Experts voorspellen: Metacade kan verdrievoudigen in prijs in de presale

Metacade is een gloednieuw platform op de metaverse dat liefhebbers van play-to-earn verbindt met opwindende kansen in de wereld van Web3 en GameFi. Met zijn native MCADE-token dat net aan zijn presale evenement is begonnen, verwachten veel investeerders grote winsten.

Het project zelf is goed gepositioneerd voor succes op Web3 en heeft voldoende kansen voor een grote uitbreiding. Metacade omvat verschillende belangrijke gebieden van technologische vooruitgang, terwijl het een reeks voordelen biedt aan leden van de community. Kortom, Metacade heeft een brede waardepropositie die talloze mensen kan dienen. Enthousiaste handelaren beweren dat het MCADE-token de komende weken mogelijk in waarde kan verdrievoudigen. Maar hoeveel kan Metacade groeien? Laten we eens kijken!

GameFi: de grenzen van gaming verleggen

De term GameFi is een combinatie van Gaming en Finance, aangezien blockchain technologie een nieuw gebied van gaming heeft ontgrendeld. Bovendien wordt de combinatie van spelen en verdienen mogelijk gemaakt door het duurzaam genereren van liquiditeit binnen in-game economieën. Dit is iets dat legacy-games simpelweg niet eens kunnen evenaren.

GameFi is een snelgroeiende sector op het gebied van technologie op de blockchain. Geïntegreerde marktplaatsen vormen de basis van een volledig functionerende in-game-economie, waar gebruikers digitale activa kunnen kopen en verkopen om toegang te krijgen tot gameplay-functies en aanpasbare items. Het is ook een ruimte waar spelers kunnen verdienen terwijl ze spelen met play-to-earn games.

Tegenwoordig zien we een toenemend aantal innovatieve ontwikkelaars overstappen op het on-chain bouwen van hun games. Vooruitkijkend wordt alleen verwacht dat de GameFi-industrie nog meer zal groeien. Op dit moment is gaming een miljardenindustrie , met meer dan 3 miljard individuen over de hele wereld die zichzelf omschrijven als een gamer. Nu hebben ze allemaal toegang tot titels die beloningen bieden in de vorm van digitale valuta.

Gebouwd op de blockchain, is het proces van kopen en verkopen een natuurlijke liquiditeitsgenerator voor GameFi-platforms. Deze liquiditeit kan worden gebruikt om spelers te betalen voor de tijd die ze in het spel doorbrengen. Of token-beloningen nu worden verkregen door hun vaardigheden te verbeteren, door hogere levels te bereiken of door tegenstanders te verslaan, het play-to-earn aspect is een buitengewoon aantrekkelijke optie voor gamers van over de hele wereld.

De waarde van virtual reality

Op dit moment is de Metaverse een broeinest van technologische ontwikkeling. Er wordt een reeks virtuele werelden gebouwd, waarvan sommige zijn ontworpen voor vrije tijd en andere voor werk. Deze worden voornamelijk gemaakt om enorme game titels in de open wereld te huisvesten, waarbij spelers volledig worden ondergedompeld in sensationele digitale omgevingen.

Blockchain-gaming en de metaverse gaan hand in hand. Eigen digitale activa bieden een hoger niveau van gebruikerscontrole, en de metaverse zelf biedt gebruikers een nooit eerder voor mogelijk gehouden niveau van onderdompeling. Deze kenmerken samen creëren bijna levensechte landschappen, waar spelers kunnen verkennen, op avontuur kunnen gaan en dankzij blockchain-technologie kunnen verdienen.

Een project dat dit toekomstige domein lijkt te domineren, is Metacade . Het platform van Metacade bouwt aan een uitgestrekte metaverse die naast een aantal unieke voordelen een scala aan arcade-achtige play-to-earn games biedt. Het project is inherent gericht op de community en heeft als doel een groot aantal nuttige services te bieden die kunnen helpen om de wereld van GameFi en Web3 uit te breiden.

Wat is Metacade (MCADE) precies?

Metacade is een Web3-platform dat de one-stop-ruimte moet worden voor play-to-earn en Web3-gaming. Een soort online arcade voor liefhebbers van crypto en gaming. In plaats van slechts één game titel aan te bieden, gaat Metacade een hele reeks games hosten. En nog spannender, sommige van die spellen zullen worden gepland en ontwikkeld door Metcade-gebruikers.

Naast het aanbieden van een reeks play-to-earn-titels binnen Metacade, biedt het project een aantal unieke mogelijkheden waar de gebruikers aan kunnen verdienen. Metacade wil de aanhoudende groei van de GameFi-sector stimuleren door een op de community gerichte benadering te stimuleren om de nieuwste play-to-earn-games aan te pakken.

Simpel gezegd, gebruikers kunnen hun kennis van hun favoriete games delen, inclusief de nieuwste tips waarmee de betrokkenheid van anderen kan worden vergroot, en de beste trucs om je winstpotentieel tijdens het spelen te maximaliseren. Vervolgens beloont Metacade je met MCADE-tokens voor het delen van je kennis.

Speciale rollen in GameFi

De Metacade community krijgt ook toegang tot enkele unieke vacatures. Enkele van de beste opkomende GameFi-platforms zullen testrollen adverteren binnen de Metacade-metaverse, op zoek naar GameFi-enthousiastelingen en Web3-natives om bugs te zoeken en feedback te geven.

Er zullen een aantal geweldige kansen zijn om toegang te krijgen tot de populairste games voordat ze officieel live gaan. De Metacade-community kan deze titels spelen en vervolgens MCADE-tokens verdienen als beloning voor de service die ze leveren aan de game-ontwikkelingsteams.

Innovatie stimuleren

Metacade heeft ook een functie ingebouwd waarmee de beste innovators in GameFi hun creaties in de wereld van Web3 kunnen lanceren. Financiering is een integraal onderdeel van het ontwikkelingsproces. Om ervoor te zorgen dat games hun volledige potentieel bereiken en de basisideeën die gamers willen volledig waarmaken, is financiering in een vroeg stadium van cruciaal belang.

Het Metagrants programma is ontworpen om game-ontwikkelaars te helpen bij dit proces. Leden van de community beslissen welke games ze het liefst ontwikkeld willen zien en kunnen stemmen op één winnaar die de beurs als onderdeel van het programma ontvangt. Op deze manier zal de Metacade-community rechtstreeks invloed uitoefenen op de toekomst van de GameFi-industrie, aangezien ze vroege relaties aangaan met innovatieve ontwikkelaars en een helpende hand bieden tijdens het ontwikkelingsproces.

Waarom heeft Metacade (MCADE) in het bijzonder zo’n hoog potentieel?

Op dit moment is het MCADE-token zeer laag geprijsd. En dan bedoelen we ook echt aanzienlijk lager. Het token is net begonnen met de presale, dus vroege investeerders hebben een uitgelezen kans om grote winsten te maken terwijl de baanbrekende metaverse wereld voortdurend groeit.

Het project heeft een sterke positie ingenomen op het snijvlak van technologie sectoren die zich voortdurend uitbreiden. Tussen 2016 en 2021 groeide het totale aantal cryptohouders van minder dan 5 miljoen naar bijna 300 miljoen . Dat is een toename van 59x in slechts 5 jaar.

Gedurende die tijd heeft de industrie op een aantal belangrijke gebieden grote technologische verbeteringen doorgemaakt. dApp-ecosystemen zoals Ethereum en Solana hebben verbeterde transactie snelheden, wat de toekomst van Web3 enorm ten goede komt. Metacade bedient Web3-gebruikers op een aantal belangrijke manieren, door de community te verbinden en daarbij crypto-beloningen te bieden.

MCADE-prijsvoorspelling

Met zoveel geweldige functies die worden aangeboden, lijkt het Metacade-project een belangrijke speler in de Metaverse te worden. Of het nu wordt besproken in termen van innovatieve gedecentraliseerde applicaties (dApps) , het bevorderen van technologische ontwikkeling via de metaverse, of in termen van het bieden van exclusieve verdienmogelijkheden aan gamers met een selectie van arcade-achtige games, het Metacade-project is echt expansief.

Aangezien de MCADE-token nog maar net met de presale is begonnen, willen crypto-investeerders overal graag meedoen. Deskundige handelaren verwachten tussen de 100% en 200% winst, en sommigen zeggen dat het zelfs nog meer kan worden. Eén ding is zeker, het MCADE-token is momenteel te laag geprijsd – het wordt vrijgegeven voor slechts $0,008 per token tijdens de presale. Met alle aangeboden waarde kan het de komende jaren de grootste GameFi-platforms ter wereld evenaren.