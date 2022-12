Volume Trump NFT’s meer dan 7.000 ETH, perfecte manier om 2022 af te sluiten

Er is niets erger dan wanneer een verder meeslepende film eindigt met een teleurstellend einde. Je verlaat de bioscoop met een bedrogen gevoel, een zure smaak die in je mond blijft hangen.

Wat cryptocurrencybetreft, lijkt het jaar 2022 het perfecte einde te krijgen. Dit is geen vrolijke film geweest, dat moet gezegd worden. Markten zijn dit jaar ingestort, schandalen zijn er in overvloed en de uitdrukking “Hoofdstuk 11” is ongemakkelijk gemeengoed geworden.

En nu sluiten we het af met een Donald Trump NFT-collectie die de aandacht van de reguliere media trekt. De collectie heeft meer dan 7.000 ETH in volume – dat is een coole $8,5 miljoen op het moment van schrijven. De bodemprijs voor de collectie begon onder $100, maar ligt nu in de buurt van $400.

De collectie van Trump daalde deze maand, 45.000 verzamelobjecten die eruit zien als ruilkaarten voor sport. Ze tonen de voormalige president in allerlei verschillende houdingen, zoals voor Mout Rushmore staan met het gezicht van Trump erop, of een geweer in militaire uitrusting vasthouden met een hond aan zijn zijde.

Maar het schijnbare succes van het project heeft ertoe geleid dat velen verder in het project zijn gaan graven, met enkele grappige resultaten die opduiken. Twitter-gebruiker @NFTherder merkte op dat een verdacht aantal van de zeldzaamste NFT’s in de collectie werd opgepot door een creator-portemonnee.

1/ Turns out Donald Trump minted a thousand of his own nfts to his vault wallet

Keeping a giant portion of the most rare nfts in his collection for himself

The 2nd minted nft was a rare 1-of-1, the chances … pic.twitter.com/3m0MQGQydp

— OKHotshot (@NFTherder) December 17, 2022