Is Ripple rally mogelijk na een bullish SEC uitspraak? Vergelijking van Metacade en XRP prijsvoorspellingen voor 2023-2030

De XRP prijsvoorspelling is negatief beïnvloed nadat het moederbedrijf, Ripple, het onderwerp was van een spraakmakende rechtszaak met Amerikaanse toezichthouders. Er zijn echter recente ontwikkelingen die de vooruitzichten voor Ripple en XRP op de lange termijn zouden kunnen verbeteren.

Binnen Web3 kondigde Metacade (MCADE) aan dat het op verschillende digitale activa exchanges zal worden gelanceerd na het grote succes van de MCADE-token presale. Beleggers zijn bullish over de toekomst van zowel XRP als MCADE – maar welk token is de beste koop?

Bullish ontwikkelingen voor Ripple en Metacade

Ripple (XRP) heeft positief nieuws ontvangen over de lopende rechtszaak met de Securities and Exchange Commission (SEC). De SEC diende in 2020 aanklachten in tegen Ripple omdat XRP, het digitale activum dat door Ripple is gemaakt, een niet-geregistreerde security is en geen cryptocurrency.

Monica Long, president van Ripple, vertelde CNBC dat ze “zeer hoopvol” is dat er later in 2023 een positieve uitkomst zal zijn van de zaak tegen de SEC. Het bullish nieuws veroorzaakte een stijging van de prijs van XRP en het token steeg binnen één dag meer dan 30% in waarde.

De XRP prijsvoorspelling op lange termijn is verbeterd als gevolg van recente bullish geruchten. Ondertussen blijft Metacade grote vooruitgang boeken, zeker nu het project heeft aangekondigd dat het MCADE-token op 6 april op UniSwap zal worden vrijgegeven.

Met de zeer succesvol presale van Metacade is $16.35m ingezameld via beginnende crypto investeerders. De UniSwap IDO wordt gevolgd door twee CEX-noteringen, Bitmart in april en MEXC begin mei.

Wat is XRP?

XRP is een digitaal activum dat is gemaakt door een in de VS gevestigd FinTech-bedrijf genaamd Ripple Labs. Het token is ontworpen om te fungeren als een bridge voor internationale transacties en biedt een snel en goedkoop alternatief voor traditionele betaalmethoden.

XRP is gebouwd op een gedecentraliseerd netwerk dat door geen enkele entiteit wordt beheerd. Hoewel het door financiële instellingen kan worden gebruikt om onmiddellijke liquiditeit te bieden voor grensoverschrijdende transacties, is XRP ook de eigen valuta van XRP Ledger. Dit gedecentraliseerde blockchain netwerk kan de ontwikkeling van gedecentraliseerde applicaties (dApps) ondersteunen.

XRP prijsvoorspelling: kan XRP een waarde van $1 bereiken in 2023?

Een positieve uitkomst van de rechtszaak van Ripple met de SEC wordt algemeen beschouwd als een enorme koopdruk voor het XRP-token. De cryptocurrency heeft real-world utility en het netwerk is al overgenomen door grote financiële instellingen, waaronder The Bank of England en Santander.

De XRP prijsvoorspelling op lange termijn plaatst XRP op $4,20 zolang de SEC-zaak in de nabije toekomst tot een positieve conclusie komt. In 2023 kunnen beleggers aanzienlijke prijsacties verwachten, aangezien de XRP prijsvoorspelling op korte termijn gericht is op het weerstandsniveau van $1.

Wat is Metacade?

Metacade is een uitgebreid GameFi-platform dat de grootste verzameling play-to-earn (P2E) arcade games op de blockchain biedt. Hoewel de meeste GameFi-platforms slechts één enkele gameplay ervaring bieden, biedt Metacade een uitgebreide selectie aan gamers en een genereus beloningspotentieel voor cryptocurrency.

Metacade zal tevens een centrale hub worden voor Web3-gebruikers, door verschillende unieke verdienmechanismen in de metaverse te introduceren. Het project tilt de P2E-mechanica naar een hoger niveau en kan via het brede blockchain aanbod zowel investeerders, ondernemers als gamers van dienst zijn.

Hoe werkt MCADE?

Het MCADE-token wordt gebruikt om gamers in de metaverse arcade te belonen. Ook kunnen tokenhouders MCADE staken op het platform om een passief inkomen te verdienen en te stemmen in bestuursvoorstellen om consensus te bereiken in het door de community geleide project.

De metaverse arcade biedt liefhebbers van blockchain gaming zowel casual als competitieve gameplay. Spelers kunnen solo spelen en beloningen verdienen terwijl ze proberen hun hoogste score te verbeteren of gebruikers kunnen deelnemen aan toernooien met betaalde toegang om kans te maken op aanzienlijke crypto prijzen.

Metacade zal contentmakers belonen met communitybijdragen via de create-to-earn functie. Dit onderdeel van het platform beloont gebruikers met MCADE-tokens wanneer ze game beoordelingen plaatsen, alfa delen en reageren op berichten van andere leden van de community.

Het project zal openstaande vacatures adverteren via een crypto jobboard als onderdeel van de work-to-earn functie. Work-to-earn zal blockchain gebruikers verbinden met betaalde rollen bij enkele van de populairste start-ups van Web3 en kan zelfs eenmalige klussen omvatten, zoals het testen van nieuwe P2E-games voordat ze officieel worden uitgebracht.

Kan MCADE een waarde van $0,50 bereiken in 2023?

De MCADE-token presale heeft een aanzienlijk momentum gegenereerd voor het nieuwe project, dat naar verwachting een aanzienlijk rendement zal opleveren van het huidige prijsniveau. MCADE wordt binnenkort gelanceerd op verschillende exchanges voor digitale activa, nadat de prijs van het token tijdens de presale is gestegen van $0,008 naar $0,02.

Tegen het einde van 2023 zal MCADE naar verwachting het prijsniveau van $0,50 bereiken – een winst van 22x vanaf het einde van de token presale. Speculanten zijn overweldigend bullish over de toekomstperspectieven van het project, omdat het een uniek waardeaanbod heeft binnen de GameFi-beweging en uitgebreide utility voor het native token.

MCADE vs. XRP prijsvoorspelling: welk token is de beste keuze?

Nu de SEC zaak ten einde loopt, kan de XRP prijsvoorspelling de komende maanden en jaren exploderen. Aan de andere kant is MCADE een van de meest opwindende nieuwe projecten in de GameFi-ruimte en een zeer ontwrichtende ontwikkeling voor de bredere gaming industrie.

Zowel de MCADE- als de XRP prijsvoorspellingen verwachten aanzienlijke stijgingen ten opzichte van het huidige prijsniveau. Metacade zal waarschijnlijk een hoger percentage opleveren omdat het project zich nog in de beginfase bevindt. De komende noteringen op de exchanges zouden het perfecte moment kunnen zijn om MCADE toe te voegen aan een beleggingsportefeuille voor de lange termijn.