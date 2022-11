Ripple (XRP) en Ethereum Classic (ETC) vergroten hun winst nu de Metacade-presale investeerders aantrekt

Ondanks de bearmarkt voor cryptocurrency waren er enkele sprankjes hoop voor de grote coins. Traders hadden hoge verwachtingen van de Ethereum Merge en dat hielp om de winst in Ethereum Classic (ETC) te stimuleren. Voor Ripple (XRP) was dit het mogelijke einde van de langlopende SEC-rechtszaak die de prijs heeft beïnvloed. Ondertussen pakken investeerders die op zoek zijn naar iets nieuws Metacade op tijdens de presale van het project. Het MCADE-hulpprogrammatoken biedt tal van functies, zoals play-to-earn (P2E) en metaverse thema’s die toekomstige groei kunnen stimuleren.

Wat is Metacade?

Metacade is een opkomend community-gedreven Web3 -platform waar gamers en ontwikkelaars elkaar kunnen ontmoeten om samen te werken en plezier te hebben met blockchain-games. Het uiteindelijke doel van het project is een door de community gebouwde arcade met een levendig ecosysteem voor play-to-earn beloningen. Ontwikkelaars kunnen Metagrants winnen voor de beste game-ideeën en gamers kunnen deze games testen en beoordelen voordat ze worden geaccepteerd voor de arcade. Dit alles wordt ondersteund door het MCADE-hulptoken, dat zal worden gebruikt voor bestuursstemmen, maar ook voor prijstrekkingen, speltoernooien en staking.

Meer over Metacade tokenomics

Staking is de naam die wordt gegeven aan het vergrendelen van tokens op een platform om een beloning te verdienen voor DeFi-projecten, meestal voor een jaarlijkse rentevoet. Voor de Metacade-community is die beloning een deel van de projectinkomsten, die in een andere valuta zouden worden uitbetaald om te voorkomen dat de utility-token aan waarde verliest. Zodra die inkomstenstromen zijn gecreëerd, zal er ook een token-burn-mechanisme zijn om het aantal coins in omloop te verminderen. Het totale vaste aanbod bij de lancering zal 2 miljard MCADE-tokens zijn, waarvan 1,4 miljard tokens zijn toegewezen aan de presale.

Wat is er gebeurd met Ethereum Classic?

Met de bearmarkt voor cryptocurrency bereikte Ethereum Classic (ETC) in juni een dieptepunt op ongeveer $15. Het project steeg vervolgens naar $42 voorafgaand aan de Ethereum-fusie. De upgrade van het Ethereum-project betekende dat het project overging van de energie-intensieve proof-of-work mining-technologie naar proof-of-stake. Voor cryptominers die proof-of-work-hardware bezaten, wat betekende dat ze ander onderdak nodig hadden, was ETC de gemakkelijke bestemming. Sindsdien is de coin echter teruggevallen naar $22.

Wat zijn de vooruitzichten voor Ripple (XRP)?

De prijs van Ripple (XRP) heeft ook een recente rally gezien. Het team van Ripple hoopt op een einde aan de SEC-rechtszaak. De Amerikaanse markttoezichthouder had Ripple beschuldigd van het vrijgeven van een effect op dezelfde manier als aandelen worden aangeboden. Dat zou extra regelgeving betekenen voor Ripple en vele andere crypto-tokens. De prijs van XRP steeg ook van een dieptepunt van $0,30 naar de huidige prijs van $0,50, maar is sindsdien tot stilstand gekomen.

Waarom zou je investeren in Metacade?

De sprong in ETC was een short term pump op basis van een migratie van miners, maar er is geen grote belangstelling voor de coin en miners zullen weinig zin hebben om te minen voor kleine opbrengsten. In het geval van Ripple heeft het XRP-token het potentieel om zich weer bij elkaar te rapen als ze een gunstige uitspraak krijgen. Dat is slechts het begin van een bergopwaartse klim, aangezien het project is afgeleid door de rechtszaak en geen recente ontwikkelingen heeft gemaakt.

Aan de andere kant is Metacade een nieuw project dat een nieuw thema naar het play-to-earn universum brengt met een door de community geleide arcade. Met de juiste mix van games zou het project een groot aantal volgers en een grote vraag naar het MCADE-token kunnen aantrekken. ETC en XRP zagen een behoorlijke rally en de laatste heeft de betere vooruitzichten voor verdere winst, maar Metacade zou ze allebei kunnen overschaduwen nu de presale van start is gegaan.

Conclusie

De rally in Ethereum Classic (ETC) was gebaseerd op de kortstondige trend van de Ethereum-fusie toen miners migreerden naar een andere keten voor inkomsten. De prijs van Ripple (XRP) was ook van korte duur omdat handelaren hoopten op een positief resultaat in de SEC-zaak. Dat is nog steeds niet verzekerd en zelfs als ze winnen, heeft het project de afgelopen twee jaar geen ontwikkeling laten zien.

Metacade heeft het potentieel om beide projecten te overtreffen op investeringsrendement, aangezien het project een door de community geleid play-to-earn gaming project met potentie in de metaverse creëert. Alleen al hiervoor zouden investeerders zich naar de token presale moeten haasten.