Prijsvoorspelling Decentraland: is Metacade een betere play-to-earn-kans om in te investeren?

De bearmarkt voor cryptocurrency is schadelijk geweest voor projecten zoals Decentraland en zijn MANA-token. Het project werd op zijn hoogtepunt verhandeld tegen een waardering van $10 miljard, maar dat is nu gedaald tot ongeveer $1,1 miljard. Het project kan profiteren van een groot voordeel in de metaverse, maar als je wil investeren moet je ook rekening houden met het potentieel dat Metacade (MCADE) heeft laten zien. Dit nieuwe project is klaar om een levendige gaminghub te bouwen met een door de community geleide blockchain-gamingarcade. De toevoeging van een Create2Earn en play-to-earn-ecosysteem kan verdere boosters aan het MCADE-token toevoegen en het heeft de potentie om het beste play-to-earn-project in de metaverse te zijn.

Kijken naar de Metaverse

De markt voor games en de metaverse hebben geleden in de bearmarkt. Aan de andere kant zorgt dat ervoor dat nu het perfecte moment is om in te stappen en te bouwen aan snelle adoptie. Wanneer bedrijven als Facebook, Disney en Walmart in de metaverse stappen, weet je dat er een enorm winstpotentieel is. Volgens sommige schattingen is het inkomsten potentieel voor het virtuele universum tegen 2024 tot wel $800 miljard.

Wat is Metacade?

Metacade barst los in de blockchain-gamingscene met de ultieme community-hub voor gamers en game-ontwikkelaars om ’s werelds eerste metaverse arcade te bouwen. Terwijl veel projecten die gaming en crypto combineren slechts één of twee games bevatten, zal Metacade een hele bibliotheek hebben. Deze games zullen door en voor de spelers zelf worden gemaakt om een echte Web3-community te bevorderen.

De creatie en ontwikkeling van de ruimte zal worden aangestuurd door de community met het MCADE-token dat bestuursstemmen geeft over de toekomst van het project. Een Create2Earn-dynamiek zorgt ervoor dat ontwikkelaars worden beloond met subsidies voor de beste game-ideeën, terwijl gamers nieuwe titels kunnen testen en beoordelen. Dit zal de community aanmoedigen om samen te werken en Metacade uit te bouwen tot het beste play-to-earn-project en GameFi-bestemming. Dit alles maakt Metacade tot een totaal nieuw en ontwrichtend idee in vergelijking met vergelijkbare projecten.

Decentraland Prijsvoorspelling

De prijs van Decentraland hangt af van de mate van acceptatie met de metaverse en ook van het vermogen van het project om relevant te blijven te midden van sterke concurrentie. Er wordt voorspeld dat de inkomsten van metaverse tegen 2024 $800 miljard zouden kunnen bedragen. Dat is een enorme markt voor de juiste projecten, maar Decentraland zal concurrentie hebben van bedrijfsreuzen, zoals Meta Platforms en Disney.

Eind 2021 was Decentraland gestegen naar $5 per token voor MANA nadat Facebook zijn rebranding naar de metaverse aankondigde . Dat was echter een speculatieve uitbarsting en de coin is sindsdien gedaald tot $0,60. Meta-CEO Mark Zuckerberg heeft toegegeven dat de metaverse jaren nodig zal hebben om zich te ontwikkelen en dat betekent dat projecten gaandeweg gebruikers moeten aantrekken.

Decentraland heeft genoeg van zijn LAND-tokens en virtuele percelen verkocht, maar gebruikers zijn vrij om alles te bouwen en dat brengt risico’s voor het project met zich mee. Als de metaverse de inkomsten oplevert zijn voorspeld, zou de prijsvoorspelling van Decentraland voor de MANA-tokenhandel op $10 liggen.

Waarom zou je investeren in Metacade?

Metacade heeft absoluut het potentieel om de voordelen van Decentraland te overtreffen, omdat het nog een project in een vroeg stadium is. Het project komt op het juiste moment binnen om de metaverse te vangen terwijl het nog evolueert, maar terwijl het nog niet mainstream is. Het project plant een grote marketing push in 2023 om ontwikkelaars en gamers naar het project te halen.

Dit betekent dat er een kleine kans is voordat de MCADE-coin op hetzelfde niveau komt als MANA. Om Axie Infinity als voorbeeld te gebruiken, deze coin steeg en gaf het project op zijn hoogtepunt een marktkapitalisatie van $10 miljard. Met 1 miljard tokens beschikbaar in de presale. Alles bij elkaar genomen betekent dat een waardering van $10 miljard. Metacade zal echter ook profiteren van een platform met meerdere titels en dat zou de potentiële waardering met 2x of 3x kunnen verhogen. En als we dit allemaal samen bekijken, moet investeren in MCADE bij iedereen op de radar staan.

Conclusie

Het Decentraland-platform heeft het potentieel om de strijd aan te gaan met andere projecten voor de grote inkomsten die in de metaverse worden verwacht. Het project worstelt de laatste tijd echter en kan in de nabije toekomst worden overtroffen door de ontwrichtende inspanningen van Metacade. Decentraland heeft weinig controle over wat er op zijn percelen wordt gebouwd, maar Metacade zal volledig worden ontwikkeld door een gamingcommunity, die zich daar ook thuis zal voelen. Bovendien is het brengen van een arcade met meerdere games naar de metaverse een uniek en briljant plan dat zeker een breed gamepubliek naar het project zal trekken. Als zodanig kan de Create2Earn- en play-to-earn-dynamiek de prijs van MCADE opdrijven en je moet proberen om te investeren voordat de community zich uitbreidt.