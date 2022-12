Wat is de toekomst voor crypto? Bewijs van reserves helpt niet

Belangrijkste punten

Het vertrouwen in beurzen is met recht verdwenen, met klanten die de afgelopen maand duizenden bitcoins hebben opgenomen

Bewijs van reserves doet in het huidige formaat niets aan het vertrouwen van makelaars

Regelgevers moeten ingrijpen, aangezien de industrie de loop van zichzelf heeft verloren

November. Geen goede maand voor de cryptomarkten.

Maar als we de pagina omslaan naar december, hoe ziet de toekomst er dan uit?

Wissel vertrouwen uit op het laagste punt ooit

Belangrijke dingen eerst. De ineenstorting van FTX liet de wereld zien hoe ondoorzichtig deze gecentraliseerde bedrijven zijn. De realiteit is dat het voor de gemiddelde klant bijna onmogelijk is om te weten wat er achter de schermen gebeurt.

Sam Bankman-Fried (SBF) sierde de covers van Forbes-magazines, sprak voor het Amerikaanse Congres en was de op een na grootste donateur van president Joe Biden tijdens zijn campagne in 2020. Als SBF kan vallen, wie is dan veilig?

Klanten hebben gereageerd door hun bitcoins van beurzen te halen. Ik heb de nettostromen van bitcoins van en naar beurzen in kaart gebracht sinds FTX hieronder implodeerde. Het patroon is vrij duidelijk.

Ik had deze reactie eerder in detail geanalyseerd in de week na de implosie.

Zal een bewijs van reserves de dag redden?

De reactie, voornamelijk geleid door Binance CEO Changpeng Zhao – hij van een andere afkorting bijnaam, CZ – was het leveren van bewijs van reserves on-chain. Want ironisch genoeg was de blockchain bedoeld om perfect geplaatst te zijn om dit allemaal op te lossen.

Ik tweette dit naar CZ toen het debacle zich begon af te spelen. Voor mij is het niet alleen pijnlijk ironisch, maar ook frustrerend en verdrietig.

Would all the insolvency chat not be solved if FTX had some sort of on-chain proof of reserves? Seems ironic in the crypto industry that we are all talking about whether or not FTX are good for it. Is it not meant to be transparent in crypto ? — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 7, 2022

Maar het bewijs van reserves dat nu door verschillende beurzen is geïmplementeerd, is overbodig. Ze omvatten het plaatsen van een wallet-adres met geld erin. Prima. Maar wat is het nut van bewijs van reserves zonder bewijs van aansprakelijkheden?

Er zijn nog veel meer vragen die zeker niet worden beantwoord door online een willekeurig adres te meppen. Hoe weten we dat de beurs toegang heeft tot die fondsen? Net als Jesse Powell, de CEO van Kraken die op het punt staat af te treden, zei: “de audit van het bewijs van reserves vereist cryptografisch bewijs van klantsaldi en portefeuillecontrole.”

Cryptocurrency moet volwassen worden. Deze verwrongen versie van een “audit” doet dat niet.

CZ heeft gezegd dat hij met verschillende mensen werkt, waaronder Ethereum-oprichter Vitalik Buterin, om enkele van deze zorgen aan te pakken door middel van een robuuster Merkle-boomreservesysteem. Laten we hopen dat het eerder vroeg dan laat aankomt.

Crypto heeft regulering nodig

Vroeger was het een godslasterlijke mening. Toen was het polariserend. Nu is het moeilijk om er tegenin te gaan. Cryptocurrency heeft regulering nodig.

Ik ben het beu om te zien hoe mensen zo erg gekwetst worden. Het horen van de brief van de investeerder die $2 miljoen verloor als onderdeel van het FTX-debacle dat werd voorgelezen tijdens de circus van het New York Times interview met Bankman-Fried was slechts één incident. Er zijn duizenden meer van dit soort verhalen over mensen die verpletterd worden, en het is hartverscheurend.

Regelgevers zijn verre van de enige reden dat dit is gebeurd, maar of ze het nu leuk vinden of niet, het is aan hen om een schijn van werkelijkheid te helpen creëren in wat een compleet wild west van fraude, oplichting en gewelddadig risicobeheer is geworden. Omdat crypto duidelijk heeft aangetoond dat het niet werkt in de huidige staat.

Laten we beginnen met te definiëren wat een beveiliging is en crypto in dit kader te filteren, in plaats van iedereen in het ongewisse te laten. De leenproducten die het zo moeilijk hebben gehad – ik schreef hier onlangs over hun benarde situatie – zoals BlockFi (nu failliet), Celsius, Voyager Digital en zoveel anderen, waren de meest prominente partijen in dit vage juridische kader.

Dan kunnen we overgaan tot het controleren van crypto, zodra we hebben gedefinieerd wat het eigenlijk is. Omdat dit geen nichespel meer is dat door internetnerds wordt gespeeld. Een uitwisseling verdween met $8 miljard aan klantgelden. Die, weet je, volgde op een hele reeks andere faillissementen die eerder dit jaar ook ten onder gingen met miljarden klantengelden.

Ik heb deze film op dit moment te vaak gezien. Bewijs van reserves is een stap in de goede richting, maar de manier waarop het tot nu toe is geïmplementeerd, is totaal zinloos. Regelgevers – tijd om te doen wat je moet doen.