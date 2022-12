Metacade vs Apecoin: MCADE zal APE waarschijnlijk inhalen in 2023

Apecoin was een van de meest spraakmakende cryptoactiva tegen het einde van de laatste bull run. Het is ook nog steeds een van de 50 beste projecten op basis van marktkapitalisatie. In 2023 en daarna is de kans echter groot dat elke Apecoin-prijsvoorspelling wordt overtroffen door die van MCADE.

We vertellen je in dit artikel waarom de Apecoin prijsvoorspelling mogelijk te hoog is.

Wat is Metacade (MCADE)?

Metacade is een virtuele ontmoetingsplaats en communityhub die de thuisbasis zal zijn van de nieuwste, beste GameFi- en play-to-earn games, vergelijkbaar met de manier waarop Steam werkt voor pc-gaming. Met zoveel verschillende titels in de maak, zal er voor elk wat wils zijn in de Metacade. Dat is een deel van wat het project zo veelbelovend maakt.

Een andere reden voor het optimisme rond Metacade is de toewijding aan de community. Dit project bedient de community met vele manieren om online inkomsten te verdienen, zoals play-to-earn gaming, staking, prijstrekkingen en zelfs competitieve toernooien.

Bovendien zal Metacade via Metagrants financiering verstrekken aan aspirant ontwikkelaars met grote ideeën die onderdeel zijn van de community. Over deze beurzen zal door de community worden gestemd om gebruikers meer zeggenschap te geven over hoe Metacade er in de toekomst uit zal zien. Dit helpt ook om ervoor te zorgen dat er altijd leuke, nieuwe games zijn om te proberen op het platform. Hierdoor hebben spelers altijd een reden om op het gaming platform terug te komen.

Metacade zal succesvoller zijn dan Apecoin (APE) – Dit is waarom

Nu we hebben besproken wat Metacade is, gaan we kijken waarom onze prijsvoorspelling hoger is dan die voor Apecoin. Hier zijn vier factoren waarmee je rekening moet houden als je je eigen prijsvoorspelling voor Apecoin in de toekomst evalueert.

Metacade biedt voor ieder wat wils

Wat Metacade echt speciaal maakt, is de opname van veel verschillende Web3 gaming titels op één platform. De meeste projecten bieden gebruikers slechts één spel aan om te spelen. Dit betekent dat als iemand die game niet leuk vindt, dit geen reden is om verder te gaan op het platform. De kans is groot dat gebruikers dan weg gaan en niet snel meer terug komen.

De groeiende bibliotheek met titels van Metacade geeft gebruikers een steeds groter aantal redenen om zich met het platform bezig te houden, gezien het aantal verschillende games dat eraan komt. Dit biedt onmetelijke ondersteuning om het gebruikersniveau hoog te houden en groei op de lange termijn te garanderen.

APE heeft een beperkte aantrekkingskracht

Iets om in gedachten te houden bij het maken van je prijsvoorspelling voor Apecoin is dat het project een uitbreiding is van de Bored Ape Yacht Club NFT-collectie. Deze NFT-collectie is een van de meest populaire op de markt, maar het is ook een van de collecties die het meest belachelijk is gemaakt binnen de crypto community.

Er zijn veel crypto-enthousiastelingen die een hekel hebben aan Bored Ape Yacht Club en zijn houders. Het is onwaarschijnlijk dat deze mensen ooit serieus met Apecoin in zee gaan. Dit zou het project tegen kunnen houden als we 2023 ingaan.

Metacade is meer dan alleen gaming

Metacade doet als platform meer dan alleen mensen toegang geven tot de beste games. Het is ook een sociaal actieve plek – waar vrienden samen tijd kunnen doorbrengen, maar waar ze ook nieuwe vrienden kunnen maken. Individuen die in Web3 willen werken, zouden via Metacade op een dag hun eerste baan kunnen vinden, door bijvoorbeeld games te testen en communities te beheren.

In die zin heeft Metacade de ruimte om een virtueel plein voor de community of gemeentehuis te worden en een belangrijke sociale ruimte te bieden voor de toekomst van gaming in de metaverse. Het potentieel reikt verder dan de gaming sector.

APE is afhankelijk van te veel verschillende factoren

Apecoin zal dienen als de eigen valuta van het aanstaande Otherside metaverse wereldproject van Yuga Labs. Daarom is Apecoin erin geslaagd een relatief hoge marktkapitalisatie te behouden.

Als er echter iets misgaat met Otherside – zoals te weinig gebruikers bij de lancering of vertragingen – dan zal Apecoin daar ongetwijfeld onder lijden. Hetzelfde geldt voor het Bored Ape Yacht Club-ecosysteem in het algemeen, zoals we in de eerdere paragraaf al aanstipten.

Dit betekent dat Apecoin te afhankelijk is van andere projecten om alleen te slagen. Hierdoor zijn er veel risico’s verbonden aan investeren. Het is belangrijk om dit in gedachten te houden bij het maken van een prijsvoorspelling voor Apecoin.

Metacade (MCADE) is zonder twijfel de betere investeringsmogelijkheid

Gezien alles wat dit artikel tot nu toe heeft behandeld, zou het gemakkelijker moeten zijn om te zien waarom de Apecoin-prijsvoorspelling lager is dan de voorspelling voor MCADE. Metacade biedt een enorm scala aan utility op zijn platform, evenals een potentieel enorme gecombineerde doelgroep uit een exploderende sector voor gaming. Het spreekt voor zich dat een platform met een verscheidenheid aan spelervaringen veel meer kans heeft om gebruikers vast te leggen en met succes vast te houden in een aanzienlijk hoger tempo, dan een ervaring met één titel.

De presale prijs van het project is bij 125 MCADE gestart op $1 en zal geleidelijk stijgen tot 50 MCADE voor $1 tegen de tijd dat het eindigt, dus wacht niet te lang om dit opkomende project te verkennen – Metacade en zijn MCADE-token staan op het punt een van de allerbeste investeringen van 2023 en daarna te worden – en potentiële investeerders moeten eraan beginnen voordat de de massa het ontdekt. Hoe eerder je een solide investering doet, hoe groter het winstpotentieel.