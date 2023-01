Metacade’s presale explodeert in 2023 – Koop het voor een lage prijs voor het te laat is

Crypto staat bekend om het produceren van krankzinnige rendementen. Meedoen aan een crypto-presale is de gemakkelijkste manier om online geld verdienen door het hoogste winstpotentieel te garanderen. Dit hoge winstpotentieel, gevolgd door een daling, wordt veroorzaakt door een economisch principe dat de law of diminishing returns wordt genoemd en dat stelt dat de waardering van een activa na verloop van tijd zal vertragen.

Een presale die een groot succes is gebleken, is Metacade (MCADE). Metacade bouwt een groot GameFi platform om de concurrentie aan te gaan met enkele van de grootste namen in de ruimte, dus het is de moeite waard om te onderzoeken voordat de prijs nog verder stijgt en je misschien de kans misloopt voor het online geld verdienen met crypto.

De presale van Metacade is een grote investeringsmogelijkheid

Crypto presales zijn enorm populair vanwege de mogelijkheid voor het online geld verdienen, vooral voor projecten met sterke fundamenten zoals Metacade . Een goed voorbeeld: de bètafase van de MCADE presale trok in slechts vier weken tijd meer dan $1,3 miljoen aan investeringen aan, wat het potentieel op de lange termijn van het project weerspiegelt.

Metacade lanceerde zijn MCADE-token voor $0,008 aan het begin van de crypto presale, maar nu stijgt de prijs. De prijs zal blijven groeien totdat hij aan het einde van de presale $0,02 bereikt. Voor beleggers die op zoek zijn naar een goede deal voor online geld verdienen: hoe eerder je tokens inslaat, hoe beter.

MCADE prijsvoorspelling: 2023 en daarna

Na het bereiken van $0,02 aan het einde van de presale, wordt MCADE gelanceerd op gedecentraliseerde exchanges (DEX’s) en begint het team partnerschappen te vormen om het bereik van het token uit te breiden. Afgezien hiervan zal het MCADE-token bruikbaarder worden zodra het de uitgebreide game ervaring opent die is gepland voor het Metacade platform.

Het potentieel op de lange termijn van Metacade is dan ook veelbelovend voor wat betreft online geld verdienen. Experts voorspellen een explosieve prijsactie in 2023, die tot 50x winst zou kunnen opleveren. Deze prijsexplosie zou het MCADE-token een waarde van $1 geven – een aanzienlijke stijging ten opzichte van de uiteindelijke crypto presale waarde van $0,02.

Na 2023 verwachten analisten dat de cryptomarkt aan zijn volgende bullrun zal beginnen zodra het halving evenement van Bitcoin in 2024 eindigt. Bullmarkten leveren over het algemeen grote winsten en kansen voor online geld verdienen op, waardoor het MCADE-token nog verder in waarde zou kunnen stijgen. Tegen die tijd zou MCADE meer dan $5 kunnen bereiken, een enorme toename van 250x tussen de crypto-presale en 2025.

Wat is Metacade?

Metacade creëert de grootste arcade op de blockchain en brengt geavanceerde spelmogelijkheden naar de wereld van Web3. GameFi enthousiastelingen kunnen een breed scala aan arcade-achtige spellen spelen die elk crypto-beloningen bieden en deelnemen aan toernooien met betaalde toegang om MCADE-prijzen te winnen.

Verschillende extra functies zorgen ervoor dat Metacade echt opvalt als een uitstekende investeringsmogelijkheid tijdens de crypto presale. Ten eerste is het project bedoeld om Web3 gebruikers rechtstreeks van dienst te zijn door een centrale locatie te bieden waar gamers samen kunnen komen en toegang hebben tot waardevolle informatie over de ruimte.

Op termijn wil Metacade een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) worden. Deze verschuiving geeft volledige controle over het platform aan de Metacade community, aangezien alle MCADE-token houders kunnen stemmen over bestuursvoorstellen en de toekomstige voortgang van het project kunnen helpen stimuleren.

Hoe werkt Metacade?

Blockchain gamers hebben toegang tot eindeloze uitdagingen in veel play-to-earn (P2E)-games. Of je nu casual of competitief wilt spelen, Metacade biedt spelers de kans om te genieten van verschillende verslavende arcade spellen terwijl ze MCADE-tokens verdienen voor hun inspanningen.

In de Metacade verdienen gamers ook crypto tokens voor het bijdragen van nuttige content aan de community. Deze bijdragen kunnen de nieuwste tips en trucs en al het andere bevatten om andere gamers te helpen het meeste uit hun blockchain-game ervaring te halen.

Een ander belangrijk kenmerk van Metacade is de kans om gloednieuwe blockchain-games uit te testen voordat ze officieel worden gelanceerd. Met deze bètatest rollen kunnen spelers feedback geven aan game-ontwikkelaars, die eventuele verbeteringen kunnen implementeren die door de Metacade-community worden voorgesteld, inclusief bugfixes en gameplay-optimalisaties.

Metacade breidt het bereik van op blockchain gebaseerde gaming uit

Metacade wil ook een kritieke service bieden die de bredere GameFi-industrie kan helpen groeien. Het Metagrants programma zal financiering bieden voor de meest gevraagde blockchain-games, aangezien de Metacade community kan stemmen op de titels die ze in de toekomst het liefst willen spelen.

Blockchain is een hub voor technologische vooruitgang en Metacade ondersteunt voortdurende vooruitgang op dit gebied. Financiering in een vroeg stadium is van cruciaal belang in het proces, aangezien het maken en lanceren van nieuwe games een hoog niveau van ondersteuning vereist. Door ontwikkelaars te verbinden met zijn community van gamers, helpt Metacade direct om de reikwijdte en schaal van innovatie in blockchain uit te breiden.

Is Metacade het waard om te kopen in 2023?

De presale van Metacade is een belangrijke koopmogelijkheid voor crypto-investeerders die op zoek zijn naar een kans voor online geld verdienen. Gelukkig is $0,008 een magere prijs voor een project dat echt veelbelovend is voor de toekomst, en het is geen verrassing dat de bètafase snel uitverkocht was.

Tijdens de presale zal het MCADE-token stijgen tot $0,02, dus investeerders hebben nog tijd om wat bearmarkt winsten te behalen en online geld te verdienen. Metacade is echter ongetwijfeld een geweldige aanvulling op elke beleggingsportefeuille en het zal fascinerend zijn om te zien of het in 2023 de grens van $1 zal bereiken.