Interview met Dr. Mark Griffiths over crypto verslaving

CoinJournal (CJ): Denkt u dat er overeenkomsten zijn tussen verslaving aan cryptohandel en gokverslaving? Zo ja, kunt u de meest opvallende noemen?

Gokken wordt gedefinieerd als het uitgeven van geld (of iets van financiële waarde) aan een evenement waarvan de uitkomst onzeker is. Op basis van deze definitie is cryptohandel een vorm van gokken.

Vormen van gokken waarbij de gebeurtenisfrequentie hoog is (dwz wanneer het aantal keren dat een persoon kan gokken in een bepaalde periode potentieel hoog is), zoals het spelen van gokautomaten, in-play weddenschappen of kaartspellen, worden meer geassocieerd met probleemgokken en gokverslaving dan activiteiten waarbij de frequentie van het evenement laag is (bijv. tweewekelijkse lottowedstrijd, voetbalpools waar er slechts één of twee kansen per week zijn om het resultaat van uw gok te weten te komen).

Crypto-handel kan verslavend zijn op basis van de structurele kenmerken van de activiteit.

CJ: Wat maakt volgens u activiteiten zoals handelen zo verslavend?

We weten (nog) niet in hoeverre cryptohandel verslavend is. De manier waarop verslavingen zich ontwikkelen – of ze nu chemisch of gedragsmatig zijn – is complex. Verslavend gedrag ontstaat meestal uit een combinatie van drie sets van op elkaar inwerkende factoren: (i) individuele kenmerken, (ii) situationele (dwz omgevings)kenmerken en (iii) structurele kenmerken.

Individuele kenmerken omvatten zaken als iemands genetische kenmerken, persoonlijkheidskenmerken en attitudes.

Situationele kenmerken omvatten dingen in de omgeving die van invloed kunnen zijn op het gedrag. In het geval van gokken omvat dit zaken als het aantal goklocaties in een gebied, de marketing en reclame voor gokken, en gemakkelijke toegang tot gokken, zoals het kunnen gokken op een smartphone.

Structurele kenmerken zijn de dingen die inherent zijn aan de activiteit zelf. In het geval van gokken omvat dit kenmerken van het spel, zoals de grootte van de jackpot, de inzet, de kans om te winnen en de frequentie van het evenement (dwz het aantal keren dat het spel in een bepaalde periode kan worden gespeeld) .

Als het gaat om gokverslaving, raken maar heel weinig mensen verslaafd aan het spelen van een tweewekelijks loterijspel (omdat er maar twee trekkingen per week zijn en het een discontinue vorm van gokken is), terwijl veel meer mensen verslaafd raken aan gokautomaten omdat als een persoon tijd en geld heeft, kunnen ze keer op keer gokken (en is een continue vorm van gokken).

Om cryptohandel een verslaving te laten worden, moeten er individuele kwetsbaarheidsfactoren zijn en een activiteit met structurele kenmerken die buitensporige handel kunnen bevorderen (bijv. hoge frequentie van gebeurtenissen, mogelijk grote financiële beloningen, betaalbaar zijn om te handelen, enz.).

CJ: Wat vindt u van influencers die, in ruil voor een vergoeding van de oprichters, obscure cryptocurrencies promoten bij hun volgers met weinig kennis van hoe het werkt – denkt u dat dit problematisch is?

Beïnvloeders (in het overzicht van de verschillende kenmerken die van invloed zijn op verslaving hierboven) zijn situationele kenmerken die verklaren hoe individuen überhaupt kunnen beginnen met handelen. In wezen maken ze eerder deel uit van het acquisitieproces dan van het ontwikkelen en onderhouden van verslavingen (een beetje zoals reclame en marketing).

CJ: Zou volgens u de dagelijkse volatiliteit van cryptoprijzen van invloed zijn op de geestelijke gezondheid, aangezien mensen hun investeringen elke dag zo sterk op en neer zien gaan?

Verslavingen hebben duidelijk invloed op de geestelijke gezondheid. Alle verslaafden hebben over het algemeen een slechtere geestelijke gezondheid dan mensen zonder verslaving (hoewel veel mensen een slechte geestelijke gezondheid hebben en nergens aan verslaafd zijn). Volatiliteit is een structureel kenmerk dat in veel gokactiviteiten wordt aangetroffen, maar zowel vluchtige als niet-vluchtige spellen kunnen potentieel verslavend zijn, dus (op zichzelf) is volatiliteit niet noodzakelijk een belangrijk kenmerk dat verklaart welke activiteiten verslavend worden (wat bijgevolg leidt tot geestelijke gezondheidsproblemen ).

Het zien stijgen en dalen van aandelenkoersen zal duidelijk de stemming van individuen beïnvloeden, maar de algehele geestelijke gezondheid zal waarschijnlijk worden beïnvloed door een groot aantal factoren en niet alleen door volatiliteit.

CJ: Onderzoek naar verslaving aan cryptohandel is nog steeds beperkt, denkt u dat de behoefte hieraan in de toekomst zal groeien?

In een notendop, ja. Er zijn al enkele onderzoeken op dit gebied die een verband aantonen tussen problematisch gokken en cryptohandel. Het beperkte onderzoek lijkt echter aan te tonen dat degenen die zich alleen bezighouden met cryptohandel, veel minder snel probleemgokkers zijn dan degenen die zowel gokken als cryptohandel doen.

Er lijkt ook een grotere associatie te zijn met probleemgokken onder degenen die wedden op sport en zich ook bezighouden met cryptohandel. Wat we niet weten, is of degenen die al probleemgokkers zijn, aangetrokken worden tot cryptohandel als een andere activiteit waarop ze kunnen gokken, of dat cryptohandel een ’toegangspoort’-activiteit is om andere vormen van ’traditioneel’ gokken te proberen (mijn gok is dat het eerder het eerste is dan het laatste) omdat er geen longitudinale studies zijn en alleen cross-sectionele studies.

CJ: Vindt u dat de cryptocurrency-industrie meer zou moeten doen om veilig beleggen te bevorderen en het probleem van verslaving aan te pakken?

Elke dienstverlener die een product heeft dat potentieel problematisch en verslavend kan zijn, heeft een zorgplicht jegens zijn klanten. Aanbieders van handelsdiensten moeten over beleid en hulpmiddelen beschikken zodat individuen op verantwoorde wijze kunnen handelen, wat de schade helpt minimaliseren en uiteindelijk handelaren beschermt tegen problematische handel.

Dit is wat er in de gokindustrie meer in het algemeen gebeurt en aanbieders van handelsdiensten moeten dezelfde niveaus van verantwoordelijkheid en bescherming bieden. Het is duidelijk dat individuen enige verantwoordelijkheid moeten hebben voor hun daden, maar dat betekent niet dat gokbedrijven en handelsbedrijven van hun eigen verantwoordelijkheden moeten worden ontheven.

CJ: Conventioneel gokken is in veel gebieden beperkt tot consumenten van 18 jaar en ouder. Denkt u dat er een vergelijkbare regel zou moeten zijn binnen cryptocurrency, om jongere, meer beïnvloedbare geesten te beschermen tegen mogelijke verslaving?

Absoluut. Gokken is een activiteit voor volwassenen en onderzoek heeft consequent aangetoond dat minderjarigen meer risico lopen op problematisch gokken dan volwassenen. Er zou geen verschil moeten zijn voor cryptohandel en alleen volwassenen mogen legaal aan cryptohandel doen.

CJ: Als u alleen met ja of nee antwoord. mag geven, denkt u dan dat de wereld een gelukkiger plek zou zijn zonder gokken?

Nee. Gokken is voor de meeste mensen een plezierige en ongevaarlijke bezigheid. Ik hou zelf van gokken, dus ik zou hypocriet zijn om te zeggen dat anderen het niet zouden moeten kunnen, aangezien ik het zelf doe. Het verbieden of verbieden van kansspelen zou alleen maar leiden tot illegaal gokken, wat uiteindelijk tot meer problemen zou leiden.

CJ: Net als bij de bovenstaande vraag, zou de wereld een betere plek zijn zonder investeringen in cryptocurrency?

Nogmaals, nee, om dezelfde redenen als hierboven (hoewel ik zelf nooit cryptohandel heb gedaan).

CJ: Welk advies kunt u mensen geven die geïnteresseerd zijn in het verhandelen van crypto, die vatbaar zijn voor gokgerelateerde verslavingen?

Zoals elke consumptieve activiteit met potentieel voor verslavend gedrag, moeten individuen alle informatie over die activiteit hebben, zodat ze in de eerste plaats een weloverwogen keuze kunnen maken over deelname. Individuen moeten alle mogelijke risico’s kennen.

Crypto-handel heeft waarschijnlijk een bredere vaardigheden nodig dan (laten we zeggen) het spelen van de loterij of het spelen van bingo. Potentiële handelaren moeten zoveel mogelijk over de activiteit leren voordat ze hun eigen geld uitgeven.