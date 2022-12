Ripple blijft dalen tijdens de XRP-SEC-rechtszaak, terwijl MCADE in de presale al uitverkocht is

Ripple (XRP) is sterk gedaald als gevolg van aanhoudende onzekerheid over de regelgeving rond de coin. Investeerders tonen daarentegen een toegenomen interesse in Metacade (MCADE).

Metacade is uitverkocht in de presale terwijl investeerders massaal naar Web3-gaming trekken, gezien hoe lucratief deze niche blijkt te zijn.

Maar Ripple heeft het veel moeilijker, om een hele reeks redenen die we hieronder zullen uitleggen.

Waarom daalt Ripple?

Er zijn veel redenen waarom beleggers Ripple nu verlaten. Een belangrijke reden is dat Ripple in feite een bedrijf is, en mensen zijn zich bewust van dit feit. Het bestaat uit een corporate board dat alle coins bezit en het Ripple corporate board kan in wezen dicteren wat het netwerk doet. Dit staat in schril contrast met de ideologische onderbouwing van cryptocurrency, waar gebruikers geacht worden controle te hebben over het netwerk.

Daarnaast heeft de lopende juridische zaak tussen de SEC en Ripple ook invloed op de prijs. Van beleggers kan niet worden verwacht dat ze vertrouwen houden wanneer het bedrijf kan worden getroffen met een enorme boete, waarbij alles afhankelijk is van de uitspraak van de rechtbank. Het heeft geen enkele zin om te investeren in een bedrijf of organisatie waar een dreigende rechtszaak overheen hangt.

De Ripple-zaak is complex. In december 2020 heeft de SEC een rechtszaak aangespannen waarbij wordt beweerd dat de verkoop van XRP een aanbieding was van niet-geregistreerde effecten met een geschatte waarde van meer dan $1,38 miljard! De CEO en voorzitter worden beschuldigd van medeplichtigheid aan de schendingen van Ripple.

Het is duidelijk dat het feit dat de leiders van de Ripple-onderneming worden ondervraagd over het helpen en aanzetten tot een misdaad van $1,3 miljard dollar zal bijdragen aan de prijsdaling.

Ripple-prijs blijft dalen

Ripple werd aanvankelijk aangeprezen als een snel en veilig netwerk. Maar sinds de oprichting heeft het zijn beloften niet waargemaakt en er zijn veel andere blockchains die hebben bewezen veel sneller en efficiënter te zijn. Het heeft op dit moment geen levensvatbare use-case, gezien het innovatieniveau binnen de bredere cryptocurrency-markt. In tegenstelling tot het jaar waarin Ripple aanvankelijk bekendheid kreeg, is er tegenwoordig voor alles een blockchain. Het is niet meer de snelste of goedkoopste en ook lang niet meer de op een-na-beste.

Van een recordhoogte van $75, is XRP gedaald tot slechts $9. Hoewel veel hiervan kan worden toegeschreven aan een algemene daling binnen de crypto-financiële markten, heeft Ripple ernstige problemen. Het gebruik ervan als een systeem voor financiële overmakingen is misschien niet zo robuust als het beweerde.

Banken kunnen nu hun eigen stablecoins uitgeven en het is zeer onwaarschijnlijk dat ze eenvoudigweg zullen migreren naar een nieuw systeem met Ripple als tussenpersoon, hoe snel het ook is. In plaats daarvan bouwen ze eerder hun eigen interne systeem. De prijs van Ripple daalt niet voor niets. Er werd zelfs gespeculeerd dat Ripple oplichterij is.

Wat is Metacade?

Metacade is een veel betere optie en investeerders trekken massaal naar de presale. Metacade is een online Web3-gaminghub die zowel interactie tussen spelers als investeringen mogelijk maakt. Het is een plek om te verdienen, bouwen en verbinden binnen Web3-gaming. Dat is eigenlijk een soort mantra van hen.

Het doel van dit project is om een virtuele ruimte te creëren waar mensen met dezelfde interesses kunnen samenkomen en genieten van alles wat met GameFi te maken heeft. Het doel is om ’s werelds eerste door de community ontwikkelde play-to-earn crypto-arcade te bouwen en tegelijkertijd iedereen de mogelijkheid te bieden om alles te ervaren wat de web3-cultuur in zich heeft.

MCADE is het native token van Metacade dat meerdere use-cases heeft op het platform. Gebruikers kunnen meer tokens verdienen door in contact te komen met de community en te staken. Inkomstenstromen voor de community omvatten advertenties, een betaling om in de arcade te spelen, toernooien en vacatures. Er worden competities gelanceerd met prijzen voor winnaars en spelers kunnen met elkaar netwerken en profiteren van spelmogelijkheden.

Deze gaming-demografie is jong, voorbereid en buitengewoon geïnteresseerd. Online producten zijn steeds meer onderhevig aan gamification. Dit betekent in feite dat mensen gamers willen spelen om prijzen te verdienen, eSports is een levensvatbare carrière en een miljardenindustrie .

Deze trend zal toenemen naarmate de metaverse steeds prominenter in ons leven wordt.

Is Metacade ingesteld om de web3-gamingmarkt te veroveren?

Metacade heeft een goede kans om deze markt te veroveren als een one-stop-shop voor alles wat met gamen te maken heeft.

Je kunt investeren in een bedrijf met een dreigende rechtszaak van SEC van $1,38 miljard, met leidinggevenden die gevangenisstraf kunnen krijgen wegens criminaliteit en waarvan sterk wordt afgevraagd of het om oplichting gaat. Of je kunt investeren in een Metacade-project dat tot doel heeft een lucratieve markt te veroveren door deelnemers op verschillende manieren te belonen. Dit omvat DAO’s, staking, crypto-vacatureborden, prijzen en meer.

Metacade is in opkomst en is uitverkocht in de spannende presale. Ripple daarentegen daalt en zou kunnen blijven dalen, afhankelijk van de uitkomst van de rechtszaak.

Het komt erop neer dat Web3-gebruikers willen investeren in door de community geleide structuren die deelnemers belonen, niet in bedrijven die de controle en winst behouden. Daarom is Metacade een veel betere optie.