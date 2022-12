De prijzen van cryptocurrency zijn in 2022 aanzienlijk gedaald, waarbij crypto-activa de prestaties van aandelen zoals de Nasdaq 100 volgen.

Een overzicht van de drie belangrijkste cryptocurrencies, Bitcoin, Ethereum en Ripple benadrukt de kansen en risico’s die er in overvloed zijn.

Beleggers die willen handelen op contracten voor verschillen, CFD’s, voor crypto moeten due diligence doen en begrijpen hoe de contracten werken.

Crypto volgt gedurende een groot deel van 2022 risicovolle activa zoals de Nasdaq 100, die afbrokkelen als gevolg van de hoge inflatie en hoge rentetarieven op de financiële markten.

Bitcoin, ’s werelds grootste digitale munt, kwam het grootste deel van september en oktober niet boven de $20.000 uit. Na meerdere prijsvoorspellingen slaagde BTC er echter in om eind die maand te stijgen na enkele bescheiden indicaties dat de Amerikaanse Federal Reserve klaar was om het beleid te versoepelen.

De prijs van Bitcoin schoot op 29 oktober met 6,5% omhoog naar $20.700, en Ether volgde met 19%. In context hadden de twee grootste cryptomachten vijf van de afgelopen zes maanden verliezen geleden. Misschien was het niet één enkele factor die het dreef, maar eerder “een gunstigere achtergrond voor risicovolle activa en korte liquidaties, ” suggereerde Greg Cipolaro van NYDIG.

Een van de drijfveren voor de rally was mogelijk de enorme stijging van 40% van Dogecoin die maand, aangezien cryptohandelaren verwachtten dat Elon Musk Twitter zou overnemen om hem een platform te geven om de munt met het hondenthema te promoten.

Een opmerkelijk aspect van de crypto-opleving was het feit dat het gebeurde op hetzelfde moment dat grote technische aandelen zoals Meta Platforms en Amazon.com in het rood stonden. “Digitale activamarkten hebben vroege tekenen van ontkoppeling van technologie vertoond,” kondigde Walter Teng van Fundstrat aan.

Hieronder staan 3 top cryptocurrencies die we hebben gebruikt om de bovengenoemde “tekens” en cryptoprestaties van november te schetsen en te onderscheiden. Lees verder om te zien wat je nog meer kunt leren over het verhandelen van cryptocurrency CFD’s.

Bitcoin

In de tweede week van november zei de CEO van Binance, Changpeng Zhao, dat zijn bedrijf op schema lag om FTX.com over te nemen – de bekende crypto-uitwisseling mede opgericht door Sam Bankman-Fried – nadat de beurs liquiditeit verloor na Zhao’s eigen verkoop van 530 miljoen dollars van zijn FTX-holdings.

Het vertrouwen in crypto werd getroffen door de ondergang van FTX, wiens native FTX-token FTT op 9 november 75% van zijn waarde verloor op één dag. SOL (het token van de Solana-blockchain) reageerde dramatisch (omdat Solana is verbonden met FTX), op die dag met 36% gedaald en het totale verlies voor het jaar op 90% gebracht. Bitcoin stond 7,7% in het rood, na een verlies van 11% de dag ervoor, waardoor Bitcoin niet boven de $17.430 uitbrak.

Het sentiment was gedenkwaardig voor Dan Liebau van Modular Asset Management, die zei dat sinds 2016 “weinig periodes de marktinfrastructuur en deelnemers zo vaak hebben getest als de afgelopen 24 uur.”

Ethereum

Heeft ETH het momentum weten vast te houden na de monumentale fusie in september? Niet volgens sommige analisten, zoals Martha Reyes van BeQuant, die half september zei: “Nu de Merge-opwinding voorbij is, hebben we niet snel een katalysator voor Ethereum.“

Ether verloor die dag 3,8% en bereikte $1.475 na een daling van 6% de dag ervoor. Opwinding over de aanstaande Merge naar een proof-of-stake validatie systeem, dat de impact van de blockchain op het milieu zou verminderen en efficiënter zou maken, had Ethereum sinds half juni overeind gehouden.

De Merge zelf was “zeker een succes,” in de woorden van Ethereum-ontwikkelaar Preston Van Loon. “Wat we in de loop van de tijd zullen zien, is of de statistieken stand houden.”

Een maand later steeg Ethereum met 10,25% in slechts 24 uur. Internetadvocaat Andrew Rossow dacht dat het te danken was aan een “combinatie van handelaren die kapitaliseren” en “het succes dat we zien met sommige van de NFT-projecten die bloeien in de huidige bearmarkt.“

Volgens Brett Sifling van Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management was het een overloop van de beursrally. Het zal zeker interessant zijn om te zien hoe de ETH-prijzen de komende maanden zullen presteren voor degenen die cryptocurrencies in de vorm van CFD’s verhandelen.

Ripple

Op 19 september zetten traders zich schrap voor hogere rentetarieven aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Dit zou betekenen dat de kosten van lenen omhoog gaan, waardoor de liquiditeit die nodig is in de cryptomarkt wordt uitgeput. Bitcoin en Ethereum zetten hun verliesreeks voort en daalden respectievelijk met 7,4% en 6,6%, maar XRP – het token gemaakt door Ripple Labs Inc. – daalde met maar liefst 13,5%.

Een trigger kan het nieuws zijn geweest dat de Securities and Exchange Commission (SEC) een onmiddellijke uitspraak wilde in de rechtszaak die ze tegen Ripple voerden vanwege het “roekeloze” gedrag van het niet registreren van XRP als een effect. Eveneens in september diende Ripple een motie in om de rechtszaak af te wijzen, op basis van hun standpunt dat XRP niet in aanmerking komt als effect.

In de tweede week van oktober zei Brad Garlinghouse, CEO van Ripple, dat de zaak in de eerste helft van 2023 zou zijn opgelost.

samengevat

Bij het verhandelen van cryptocurrencies in de vorm van CFD’s is het altijd goed om de heersende macro-omgeving te begrijpen. Wat was bijvoorbeeld de toon van Fed-voorzitter Jerome Powell de laatste keer dat hij sprak? Wat hebben de laatste inflatiecijfers ons verteld? En welke recente gebeurtenissen geven vorm aan het cryptosentiment?

Door deze vragen te beantwoorden en te luisteren naar de populaire mening van gerenommeerde analisten, kunnen degenen die cryptocurrency CFD’s verhandelen, beter geïnformeerde beslissingen nemen.