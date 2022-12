Wat maakt Metacade (MCADE) zo anders dan andere metaverse projecten zoals Decentraland (MANA)?

Metacade (MCADE) is een opkomend Web3-gaming-ecosysteem dat de concurrentie aangaat met veel bestaande Metaverse-projecten, waaronder Decentraland (MANA).

Met meerdere metaverses die strijden om aandacht, kan het moeilijk zijn om vast te stellen welke echt opvallen tussen de rest. Maar bepaalde projecten, zoals Metacade, zijn bezig om daarin grote stappen te maken.

Metacade zou een sleutelrol kunnen spelen bij het bieden van toegang aan gamers tot Web3 en is daarin heel anders dan wat er op dit moment wordt aangeboden door Metaverse-projecten zoals Decentraland.

De Decentraland metaverse

Decentraland is een door Ethereum aangedreven virtual reality-platform waar je land koopt dat je kunt doorkruisen, waarop je kunt bouwen en waarmee je geld kunt verdienen. De digitale middelen waarvan de ruimtes in Decentraland zijn gemaakt, zijn LAND, die niet kunnen worden vervangen of gedupliceerd.

Met je eigen LAND kun je games, apps, gokplatforms of zelfs driedimensionale scènes ontwerpen. Je kunt ook op LAND gebaseerde diensten ontwikkelen voor sectoren als onderwijs en toerisme. Elk LAND-perceel is 10,6×10,6 meter, maar er is geen vaste hoogtelimiet. Decentraland creëerde ook LAND-landgoederen, zodat je je eigendom gemakkelijker kunt beheren door percelen aan elkaar te koppelen.

Dit is in wezen de kern van het Decentraland metaverse-project. Het is een op onroerend goed gebaseerd systeem dat je koopt en waarop je bouwt – onroerend goed in een virtuele omgeving.

Problemen met virtuele vastgoedplatforms

Het probleem met virtuele vastgoedplatforms is dat ze exclusief zijn gemaakt om inkomsten te genereren. Bepaalde percelen ‘land’ (dit zijn NFT’s die zijn gekoppeld aan een bepaalde blockchain) worden voor miljoenen dollars gekocht door rijke vastgoedbedrijven. Een virtueel stuk land binnen Decentraland werd verkocht voor $2,4 miljoen , wat een behoorlijk groot bedrag is. Maar er is weinig bewijs dat dergelijke aankopen gekoppeld zijn aan enige echte, intrinsieke waarde.

De meeste eigenaren zijn van plan geld te verdienen met deze Metaverse projecten, maar er zijn bijzonder weinig waardevolle ideeën over hoe dit gedaan kan worden. Wie wil er een metaverse met billboards van McDonalds en Coca Cola? Adverteren is een belangrijk element in marketing, maar het kan niet de enige use case of de belangrijkste reden voor investering zijn.

Metaverse projecten moeten erop gericht zijn om op een eerlijke manier terug te geven aan netwerkdeelnemers en moeten ingebouwde beloningsmechanismen hebben. Anders is groei kunstmatig, met slechte vooruitzichten voor metaverse projecten die op de lange termijn blijven bestaan.

Het Metacade metaverse project: zichzelf onderscheiden

Metacade onderscheidt zich op meerdere manieren van de concurrentie. Om te beginnen biedt het niet zomaar percelen aan. Het is een online arcade waar gebruikers als ze willen spelen de keuze hebben uit veel verschillende spellen.

Het is ook een heel ecosysteem, niet alleen een plek om dingen te kopen. Het is een plek voor Web3-gamers om met elkaar in contact te komen, games te spelen en inkomen te verdienen zonder een virtueel stuk land te ‘flippen’. Metacade zal vacatures hebben voor game-gerelateerde functies, evenals mogelijkheden voor bètatests en sociale functies.

Op termijn zal een decentrale autonome organisatie (DAO) worden ingezet om de besluitvorming democratisch te laten verlopen. Netwerkdeelnemers worden beloond voor hun bijdragen en het levert ook advertentie- en merchandising inkomsten, prijzen, wedstrijden en staking op.

Met andere woorden, het biedt veel manieren om inkomsten te genereren, maar dit zijn organische inkomsten die verband houden met activiteit. Het is niet zomaar een stuk grond kopen en wachten tot het in waarde stijgt. Het is op weg om een levendig en uitgebreid ecosysteem voor web3-gamers te worden.

De Metacade metaverse: in veel opzichten anders

Terwijl Decentraland een 3D metaverse is, is Metacade een betegelde 2D-arcade. Decentraland is een enkele game, terwijl Metacade een groot aantal verschillende games biedt om te spelen, en daarbij zullen er voortdurend nieuwe games aan de opties worden toegevoegd.

Metacade is een gaming-ecosysteem waar deelnemers banen kunnen vinden, netwerken, communiceren en investeren in nieuwe projecten, terwijl Decentraland zich richt op virtuele landontwikkeling. Simpel gezegd, Metacade is een volledig gaming-ecosysteem zonder einde aan groeipotentieel, terwijl Decentraland een game is voor virtuele landontwikkeling met een enkele avatar/gebruiker.

De meeste metaverses zijn momenteel te duur en een beetje verzadigd. Axie Infinity , Decentraland, The Sandbox – dit lijken plaatsen te zijn waar rijke individuen en organisaties NFT’s kopen, maar daarbuiten is er weinig anders te bieden.

Het zijn in veel opzichten geen organische ecosystemen. Maar de Metacade metaverse geeft op veel manieren terug aan Web3-gamers. Het is gebouwd door gamers, voor gamers, en zal ook worden bestuurd door gamers via DAO’s.

Metacade onderscheidt zich ook doordat het zich in de presale fase bevindt en nog maar net is begonnen – wat zou kunnen wijzen op een verbeterde opwaartse prijs. Momenteel bieden ze 125MCADE aan voor $1. In de laatste fase van de presale zal deze prijs zijn gestegen tot meer dan $0,02 per token, meer dan het dubbele van de prijs.

Door een uitgebreid gaming-ecosysteem voor Web3 aan te bieden en met de mogelijkheid om vroeg aan de slag te gaan, presenteert Metacade zichzelf als een serieuze waardepropositie. Het biedt veel meer dan eerdere metaverse-projecten en het potentieel voor grote invloed op de volgende generatie play-to-earn games, het is de moeite van het bekijken waard.