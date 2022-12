Moet ik Metacade (MCADE) kopen tijdens de cryptomarktcrash van 2022?

Crashes van de crypto markt zitten vol met uitstekende mogelijkheden voor online geld verdienen. Er wordt vaak gezegd dat er geweldige projecten in de uitverkoop zijn, aangezien prijsverlagingen van 90% tijdens de bearmarkt betekenen dat je een veel grotere stapel tokens kunt kopen voor dezelfde initiële investeringskosten.

Grote projecten stoppen nooit met bouwen. Een project dat grote plannen heeft binnen de wereld van gaming op de metaverse, is Metacade, en het is nog maar net begonnen. Als het nog een onbekend fenomeen voor je is, lees dan zeker verder!

Wat is Metacade?

Metacade is een platform voor gaming van de volgende generatie dat wordt gebouwd op de Ethereum-blockchain. Door gebruik te maken van de geavanceerde smart contract functionaliteit van Ethereum, kan Metacade een veiligere en efficiëntere ervaring creëren voor gamers van over de hele wereld.

MCADE is het native token van het platform. Het wordt gebruikt om alle blockchain-transacties aan te drijven en wordt ook gebruikt om spelers crypto-beloningen te bieden terwijl ze genieten van een breed scala aan arcade-achtige gaming mogelijkheden. Metacade wil de grootste gaming arcade worden die je op de blockchain kunt vinden, en zal gamers uitgebreide mogelijkheden voor online geld verdienen bieden, waarbij spelers worden beloond met het MCADE token.

Het platform zet zich in voor het bieden van een leuke en eerlijke ervaring voor alle gamers, en is in de kern gericht op de community. Door een geavanceerde gaming-hub op de blockchain te bouwen, helpt Metacade een nieuw tijdperk van gaming te creëren, waarin spelers volledige controle hebben over hun eigen gegevens en waarbij online geld verdienen door het spelen van hun favoriete games een mogelijkheid is.

Meer games, meer beloningen

Door de grootste gaming arcade op de blockchain te bouwen, krijgen spelers meer opties dan ooit tevoren, onder andere voor online geld verdienen. Metacade zal de thuisbasis zijn van een schijnbaar eindeloze lijst met titels in arcadestijl, met enkele van de populairste namen in de ruimte die worden aangeboden voor leden van de Metacade community.

Met zoveel opties hebben Metacade-spelers ongekende mogelijkheden voor online geld verdienen tot hun beschikking. Met de unieke functionaliteit die wordt geleverd in op blockchain gebaseerde games, kunnen alle spelers online geld verdienen met gaming terwijl ze de meest geweldige nieuwe titels spelen. Metacade levert dit verdienpotentieel op een belangrijke manier.

Draag bij om te verdienen

Naast alle arcade spellen die Metacade aanbiedt, wil het platform een hub worden waar de crypto community van kan genieten. Spelers hebben toegang tot de nieuwste informatie over de beste play-to-earn-games in de ruimte en kunnen contact maken met andere blockchain-gamers om de nieuwste inzichten te delen.

Metacade verbindt spelers met de beste kansen en de meest waardevolle alfa. Bovendien verdienen gebruikers MCADE-tokenbeloningen voor het bijdragen aan inzichten voor de community, wat directe prikkels biedt voor de community om te groeien en het plezier te delen terwijl ze door de wereld van play-to-earn gaming reizen.

Door de community bestuurd

Metacade zet zich in om de behoeften van zijn spelers voorop te stellen en ervoor te zorgen dat hun stem wordt gehoord. De Metacade community zal directe zeggenschap hebben over hoe het project wordt bestuurd, en na verloop van tijd zal het project een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) worden. Met deze DAO kunnen MCADE-houders de richting van het project beïnvloeden.

DAO-kiezers zullen ook invloed kunnen uitoefenen op de groei van de bredere GameFi-industrie. Opkomende projecten zullen voorstellen indienen bij de community, die vervolgens de kans krijgt om te stemmen over welke zij het beste vinden. Nadat de beslissing is genomen, kan de community financiering verstrekken via het Metagrants programma, waarmee ontwikkelingsteams in een vroeg stadium worden ondersteund.

Metagrants programma

Leden van de Metacade community krijgen ongekende controle over de toekomst van de play-to-earn gaming industrie. Opkomende GameFi-platforms kunnen hun investeringsvoorstellen rechtstreeks indienen, waarna de community van gamers van Metacade kan beslissen welke volgens hen het grootste potentieel voor de lange termijn hebben.

Door deze projecten rechtstreeks te financieren, kan Metacade het ontwikkelingsproces voor blockchain-innovators rechtstreeks beïnvloeden. Financiering in een vroeg stadium is cruciaal voor het leveren van nieuwe technologie, en de Metacade-community zal een belangrijke rol spelen in dit proces.

GameFi zal groeien

In de loop van de tijd wordt algemeen verwacht dat op blockchain gebaseerde games een revolutie teweeg kunnen brengen in de bredere game-industrie. Er zijn enkele unieke functies die ongeëvenaard zijn door traditionele titels, met als belangrijkste functie de geïntegreerde mogelijkheden voor online geld verdienen voor spelers.

De game-industrie wordt momenteel gedomineerd door een handvol grote bedrijven als Electronic Arts (EA) en Activision Blizzard (ATVI). Deze bedrijven beheersen de ontwikkeling en distributie van games, waardoor ze veel macht hebben over gamers.

Blockchain games zijn belangrijk omdat ze een gedecentraliseerd alternatief bieden voor dit huidige systeem. Door de macht terug te geven aan gamers, hebben projecten zoals Metacade het potentieel om de game-industrie van $100 miljard op zijn kop te zetten en een groot deel van de operaties naar de blockchain te verplaatsen.

De gebruikerservaring voor gedecentraliseerde applicaties (dApps) is jaar na jaar verbeterd, aangezien blockchains zelf sneller, goedkoper en veiliger zijn geworden. Metacade, gebouwd op Ethereum, profiteert van alle voordelen van een zich voortdurend uitbreidend ecosysteem en biedt een lange lijst met voordelen voor zijn community. Het kan daardoor enorm groeien.

Moet je Metacade kopen?

Projecten die werden gelanceerd tijdens de markt crash van 2018-2020 zagen een aantal krankzinnige procentuele stijgingen, sommige met 40.000% of zelfs hoger. Nu, tijdens de bearmarkt van 2022, heeft MCADE zojuist zijn presale evenement gelanceerd, de vroegste investeringsmogelijkheid die beschikbaar is binnen crypto voor online geld verdienen.

Voor een project met zo’n hoog potentieel zijn deze kansen zeldzaam. Projecten met een hoog potentieel worden vaak verborgen gehouden en alleen aangeboden aan een klein aantal institutionele investeerders. Metacade doet het anders en lanceert zijn token rechtstreeks naar de crypto community.

Dit soort kansen komen niet vaak voor. Hoewel er altijd een risico is verbonden aan het investeren in digitale activa, biedt de MCADE-presale een enorm opwaarts potentieel met een beperkt nadeel. Op dit moment kun je MCADE kopen voor slechts $0,008 per token, waarbij dit aantal tijdens de presale zal stijgen tot minimaal $0,02. Het kan zeker de moeite waard zijn om de komende maanden in je wallet op te nemen.