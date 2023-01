Het einde van Solana? Topprojecten ontvluchten de blockchain

Belangrijkste punten

Solana heeft 95% van zijn waarde verloren en daalde van $54,5 miljard naar $4,4 miljard

De associatie met Sam Bankman-Fried heeft geleid tot verdere bearish prijsacties

Topprojecten zijn dit jaar de blockchain ontvlucht, met bezorgdheid over de toekomst van Solana op de lange termijn

Voor beleggers in cryptocurrency was het jaar 2022 er een om snel te vergeten.

Maar ondanks alle pijn zijn fans van Solana meer gekwetst dan anderen. Aan het begin van 2022 was Solana de vijfde grootste cryptovaluta ter wereld met een marktkapitalisatie van $54,5 miljard. Vandaag de dag staat het op de zestiende plaats, na meer dan 95% te zijn gedaald ten opzichte van het hoogtepunt. De waarde is nu $4,4 miljard.

Wat is er gebeurd?

Ten eerste het voor de hand liggende. Het macroklimaat is het afgelopen jaar enorm veranderd. Na een decennium van rentetarieven op kelderniveau en een vrij stromende geldprinter trok de Federal Reserve de stekker eruit.

En zomaar, voor het eerst in de korte geschiedenis van cryptocurrency, wordt het geconfronteerd met een bearmarkt in de bredere economie. Tijdens de explosieve bull run van het voorgaande decennium genoot alles met een hartslag een duizelingwekkende terugkeer. Maar nu is het feest voorbij.

Dit gezegd hebbende, laat het plotten van Solana tegen Bitcoin zien hoe sterk de underperformance is geweest.

Solana’s storingen zijn een enorm probleem

Het eerste probleem zijn de aanhoudende storingen. Ik schreef in juni over hoe Solana me herinnert aan mijn kapotte oortjes. Geweldig als ze werken, maar aangezien ik de oortjes moet blijven draaien, loskoppelen en opnieuw verbinden om naar muziek te luisteren, heb ik er niet veel aan.

Solana is net als die oortjes. Het heeft zijn marktleidende TPS en goedkope gastarieven een tijdje versoepeld, zichzelf gepositioneerd als een “ETH-killer”, en genoot als gevolg hiervan een stortvloed aan belangstelling en hoge winsten tijdens de pandemie.

Zoals ik hierboven al zei, was dit natuurlijk tijdens een periode van uitbreiding van alle risicoactiva, en due diligence in de cryptocurrency-altcoin-ruimte was niet precies zo gedetailleerd als het had moeten zijn. Er waren – en zijn nog steeds – ernstige problemen onder de motorkap van Solana, aangezien de storingen zich in een meedogenloos tempo voortzetten.

Vertel me eens – hoe nuttig is een blockchain als deze vaak wordt uitgeschakeld?

In dat artikel van juni schreef ik dat “ik een beetje moe word van het gebruik van de woorden ‘potentieel’, ‘zou kunnen’ en ‘misschien’ als het gaat om het bespreken van Solana”. Sindsdien is het nog eens 70% in prijs gekelderd, waarbij de markt Solana’s hoop op relevantie bijna lijkt op te geven.

De opkomst van Layer 2’s bedreigt ook het uitgangspunt van Solana en valt de belangrijkste use-case aan. Het werk van Layer 2, wat een simpele bewering is dat Solana op dit moment gewoon niet voor zichzelf kan pleiten.

Sam Bankman-Fried

Zucht. Het was de afgelopen maand moeilijk om te praten over alles wat met crypto te maken heeft en niet te spreken over de gouden ridder die aartsvijand is geworden, Sam Bankman-Fried. Maar helaas heeft zijn overlijden ernstige gevolgen gehad voor Solana.

De in ongenade gevallen oprichter van FTX was een fervent vroege financier van Solana, en het token verscheen zelfs op de veel gepubliceerde balans van FTX, omdat het op het laatste moment wanhopig op zoek was naar investeerders. Bankman-Fried was zelfs de grootste kampioen van Solana.

I'll buy as much SOL has you have, right now, at $3. Sell me all you want. Then go fuck off. — SBF (@SBF_FTX) January 9, 2021

Critici beweren nu dat de verticale stijging van SOL tijdens de pandemie gedeeltelijk werd veroorzaakt door de tussenkomst van Bankman-Fried. De distributie van SOL-tokens was ook berucht omdat ze VC-zwaar waren, wat betekent dat whale wallets de prijs waarschijnlijk aanzienlijk meer konden beïnvloeden dan andere crypto’s.

In de bijna twee maanden sinds de implosie van FTX heeft Solana aanzienlijk meer geworsteld dan andere crypto’s.

Beleggers zijn bang dat een deel van de steun van Bankman-Fried aan SOL via frauduleuze activiteiten kwam, gezien de onthullingen over wat er achter gesloten deuren gebeurde bij FTX. Caroline Ellison, CEO van Alameda en naaste vertrouweling van Bankman-Fried, heeft tegenover de SEC verklaard dat Bankman-Fired opzettelijk het FTT-token heeft gemanipuleerd. Wat betekent in deze context dat hij niet hetzelfde deed voor SOL?

Hoe dan ook, de loutere associatie met de fraudeur is genoeg geweest om Solana’s vooruitzichten te schaden.

Projecten en kapitaal verlaten Solana

Kijkend naar DeFi, is de totale waarde vergrendeld (TVL) op de Solana-blockchain nu $217 miljoen, vergeleken met meer dan $10 miljard eind 2021.

Misschien nog zorgwekkender is de migratie van projecten van Solana naar rivaliserende blockchains. Prominente NFT-collecties DeGods en y00ts kondigden vorige week aan dat ze migreren naar respectievelijk Ethereum en Polygon, een mokerslag voor de Solana-gelovigen.

“Er is een argument dat moet worden aangevoerd dat (DeGods) Solana heeft afgetopt,” zei DeGods-projectleider en maker van y00ts, Rohun Vora, in een Twitter Spaces. “Het is moeilijk te accepteren, maar het was moeilijk om te groeien in het tempo dat we willen groeien. Als Ethereum de plek is waar we heen moeten om te blijven groeien, dan is dat wat we moeten doen.”

De dia van Solana was zo grimmig dat zelfs zijn veronderstelde grootste rivaal, Ethereum-maker Vitalik Buterin, naar binnen waadde om wat vriendelijke woorden te zeggen. Het spreekt boekdelen over de val van SOL, aangezien het moeilijk is om het nog langer een rivaal van Ethereum te noemen, aangezien het nu niet eens in de top 10 van blockchains staat in termen van TVL.

Some smart people tell me there is an earnest smart developer community in Solana, and now that the awful opportunistic money people have been washed out, the chain has a bright future. Hard for me to tell from outside, but I hope the community gets its fair chance to thrive🦾🦾 — vitalik.eth (@VitalikButerin) December 29, 2022

Kan Solana herstellen?

De vraag is nu of al deze problemen terminaal zijn. Kan SOL terugveren? Welnu, het probleem hier is tweeledig. Zoals Vitalik stelt, “het vreselijke opportunistische geld dat mensen hebben weggevaagd.” Dit, terwijl het SOL aanzienlijk schaadt, zoals eerder besproken, wijst wel op een kortetermijnprobleem.

Aan de andere kant zijn er talloze problemen die dateren van vóór de Bankman-Fried-sage en die nog steeds problemen blijven. Solana’s marktleidende TPS en goedkope tarieven zijn geweldig, maar ze brengen een compromis met veiligheid en stabiliteit met zich mee, iets wat gebruikers het afgelopen jaar scherp hebben gevoeld met de veel gepubliceerde problemen.

Persoonlijk denk ik dat Solana een zeer moeilijke weg voor de boeg heeft. Voor de hele altcoin-ruimte is het tij verdwenen en het is nu duidelijk hoeveel deze projecten werden gewaardeerd op basis van nulrentetarieven en de FOMO-razernij van de pandemie. Met een nog steeds hoge inflatie, een zwak geopolitiek klimaat en nog veel meer bearish variabelen en onzekerheid, zal het macroklimaat niet snel veranderen.

Dit maakt elke altcoin een risicovolle gok. Maar met name voor Solana, dat een extra strijd voert van enkele van zijn grootste projecten die het opgeven, zijn beroemdste geldschieter is een oplichter en mogelijk manipuleren van de prijs, en een golf van negatief sentiment, de zaken zijn bijzonder troebel.

Ik hoop dat de ontwikkelaars volhouden en dat het onderliggende potentieel uiteindelijk wordt benut. Maar in dit klimaat zijn de katalysatoren voor een prijsstijging terug naar waar het gewoon was op dit moment gewoon niet aanwezig.