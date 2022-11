Top 11 Metaverse crypto waarmee je een fortuin zal verdienen in 2023

Nu 2023 in beeld komt, brengt het een wereld van mogelijkheden met zich mee om te investeren in enkele van de beste metaverse cryptovaluta voor zowel de korte als de lange termijn. Hoewel de grote crypto-crash de waarden over de hele linie heeft gereset, zijn de investeringsmogelijkheden die zich voordoen eigenlijk nog nooit zo goed geweest.

2023 zal de opkomst van enkele van de beste metaverse crypto-winsten tot nu toe met zich meebrengen, zowel bij nieuwe als oude crypto. Hoewel sommige van de oudere top metaverse crypto’s meer tijd nodig hebben om hun eens zo verheven hoogtepunten te herwinnen, hebben nieuwkomers in de metaverse een realistische kans om vanaf 2023 duizelingwekkende winsten te laten zien.

De toekomst van de metaverse

2022 was een zwaar jaar voor de hele cryptowereld, voor projecten en platforms zowel binnen als buiten de metaverse. Hoewel metaverse NFT’s vrijwel evenveel waarde verloren als vervangbare valuta’s zoals Bitcoin, tonen ze niettemin belofte om recordwinsten te boeken in 2023, aangezien GameFi een prominent aspect wordt in de toekomst van de metaverse.

Gaming is niet meer weg te denken uit onze cultuur, wat blijkt uit de wereldwijde gamingmarkt die tegen 2025 een waarde $250 miljard zal overschrijden. Met de stijgende populariteit van de metaverse, online gaming en het spel om kansen te verdienen van GameFi – zijn enkele van de top metaverse crypto fortuinmakers te worden.

11 Top metaverse crypto mogelijkheden

Metacade (MCADE) – door de community gerunde GameFi Hub Decentraland (MANA) – bouwer van virtuele werelden Quint (QUINT) – boetiek NFT marktplaats The Sandbox (SAND) – virtuele wereld maken MetaHero (HERO) – activascanner voor de echte wereld Axie Infinity (AXS) – vechtspel voor wezens NFT Worlds (WRLD) – door Minecraft geïnspireerde open wereld Star Atlas (ATLAS) – sci-Fi MMORPG-spel Illuvium (ILV) – RPG-game met open wereld Wizardia (WZRD) – fantasy magic RPG-game Lucky Block (LBLOCK) – NFT-loterijspel

1. Metacade (MCADE) – de show stelen – door de community gerunde GameFi hub

Met de presale die net van start gaat, is Metacade een van de nieuwste en meest opwindende van de top metaverse crypto die in 2023 zal opleven. Als volledig gedecentraliseerde GameFi-hub, is Metacade is de virtuele arcade waar gebruikers de macht hebben om de toekomst van gaming vorm te geven.

Gamers en gameliefhebbers zullen bepalen welke games het populairst worden en welke gameontwikkelaars subsidies krijgen om hun ideeën om te zetten in realiteit. Met een verscheidenheid aan manieren om te verdienen, waaronder het plaatsen van topgames, het schrijven van beoordelingen en het deelnemen aan de nieuwste gametoernooien, is Metacade de unieke locatie om jezelf onder te dompelen in alles wat GameFi is, terwijl de houders de volledige controle behouden.

Gebruikers kunnen in realtime communiceren, discussiëren en stemmen voor welke game-ontwikkelaars subsidies krijgen om hun games te maken, en welke veranderingen er moeten worden aangebracht aan games binnen het Metacade-universum. Met de extra stimulans om aan al deze bijdragen te verdienen, gaat het grootste deel van de rijkdom rechtstreeks naar de gamers zelf, in plaats van naar bedrijven.

>>> Neem hier deel aan de Metacade-presale <<<

2. Decentraland (MANA) – bouwer van virtuele werelden

Decentraland is een van de oorspronkelijke metaverse ruimtes, waar gebruikers de kans krijgen om hun eigen stuk digitaal land te kopen en te bezitten. Ze hebben de mogelijkheid om dat land op elke gewenste manier op te bouwen, ze kunnen zelfs de ruimte te verhuren aan andere gebruikers, of games en marktplaatsen creëren waar ze aan kunnen verdienen.

Als een van de top metaverse crypto-locaties heeft Decentraland een reputatie en een toegewijde aanhang opgebouwd, hoewel de crypto-crash zijn waarde heeft laten dalen en zijn percelen virtueel land duurder heeft gemaakt dan de markt momenteel lijkt te tolereren.

3. Quint (QUINT) – boetiek NFT marktplaats

Quint is een van de meest unieke van de beste metaverse cryptovaluta die in je in 2023 moet bezitten, omdat het de metaverse en de echte wereld op nieuwe manieren probeert te combineren. Net als bij veel van de andere metaverse crypto-projecten, kunnen gebruikers kopen en verkopen op een NFT-marktplaats, hun tokens staken en worden er play-to-earn mogelijkheden aangeboden. Het organiseert ook superstaking-evenementen waar spelers echte wereld beloningen kunnen verdienen, zoals hotelovernachtingen en kortingen bij restaurants.

Quint zal ook een boetiek marktplaats creëren die gebruikers de mogelijkheid biedt om NFT’s te laten printen, inlijsten en bezorgen, zodat mensen een fysieke weergave hebben van hun digitale NFT.

4. The Sandbox (SAND) – virtuele werelden maken

Net als Decentraland is The Sandbox een digitale wereld waar gebruikers hun eigen stuk grond kunnen kopen en erop kunnen bouwen, zodat gebruikers zelf kunnen kiezen hoe ze het gebruiken.

Gesteund door gevestigde investeerder SoftBank en samenwerkend met gamingbedrijf Atari en productiebedrijf Lionsgate, lijkt The Sandbox unieke werelden te creëren (zoals een project met een “Hellboy”-thema in de maak) waar gebruikers kunnen verkennen, bouwen, verhandelen en anderszins kapitaliseren hoe ze dat willen om de digitale tokens, SAND, te verdienen.

5. MetaHero (HERO) – activascanner voor de echte wereld

MetaHero is een andere unieke toevoeging aan de lijst van metaverse cryptovaluta die je in 2023 in je bezit moet hebben. Het wil de manier waarop de metaverse eruit ziet veranderen door ’s werelds grootste en meest realistische bibliotheek van metaverse activa te creëren.

Om dit te bereiken, scant MetaHero objecten en mensen uit de echte wereld om de metaverse zo realistisch mogelijk te maken. Dit betekent dat je, in plaats van een digitaal gemaakte avatar, er een hebt die precies op jou lijkt, en dat je items kunt kopen en ruilen die exacte replica’s zijn van die in de echte wereld.

6. Axie Infinity (AXS) – vechtspel voor wezens

Deze door Pokemon geïnspireerde game, Axie Infinity , geeft gebruikers de mogelijkheid om hun eigen eigen wezens, liefkozend Axies genoemd, te bezitten, te upgraden en te bestrijden in een digitaal universum gecreëerd door Sky Mavis Studio.

Het voltooien van missies en andere activiteiten in het universum kan spelers beloningen opleveren, hoewel er een limiet is aan het bedrag dat je dagelijks kunt verdienen, wat heeft geleid tot controversiële verhuur van activa. Hoewel de crypto-crash zowel de waarde als de populariteit van het spel heeft gedecimeerd, wordt het token nog steeds beschouwd als een van de beste metaverse crypto’s om te bezitten.

7. NFT Worlds (WRLD) – door Minecraft geïnspireerde open wereld

Deze top metaverse crypto komt uit een spel met een open wereld geïnspireerd op het zeer populaire Minecraft, waardoor spelers een vertrouwd gevoel, bedieningselementen en in-game mechanica krijgen. Met een verscheidenheid aan verschillende ‘werelden’ kunnen gebruikers bij NFT Worlds kiezen uit een groot aantal kaarten om te verkennen, te bouwen en te communiceren met andere gebruikers.

Ze kunnen games of marktplaatsen creëren waar in-game goederen vervolgens kunnen worden ingewisseld voor echte waarde. En hoewel het niet officieel is geassocieerd met Minecraft, zal het platform overschrijdende compatibiliteit mogelijk maken, wat betekent dat iedereen met een Minecraft-account ook toegang heeft tot NFT Worlds.

8. Star Atlas (ATLAS) – Sci-Fi MMORPG-spel

Star Atlas biedt een gigantische multiplayer-metaverse waar spelers moeten kiezen tussen een van de drie unieke facties, die strijden om de controle over territorium en hulpmiddelen. Deze game combineert de uitgebreide wereld van een MMORPG met de verdienmogelijkheden van GameFi NFT’s, waardoor spelers de kans krijgen om te verdienen tijdens gevechten, crafting en gilde oorlogvoering.

Spelers kunnen de uitkomst van gevechten beïnvloeden of het sci-fi-universum verkennen in hun aangepaste ruimteschip om in-game activa met echte waarde te vinden.

9. Illuvium (ILV) – RPG-game met open wereld

Illuvium combineert de wereld van Axie Infinity met een open-world role-playing game waarin gebruikers een levendig en prachtig landschap kunnen verkennen, speurtochten kunnen voltooien en wezens kunnen ontdekken die Illuvials worden genoemd. Illuvials hebben hun eigen klassen, capaciteiten, sterke en zwakke punten, en er zijn er meer dan 100, waardoor het het wat tijd zal kosten om ze allemaal te verzamelen.

Ze kunnen ook tussen gebruikers worden geruild, samen met aangepaste skins en andere verzamelobjecten, voor ILV-tokens. Met slechts 10 miljoen tokens die ooit zullen worden vrijgegeven, heeft de waarde van ILV een kans om te stijgen naarmate de populariteit in het spel toeneemt, waardoor Illuvium een van de top metaverse crypto’s is die de kans heeft om in waarde omhoog te schieten.

10. Wizardia (WZRD) – Fantasy Magic RPG-game

De volgende op de lijst is Wizardia , een populaire fantasy-RPG waarin gebruikers hun eigen unieke personages creëren, ze een level omhoog brengen en hun uitrusting upgraden in een poging om de ultieme tovenaar te worden. De game biedt niet alleen een prachtige visuele stijl, maar ook wilde PvP- en PvE-gevechten waarbij gebruikers zowel strategie als kracht moeten gebruiken om de ranglijsten van de beste tovenaars van de game te beklimmen en WZRD-tokens te verdienen. Met een token dat ver onder zijn hoogtepunt ligt als gevolg van de crypto-crash, biedt Wizardia een korting op toegang tot de wereld van de beste metaverse crypto’s.

11. Lucky Block (LBLOCK) – NFT-loterijspel

Lucky Block is een ander type NFT-spel, een spel met een loterijstijl waarbij gebruikers de kans hebben om frequente prijzen te winnen, waaronder enkele grote, zoals kaartjes voor een WK-wedstrijd en luxe auto’s.

Met zijn blockchain-gekoppelde loterij kunnen spelers er zeker van zijn dat de uitbetaling van de prijs gelijkmatiger en eerlijker wordt verdeeld, maar om de grote ticket items te krijgen, moet je hun Platinum Roller’s Club NFT kopen, wat natuurlijk een van de duurdere is die ze aanbieden.

Top Metaverse Crypto voor 2023 en daarna

De cryptocrash van 2022 heeft een klap aan de waarde van veel van de beste metaverse crypto’s uitgedeeld, wat een negatief effect kan hebben op hun vermogen om in 2023 nieuwe hoogtepunten te bereiken. Gelukkig hebben nieuwere metaverse projecten zoals Metacade niet de negatieve associatie met de crypto-crash, waardoor het een aanzienlijk betere kans heeft om sneller in waarde te stijgen dan andere metaverse crypto-tokens.

Als een GameFi-hub waar gebruikers kunnen communiceren en verdienen aan een verscheidenheid aan games en acties, zoals het schrijven van beoordelingen, kan het verdienen aan Metacade’s MCADE-token op meer manieren worden gedaan dan bij sommige andere games op deze lijst, waardoor het een van de beste investeringsmogelijkheden is om in 2023 en daarna een fortuin mee te verdienen.

Als de plek waar game-enthousiastelingen en game-ontwikkelaars naartoe zullen gaan om de toekomst van metaverse gaming te creëren, biedt Metacade een ruimte die net zo snel in populariteit en waarde moet groeien als mensen er naar toe kunnen trekken.

Met de presale van 9 fasen die momenteel in volle gang is, liggen in de beginfase 100MCADE-tokens voor $1 voor het grijpen – maar ze zullen duurder worden naarmate elke fase daalt, wat resulteert in een uiteindelijke prijs van 34MCADE voor $1. Er zullen slechts 1,4 miljard tokens beschikbaar zijn in de presale, dus ze zullen waarschijnlijk snel uitverkocht zijn – we raden vroege vogels ten zeerste aan om naar de presale te gaan om de beste waarde te krijgen voor deze geweldige platforminvestering.