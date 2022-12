Surrealistisch interview met Sam Bankman-Fried maakt niet veel duidelijk

Belangrijkste punten

Bankman-Freid gaf gisteravond een lang interview live op de New York Times Dealbook-top

Tegen ogenschijnlijk juridisch advies in beantwoordde hij een breed scala aan vragen over het hele debacle

Het is heel moeilijk om hem te geloven als hij zegt dat hij niet zo goed op de hoogte was als zou worden verwacht van iemand die CEO van FTRX was en 80% van Alameda bezat

Er zijn niet veel live televisie-evenementen die me echt hebben verbaasd.

Degene die meteen in me opkomt is het kijken naar Zinedine Zidane, een van ’s werelds grootste voetballers op het grootste podium van allemaal – de WK-finale – die zestien jaar geleden letterlijk een verdediger van de tegenstander een kopstoot gaf op mijn televisiescherm.

Meer recentelijk herinner ik me dat ik de premier van mijn land (Ierland), Leo Varadkar, live op onze nationale omroep zag spreken over de COVID-pandemie, toen hij de eerste (en destijds waarvan we dachten dat het ook de laatste zou zijn) afsluiting aankondigde.

Het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat ik die historische momenten vergeet. En ik ben er vrij zeker van dat ik me ook een tijdje zal herinneren wat ik het laatst heb gezien.

Waarom gaf Bankman-Fried het interview?

Sam Bankman-Fried, de in ongenade gevallen CEO van de ingestorte beurs FTX – waar ik het helemaal zat ben om over te praten – gaf gisteravond een interview van ongeveer een uur op de New York Times Dealbook-top.

Waarom dit interview überhaupt plaatsvond, zal ik nooit weten. Bankman-Fried belde vanuit de Bahama’s, blijkbaar tegen het advies in van “mensen” – waarvan men kan aannemen dat ze in de advocatuur werken.

“Ik denk dat ik de plicht heb om te praten en uit te leggen wat er is gebeurd,” zei hij. “Ik zie niet in wat voor goeds je bereikt door in een kamer te zitten en te doen alsof de buitenwereld niet bestaat.”

“Het is niet waar ik me op richt,” was zijn antwoord op de vraag of hij zich zorgen maakte over mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Net als zijn rampzalige uitgelekte DM-gesprek via Twitter, weet ik gewoon niet waarom dit interview plaatsvond. Het is moeilijk te geloven dat er op dit moment iets uit de mond van Bankman-Fried komt. En met betrekking tot dat Twitter-gesprek legde Bankman-Fried het uit door te zeggen dat de verslaggever een “oude vriend” was waarvan hij “stom was vergeten” dat het een verslaggever was. Hoezo?

De interviewer van gisteravond, Andrew Sorkin, ondervroeg hem over enkele van de wilde bekentenissen in die DM-uitwisseling, die voor mij het ware karakter van Bankman-Fried verraden. Bankman-Fried verzachtte zijn standpunt enigszins, maar was het ermee eens dat hij een “spel” speelde, zoals “we allemaal deden”, met betrekking tot zijn imago.

More I read, more I think SBF is a *very* bad guy Showing zero remorse. Lies. Cryptic tweets. Feels like he's playing a game. Hard to believe these DMs are real (per @KelseyTuoc of Vox's captivating piece – seems like he thought they were talking in confidence, be candid) pic.twitter.com/sivc7zyYg4 — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 16, 2022

Er was veel “naar mijn beste weten”, “zover ik weet” en “details zijn niet duidelijk, maar”. Ondanks dat hij CEO van FTX was en 80% van Alameda bezat, verklaarde Bankman-Fried herhaaldelijk dat hij geen volledig overzicht had over bepaalde kwesties.

Noem me een cynicus, maar ik weiger te geloven dat een bedrijf miljardenleningen kan verstrekken (zoals die aan Genesis, die nu ook insolvent is) zonder dat de 80%-eigenaar het weet.

Hij verklaarde ook, wederom bizar, dat FTX US zelfs onmiddellijk opnames zou kunnen gaan toestaan, en dat ze volledig solvabel waren voor zijn “kennis”. Moeten we geloven dat hij echt zo uit de pas is gelopen?

Hoe nu verder voor Bankman-Fried?

De grote vraag is of Bankman-Fried een gevangenisstraf krijgt voor zijn daden. Op dit moment denken de meeste mensen dat hij dat niet zal doen. Aangezien hij aan het kletsen was op een top in de New York Times, zij het virtueel, weet ik niet wat ik ervan moet denken.

Gedurende het interview was hij merkwaardig nerveus. Zenuwachtige glimlachen, spiertrekkingen, ogen naar de grond gericht. Vragen over het gebruik van voorgeschreven medicijnen op kantoor brachten hem een beetje in de war, terwijl zijn opmerking “Ik heb een slechte maand achter de rug” het publiek aan het lachen maakte.

Het grootste probleem is natuurlijk dat we nog steeds niet weten hoe hij heeft toegestaan dat zoveel activa naar Alameda werden overgedragen. Hij probeerde constant enkele van de meer puntige kwesties rond de overdracht van geld te omzeilen, en niemand heeft meer duidelijkheid over wat daar is gebeurd – wat waarschijnlijk het belangrijkste punt is om te beslissen of hij een echte straf zal krijgen.

Voor de meesten lijkt het op fraude, klantenactiva wegsturen naar Alameda terwijl ze glimlachen op tijdschriftomslagen en praten voor het Congres. En het is heel moeilijk te geloven dat Bankman-Fried niet zag hoe groot deze transfers waren, noch hoe verlammend de verliezen waren bij Alameda.

“Ik besteedde onvoldoende aandacht aan posities en positioneel risico op de beurs en aan Alameda’s in het bijzonder,” stotterde hij. “Ik heb aanzienlijk onderschat hoe de omvang en snelheid van de marktcrash eruit zou zien.”

Op dit moment heb ik genoeg van Bankman-Fried. Wat een totale schande voor de hele branche. De industrie heeft een enorme klap gekregen, die nog lang niet voorbij is. Laten we hopen dat het hier op een dag voorbij kan gaan.