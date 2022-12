Verloren 100 BTC van zwendeluitwisseling QuadrigaCX beweegt plotseling

Belangrijkste punten

QuadrigaCX vroeg in 2019 het faillissement aan nadat CEO Gerald Cotten onder mysterieuze en plotselinge omstandigheden stierf

Cotten zou de enige zijn met toegang tot cold wallets met geld

Cotten bleek later klanten te hebben opgelicht, met QuadrigaCX een Ponzi-plan

Meer dan 100 BTC werden in 2019 per ongeluk naar een wallet overgemaakt na de faillissementsaanvraag, waarbij curator EY verklaarde dat het geld nu verloren was gegaan omdat niemand toegang had

Dit weekend werden de wallets weer wakker, met geld overgemaakt naar een crypto-mixservice

Slapende bitcoin-wallets van controversiële exchange (nee, niet die ene) QuadrigaCX werd dit weekend wakker. Meer dan 100 bitcoins die aan de ter ziele gegane beurs waren gekoppeld, kwamen uit cold wallets die tot nu toe werden beschouwd als wallets waartoe niemand toegang had.

QuadrigaCX, voor iedereen die het niet kent, is de uitwisseling die is opgericht door Gerald Cotten en het onderwerp van het boeiende Netflix-drama “Trust No One: The Hunt for the Crypto King”. Het was een van de eerste reguliere uitwisselingen, die op een gegeven moment meer dan 80% van het Canadese Bitcoin-volume verwerkte. Het enige punt was dat het allemaal oplichterij was.

Wat is er gebeurd QuadrigaCX?

Het vroeg in 2019 faillissement aan met een schuld van bijna $200 miljoen aan klanten. Later werd onthuld dat het een Ponzi-plan was, waarbij Cotten rekeningen opende onder aliassen en zichzelf crediteerde met fictieve saldi, die hij vervolgens verhandelde tegen nietsvermoedende klanten. Hij leidde de hele tijd een dubbelleven en de uitwisseling was niets anders dan een dekmantel voor een ouderwets Ponzi-plan.

Het Big Four-bedrijf Ernest and Young (EY) is de curator van het faillissement en zorgde voor een extra laag intriges toen het meldde dat het bedrijf per ongeluk 100 bitcoins naar een wallet had gestuurd waartoe het geen toegang had.

“Op 6 februari 2019 heeft Quadriga per ongeluk 103 bitcoins overgedragen… naar Quadriga cold wallets waartoe het bedrijf momenteel geen toegang heeft. De Monitor werkt samen met het management om deze cryptocurrency indien mogelijk uit de verschillende cold wallets te halen.”

CEO sterft onder mysterieuze omstandigheden

De reden dat deze portemonnee ontoegankelijk was, is natuurlijk omdat CEO Cotten tijdens het reizen onder mysterieuze omstandigheden stierf, wat een miljoen complottheorieën voortbracht. Hij was blijkbaar de enige die de sleutels had van de offline portemonnees die de crypto bevatten, en daarom beschuldigden zovelen hem ervan zijn eigen dood te vervalsen.

Dit weekend werd de cold wallet die in 2019 die 100 BTC ontving ineens weer actief. Het stuurde 36 BTC vanuit deze portemonnee en 33 BTC vanuit deze portemonnee, wat twee van de grootste transacties waren. Maar meer nog dan het bedrag, is de bestemming interessant: de munten werden verzonden naar de mengservice Wasabi, een crypto-mengservice, die de bron en bestemming van cryptofondsen verdoezelt.

Wat betekent dit?

Dus, is Gerald Cotten springlevend en graaft hij in zijn bitcoin-spaargeld?

Magdalena Gronowska, een faillissementsinspecteur en lid van de crediteurencommissie van Quadriga, zei dat de fondsen niet door EY zijn verplaatst. En eerdere rapporten van EY zeiden dat Cotten de enige was met toegang tot de portefeuilles.

Eerlijk gezegd weet niemand het. Dit is gewoon weer een laag mysterie in een verhaal dat al zo bizar, verwarrend en duister was als maar kon. Het enige dat we zeker weten, is dat Gerald Cotten een oplichter was en QuadrigaCX een oplichter, en nu gaan munten waarover zogenaamd alleen hij controle had – waarvan werd aangenomen dat ze verloren waren, gezien het feit dat hij is overleden – weer in beweging.

Dus of Cotten leeft of iemand anders heeft toegang tot die portefeuilles. Maar als de acteur legitiem was, laat me je dan dit vragen: waarom sturen ze het geld naar een mixservice?