunnen aanpassen aan de snel veranderende omgeving. ETC is een klassiek voorbeeld van een project dat is achtergebleven vanwege het onvermogen om mee te groeien met de rest van de industrie.

De nieuwste Ethereum-blockchain (ETH) daarentegen blijft groeien. Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen de twee Ethereum-chains, bijvoorbeeld dat ETH de thuisbasis is van snelgroeiende projecten zoals Metacade.

Wat is Ethereum Classic?

Ethereum Classic (ETC) is een cryptocurrency die is ontstaan als gevolg van een fork in de Ethereum-blockchain. In tegenstelling tot Ethereum (ETH), ondersteunt Ethereum Classic het gebruik van smart contracts niet. Aangezien ETC niet Turing Complete is, kunnen ontwikkelaars geen gedecentraliseerde applicaties (dApps) maken op de Ethereum Classic-blockchain.

Ethereum Classic wordt vaak de “originele chain van Ethereum” genoemd omdat het de originele Ethereum-blockchain behoudt. Na de Ethereum hard fork in oktober 2016 werd Ethereum Classic online gehouden door nodes over de hele wereld. Dit betekent dat crypto-gebruikers nog steeds transacties kunnen doen op het Ethereum Classic-netwerk, ondanks dat het Ethereum Mainnet de afgelopen 6 jaar een andere richting is ingeslagen.

In de afgelopen tijd heeft Ethereum Mainnet de overstap gemaakt van een proof of work consensus mechanisme naar proof of stake. Dit heeft de kosten voor de ondersteuning van de netwerkinfrastructuur verlaagd. Hoewel ETH nu proof of stake is, blijft ETC een proof of work-blockchain. Het resultaat is dat Ethereum Classic langzamer en duurder is om te gebruiken, met een bloktijd van 14 seconden en hoge transactiekosten vanwege het energie-intensieve miningsysteem.

Prijsactie ontbreekt in ETC

De huidige prijs van ETC is $25,19. Aangezien Ethereum Classic de oudste Ethereum-chain is en wordt beperkt door het onvermogen om dApps te ondersteunen, heeft het een veel lagere activiteit in transacties dan Ethereum Mainnet. Nu steeds minder mensen het token kopen, is de ETC-prijs nu een fractie van de waarde van ETH.

Desondanks is de marktkapitalisatie van Ethereum Classic meer dan $3 miljard. Het gebrek aan functionaliteit van de chain binnen de wereld van Web3 betekent echter dat het groeipotentieel op de lange termijn lager is. Voor ontwikkelaars die opwindende digitale diensten willen bouwen met behulp van blockchain-technologie, is Ethereum Classic geen optie.

Het verwachte resultaat is dat nieuwe projecten die voortbouwen op ETH waarde blijven winnen, terwijl de prijs van ETC in de toekomst nog verder kan dalen. Het komt allemaal neer op utility.

Een nieuw project in het ETH-ecosysteem dat grote winst boekt

Hoewel ETC-prijsactie veel te wensen overlaat vanwege het gebrek aan functionaliteit, is Metacade een token dat indruk blijft maken. Dit project is gebouwd met behulp van de nieuwste Ethereum-blockchain en biedt brede bruikbaarheid voor cryptohouders die het meeste uit de Web3-gebruikerservaring willen halen.

Metacade heeft tot doel de uitbreiding van GameFi als een kernsector van blockchain-technologie te ondersteunen. Het is een door de community aangestuurd initiatief dat crypto enthousiastelingen beloont voor het leveren van waarde aan het ecosysteem, naast een groot aantal andere opwindende functies die brede belangstelling trekken.

Wat is Metacade?

Metacade is een breed platform voor gaming dat tot doel heeft de uitbreiding van GameFi te ondersteunen. Play-to-earn projecten brengen een revolutie teweeg in de game-industrie, aangezien spelers financiële beloningen krijgen voor de tijd die ze in de game doorbrengen. Dit is een belangrijke reden waarom zovelen de komende jaren een hoog groeipotentieel voor de GameFi-sector voorspellen, en Metacade positioneert zichzelf als een belangrijke speler.

Ondersteuning van GameFi-ontwikkelaars

Er worden veel opwindende nieuwe play-to-earn projecten ontwikkeld en de reikwijdte van de mogelijkheden in de metaverse wordt voortdurend uitgebreid. Naarmate blockchain-technologie steeds geavanceerder wordt en de wereld steeds digitaler wordt, wordt verwacht dat miljoenen mensen in de metaverse duiken om te genieten van de populairste nieuwe play-to-earn games.

Metacade ondersteunt deze uitbreiding rechtstreeks via haar Metagrants programma. De community zal beslissen welke nieuwe GameFi projecten het meest veelbelovend klinken, en rechtstreeks geld verstrekken aan hun respectieve ontwikkelingsteams, met als doel de groei van play-to-earn gaming te stimuleren. Voor innovatieve ontwikkelaars die opwindende nieuwe ideeën hebben is dit een uiterst waardevolle service. Het Metacade-ecosysteem zou daardoor een knooppunt van technologische vooruitgang kunnen worden, de grenzen verleggen en zorgen voor een nieuwe aanvoer van geweldige titels.

Play-to-earn-gamers belonen

Naast het ondersteunen van de voortdurende ontwikkeling van op blockchain gebaseerde gaming, biedt Metacade een aantal unieke functies aan play-to-earn gamers in zijn eigen Metaverse bereik. Actieve leden van de Metacade community kunnen beloningen in de vorm van MCADE verdienen voor hun bijdragen. Dit omvat het delen van tips, trucs en nuttige kennis over hoe je je GameFi speelervaring kunt optimaliseren.

De gaming community staat centraal in de plannen van Metacade voor de toekomst. Het project heeft tot doel enthousiaste gamers te verbinden met de beste play-to-earn mogelijkheden, door een virtuele arcade te creëren waar gebruikers kunnen samenwerken en hun inzichten kunnen delen. De macht wordt teruggegeven aan de community, aangezien spelers hun suggesties rechtstreeks met game-ontwikkelaars kunnen delen en daarbij MCADE-tokens kunnen verdienen.

MCADE vs ETC: welk token moet je kopen?

Terwijl Ethereum Classic zijn prijs boven de $20 blijft houden, geven investeerders de voorkeur aan projecten die het Web3-ecosysteem ondersteunen. Ethereum Mainnet blijft het meest gebruikte netwerk van gedecentraliseerde applicaties en mensen zijn optimistisch over de toekomst van dApps op de lange termijn.

Een goed voorbeeld van een project met een hoog potentieel dat op Ethereum wordt gebouwd, is Metacade. Door de uitbreiding van GameFi te ondersteunen en exclusieve voordelen te bieden aan play-to-earn spelers in een meeslepende digitale wereld, is Metacade een aantrekkelijke optie voor crypto investeerders die op zoek zijn naar een project met potentieel op de lange termijn.

De MCADE-presale begint bij $0,008 per token. Het heeft een hoog potentieel op de lange termijn en de prijs van elk token zal stijgen naarmate het door de presale fasen vordert. ETC daarentegen blijft een langzame groei doormaken, aangezien de nieuwste Ethereum-blockchain een enorm verbeterde gebruikerservaring biedt.

