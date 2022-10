Binance hack-incident wijst op gevaren van decentralisatie

De native chain van de cryptoc-uitwisseling Binance werd donderdag opgeschort nadat een exploit ertoe leidde dat miljoenen dollars aan crypto werden blootgelegd.

Het incident stuurde natuurlijk schokgolven door de cryptowereld, maar voor mij bracht het ook de gevaren van decentralisatie aan het licht.

Begrijp me niet verkeerd. Decentralisatie is misschien wel de belangrijkste pijler waarop cryptocurrency is gebouwd. Het is een concept dat een echte kans heeft om alles wat we weten over financiën, geld en de economie in het algemeen op zijn kop te zetten. Het kan de wereld een betere plek maken.

Maar het incident met Binance benadrukt dat in dit vroege stadium van cryptocurrency – laten we niet vergeten dat Satoshi Nakamoto zijn Bitcoin-whitepaper pas in 2008 schreef – dat decentralisatie ook enkele zeer reële risico’s met zich meebrengt.

Wat is er met Binance gebeurd en wat heeft decentralisatie ermee te maken?

Een aanvaller richtte zich donderdagavond laat op Binance, waarbij de eerste bewegingen in de keten suggereerden dat er twee miljoen BSC-tokens in het vizier waren.

BNB Chain schat dat meer dan $100 miljoen aan activa is verplaatst, maar bevestigde dat $7 miljoen aan activa bijna onmiddellijk was bevroren, waardoor de totale verliezen werden verminderd.

De beslissing om de hele keten te stoppen is een verbluffende zet van Binance. Zoals ik al zei, zijn blockchains bedoeld om gedecentraliseerd te zijn. Deze aflevering laat zien dat BNB precies het tegenovergestelde is.

Dit levert natuurlijk allerlei problemen op. De crypto-puristen zijn in de war over het feit dat dit letterlijk één bedrijf is dat het hele ecosysteem beheert – precies hetzelfde als Web 2.0 en wat crypto zogenaamd probeert te bestrijden.

Ze hebben een punt. Aan de andere kant toont het vermogen van Binance om $7 miljoen te bevriezen aan dat centralisatie, ondanks dat het tegen de mantra van crypto ingaat, ook voordelen heeft. $7 miljoen mag dan verbleken in vergelijking met de totale omvang van de inbreuk hier, maar het is nog steeds ontzettend veel geld. En dit is nog te vroeg – er kan nog meer in beslag zijn genomen tegen de tijd dat jij dit leest.

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 6, 2022

Zal de reputatie van Binance worden geschaad?

Binance opereert vanuit zo’n sterke positie in de markt, en wordt ook nog eens gegroepeerd door een zeer populaire CEO, dat ik eigenlijk geloof dat dit incident grotendeels onder het tapijt zal worden geveegd.

Binance is zelfs al een keer eerder gehackt. Dit is ook technisch gezien een magische productie van $100 miljoen aan BNB uit het niets, in plaats van een directe aanval op consumenten, een belangrijk onderscheid (hoewel nog steeds verschrikkelijk nieuws voor BNB-houders).

De vorige keer waren de klanten van Binance het doelwit. In 2019 stalen hackers $40 miljoen aan Bitcoin. De reactie van Binance was voorbeeldig en onmiddellijk ontroerend om klanten te verzekeren dat alle getroffenen zouden worden gecompenseerd. En dat is precies wat er gebeurde. Ze hebben sindsdien zelfs een verzekeringsfonds opgericht, met als doel klanten te compenseren als zoiets ooit nog eens zou gebeuren.

Met een ontluikende technologie zoals crypto, zullen deze dingen helaas gebeuren. Met bedrijven zoals Binance, die klanten verzekeren dat hun geld altijd veilig zal zijn, wordt dat waargenomen risico duidelijk beperkt.

Maar dat kan alleen met een mate van centralisatie. In een volledig gedecentraliseerde wereld zou een exploit als deze ongestraft blijven. Ik hoef hier inderdaad niet hypothetisch te zijn – klanten hebben altijd geld van hen gestolen en er is zelden verhaal.

Zoals ik al zei, decentralisatie is iets moois. Maar deze aflevering is een onvriendelijke herinnering dat het ook risico’s met zich meebrengt, en terwijl de industrie zichzelf opstart, innoveert en dingen uitzoekt terwijl het vordert, moeten klanten dat in gedachten houden.

Blijf veilig daarbuiten.