Metacade lijkt klaar voor een prijsstijging van 20x de waarde na presale

Op dit moment vormen metaverse tokens enkele van de grootste en meest succesvolle web3 projecten in de wereld van crypto. Dit is absoluut het moment om na te denken over groot worden in crypto, zodat je grote winsten terug kunt zien. Er zijn heel veel coins ingesteld om in waarde te stijgen, maar er zijn er maar weinig die het opwaartse potentieel van Metacade’s native token, MCADE, kunnen evenaren.

MCADE is uniek gepositioneerd voor een grote prijsstijging op het moment dat de crypto bullmarkt terugkeert. We leggen uit waarom Metacade een prijsstijging kan zijn van zijn waarde x20 zijn waarde, dus lees verder voor meer informatie.

Wat is Metacade?

Metacade bevindt zich momenteel in de presale fase en is klaar om Web3’s eerste community-arcade te worden waar spelers een uitgebreide selectie games kunnen vinden. Het is een ontmoetingsplaats in de metaverse waar gamers samen kunnen komen om rond te hangen en de nieuwste GameFi-projecten uit te proberen. Het is ook een ruimte waar gamers rechtstreeks in contact kunnen komen met game-ontwikkelaars.

Metacade brengt de beste GameFi en web3 projecten, community-evenementen en mede-gamers op één plek die voor iedereen gratis toegankelijk is. Deze grootse, allesomvattende visie is wat het potentieel van Metacade en de kans op een grote prijsstijging zo enorm maakt.

MCADE is het token dat het Metacade-universum aandrijft. Het is wat mensen zullen gebruiken om onder andere te betalen voor games, deel te nemen aan competitieve toernooien en vacatures te plaatsen.

Wat maakt Metacade zo anders?

De meeste GameFi-projecten bieden slechts één game titel die gamers wel leuk of niet leuk vinden. Andere crypto en web3 projecten, zoals Decentraland en The Sandbox , bieden gebruikers een uniek platform, maar hebben er weinig mee te maken. Metacade is echter een plek waar gamers toegang hebben tot veel games, wat betekent dat iedereen een game kan vinden dat ze willen spelen.

Metacade is ook in opkomst als de centrale hub voor play-to-earn in de metaverse. Dit geeft het een nog grotere totale adresseerbare markt en verhoogt het opwaartse potentieel aanzienlijk. En naarmate play-to-earn-gaming groeit, wordt verwacht dat dat potentieel alleen maar meegroeit.

Het team achter Metacade is ook van plan om de controle over het project over te dragen aan de community zodra deze zich gevestigd heeft. Dit zou het kunnen veranderen in een echt gedecentraliseerde hub voor alles wat Web3-gaming te bieden heeft met een DAO die voorop loopt.

Waarom de waarde van MCADE x20 kan stijgen na de presale

Om te begrijpen waarom MCADE zijn waarde zou kunnen verdubbelen, moeten we beginnen met enkele cijfers.

MCADE is momenteel bezig met de presale, die uit 8 fasen bestaat. De prijzen begonnen bij $0,01 per token en zullen geleidelijk stijgen totdat ze aan het einde van presale fase 8 $0,02 per token bereiken. Het maximale totale aanbod van MCADE is 1,4 miljard.

Als we deze cijfers nemen ($0,020 / token x 1,4 miljard MCADE-voorraad), krijgen we aan het einde van de presale een marktkapitalisatie van iets meer dan $28 miljoen.

Een marktkapitalisatie van $28 miljoen is slechts het startpunt. Een x20 vanaf dat niveau zou ertoe leiden dat Metacade een marktkapitalisatie van ongeveer $560 miljoen heeft. Of, anders gezegd, elk token zou gaan van $0,020 na de presale naar ongeveer $0,40 zodra een marktkapitalisatie van $560 miljoen is bereikt.

Is een prijsstijging van x20 realistisch?

Nu we weten wat MCADE moet bereiken om een prijsstijging van x20 de waarde te maken, is het tijd om ons af te vragen of dat groeiniveau realistisch is. De eenvoudigste manier om dit te doen, is door Metacade te vergelijken met andere projecten binnen deze niche.

Decentraland bereikte op zijn hoogtepunt een marktkapitalisatie van bijna $7 miljard, en de Sandbox bereikte een piek in de marktkapitalisatie van bijna $10 miljard. Andere projecten, zoals DeFi Kingdoms , bereikten een marktkapitalisatie van meer dan $1 miljard tijdens de grootste prijsstijgingen en pieken in marktkapitalisatie.

Het komt erop neer dat er meer dan een handvol projecten in de algemene GameFi/metaverse-ruimte zijn die een waardering van $780 miljoen hebben overtroffen tijdens de laatste crypto bullmarkt.

Dat betekent dat het waarschijnlijk is dat er in de toekomst meer zal gebeuren. De vraag is of de prijsstijging van Metacade daar een van zal zijn of niet. En op dit moment zeggen alle tekenen dat het zeker zo zal zijn.

Koop Metacade vandaag nog

Metacade is een opkomend crypto project dat zich nu in de presale fase bevindt, met een grote kans op een enorme prijsstijging. Metacade kan absoluut de marktkapitalisatie van $780 miljoen bereiken die het nodig heeft om een x20 van presale niveaus te bereiken. Dit komt omdat het al opvalt als een van de meest innovatieve projecten in crypto en web3. Het heeft een extreem groot potentieel publiek en begint bij een waardering die laag genoeg is om een meer dan mogelijk rendement op je investering te behalen.

Maar wacht niet te lang. Mogelijk kun je niet veel langer profiteren van deze lage prijzen.