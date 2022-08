Interview TrueFi: niet-gecollateerde leningen in een wereld na Terra

Laten we eerlijk zijn, de afgelopen zes maanden waren een bloedbad in crypto.

Het macroklimaat werkt niet meer mee, de markten stortten in en beleggers gingen tot het uiterste om risico’s te nemen. Hoewel crypto de bal op zichzelf liet vallen, moet er een belangrijk onderscheid worden gemaakt.

Spelers met een te grote hefboomwerking zoals Three Arrows Capital en Celsius, wiens ondergang deel uitmaakte van een spiraalvormige besmettingsgolf die door de sector raasde, zijn in hoge mate CeFi, of gecentraliseerde financieringsmaatschappijen.

Celsius bracht zichzelf op de markt als een bank, maar was in werkelijkheid meer een risicovol hedgefonds. Uiteindelijk waren hun investeringen onverstandig en lonkte insolventie. Helaas realiseerden veel van hun klanten zich niet hoe hun geld werd gebruikt en waar hun opbrengst vandaan kwam. Of, simpel gezegd, er was een gebrek aan transparantie.

DeFi

DeFi, aan de andere kant, werkte eigenlijk precies zoals het was gepland. Dankzij de onstuimige technologie die we een blockchain noemen, gebeurde alles zoals het was gecodeerd. Margin-calls en liquidaties gebeurden on-chain, waar de wereld in realtime konden zien wat er gebeurde.

Celsius, aan de andere kant, stuurde op een zondagavond een e-mail waarin stond dat ze de opnames plotseling hadden opgeschort, en de rest is geschiedenis (of, meer specifiek, onderdeel van een zeer lang en langdurig gerechtelijk proces dat de komende tijd zal plaatsvinden) Vraag Mt. Gox-investeerders hier om meer info).

Ik ging zitten met mede-oprichter en CEO van TrustToken, die achter het DeFi-leenprotocol TrueFi staat, om dit en meer te bespreken. TrueFi brengt onderpandvrije leningen in de keten, waarbij wordt gestreefd naar maximale kapitaalefficiëntie voor kredietnemers en verdienpercentages voor kredietverstrekkers.

Ja – je hebt daar waarschijnlijk de uitdrukking “onderpandvrij” opgemerkt. Overcollaterisatie is op dit moment misschien gemeengoed in crypto, maar de realiteit is dat het model inefficiënt is met betrekking tot het gebruik van kapitaal.

Het is duidelijk dat er een afweging is met betrekking tot kredietrisico – maar moet elke lener hetzelfde worden behandeld, zoals het DeFi-model momenteel doet? Het is een genuanceerd debat waar Rafael en ik in de podcast op ingingen – en het is vermeldenswaard dat TrueFi alleen al in het eerste jaar een miljard dollar aan leningen bereikte zonder enige wanbetalingen. Vandaag heeft het nog steeds geen standaard ervaren.

We spraken ook over de bearmarkt (een beetje moeilijk om niet te doen, nietwaar?), We praatten over stablecoins – TrustToken heeft ook een reeks stablecoins, waaronder de 5e grootste die momenteel op de markt is volgens marktkapitalisatie, TrueUSD, ook als de reservesituatie van Tether en nog veel meer.

