Sociale media in de Web3 wereld brengen – Interview, CEO van CyberConnect

Een interessante laag van de opkomende Web3-ruimte is sociale media. Er is nog geen bedrijf dat een grote indruk heeft gemaakt in de ruimte en een dominant deel van het marktaandeel heeft veroverd, ondanks het feit dat velen beweren dat sociale media rijp zijn om te worden verstoord door de technologie die Web3 kan bieden.

Dit is des te urgenter in het huidige tijdperk waarin sociale-mediaplatforms worden geconfronteerd met controverse over wat vrijheid van meningsuiting is en welke macht gecentraliseerde bedrijven hebben. Om nog maar te zwijgen van miljardairs die biedingen uitbrengen om prominente sociale-mediawebsites privé te maken.

Ik interviewde medeoprichter en CEO van CyberConnect, Wilson Wei, na de lancering van zijn eerste product, Link3, om inzicht te krijgen over dit onderwerp.

Als een sociaal netwerk van verifieerbare identiteiten, zal Link3 zowel on-chain als off-chain data gebruiken om verifieerbare informatie te leveren. De Link3-profielpagina dient ook als iemands holistische identiteit, die volgens CyberConnect betrouwbaardere netwerken en zinvolle verbindingen tussen gebruikers en organisaties mogelijk zal maken. Het is een nieuw concept en komt op zo’n urgent moment met betrekking tot de bredere markt en de maatschappelijke kijk op sociale media, dat het een interessant interview is.

CoinJournal (CJ): Hoe schadelijk denkt u dat de berenmarkt hier is, in termen van het overtuigen van normale mensen om te emigreren van conventionele sociale media naar deze nieuwe blockchain-gedomicilieerde versie? Denkt u dat het nu, psychologisch gezien, moeilijker zal zijn om grip te krijgen?

Wilson Wei (WW): De interesse van web2-gebruikers is door de markt zeker afgenomen. De visie van Web3 Social en Link3/CyberConnect is echter om een beter internet te bouwen met verifieerbare en holistische identiteiten die vertrouwen, betekenisvollere verbindingen en betere gebruikerscontrole over hun gegevens bevorderen.

Het is een verbetering ten opzichte van wat we hadden in conventionele sociale media en een correctie over waar we waren afgedwaald in de vorige Web2-modellen. Onder andere Blockchain en crypto maken deze visie nu mogelijk en het zijn cruciale tools, maar ze zijn niet het doel op zich.

Iedereen verdient betere digitale sociale ervaringen en gebruikers stemmen met hun tijd en keuze voor betere diensten.

CJ: Vindt u dat de macht van gecentraliseerde socialemediabedrijven, zoals Meta, moet worden ingeperkt?

WW: Ja, we geloven in een gebruikersgericht model voor het hele web. Het is niet zo dat de gecentraliseerde socialemediabedrijven onvermijdelijk slecht zijn, maar dat de gebruikers de ultieme controle en keuze zouden moeten hebben over welke diensten ze willen gebruiken en hoe hun digitale identiteit kan worden gebruikt.

CJ: Er zijn verschillende concurrenten in deze ruimte – wat onderscheidt Link3?

WW:

Meer dimensies aan de identiteit; verifieerbaar; relationele identiteit.

In Web2 houden we onze publieke persoonlijkheid hoog door mensen te volgen, inhoud te publiceren en allerlei attributen en voorkeuren zelf te bevestigen. Bovendien voegt Link3 een nieuwe reeks dimensies toe die een authentieker en completer verhaal vertellen over wie je bent: connecties die je hebt met andere mensen en organisaties, ongeacht platformen; activa die je bezit die staan voor jouw status en smaak; referenties uitgegeven door derden zoals DAO’s en projecten over je belangrijkste prestaties en rollen en; alle andere activiteitenregistraties in de keten , zoals stemmen en donaties, die getuigen van jouw betrokkenheid bij gemeenschappen.

Er zal een endogene vertrouwenslaag groeien uit al die toegevoegde dimensies van contexten en betekenissen omdat ze verifieerbaar zijn.

Samengesteld uit al dergelijke verbindingen en records, zijn relationele identiteiten zoals deze organisch en evoluerend, authentiek en betrouwbaar, rijk aan context en betekenisvol, net zoals wij sociale wezens zijn en willen dat iedereen in vitale relaties verkeert.

CJ: Wat denkt u dat de toekomst is voor zowel Web3-sociale netwerken als conventionele bedrijven zoals TikTok en Facebook?

WW:

Gebruikersgericht en zelfsoeverein:

Zoals we in het bovenstaande antwoord al zeiden. Gebruikers moeten de basisverbinding van het web zijn en gebruikers moeten de ultieme controle en keuze hebben over welke diensten ze willen gebruiken en hoe hun digitale identiteit kan worden gebruikt.

Verifieerbaar en betrouwbaar:

Als de belangrijkste waardepropositie van Link3 moet de toekomst van sociale netwerken een ingebouwd vertrouwen hebben. Dit is essentieel om het positieve potentieel van verbondenheid in menselijke samenlevingen volledig te ontketenen en betere samenwerkingen mogelijk te maken. En wij geloven dat de sleutel hiertoe de verifieerbaarheid is van een aantal belangrijke en diverse dimensies van digitale identiteiten.

Open, draagbaar en samen te stellen:

Net als bij het idee van gebruikersgericht, mag de nieuwe visie van betere sociale netwerken gebruikers of gebruikersgegevens niet opsluiten binnen de muren van individuele platforms. Gebruikers moeten hun connecties, interesses en alle andere zinvolle gegevens die deel uitmaken van hun identiteit kunnen overbrengen naar welk platform of welke services ze ook willen. Dit betekent ook dat ontwikkelaars en serviceproviders op de gegevens kunnen voortbouwen om soepelere en meer contextrijke ervaringen te leveren.

CJ: U had onlangs een succesvolle Series A-inzamelingsronde in mei. Was u opgelucht om dit te sluiten voordat de volledige omvang van de besmetting en de neergang in het spel kwam?

WW:

We waren voorbereid en hebben altijd de toezegging gedaan om te bouwen in de neergang

Als serieel ondernemersteam, met meer dan 7 jaar in social, Web3 en blockchain, hebben eerdere ervaringen ons geleerd dat het cruciaal is om te blijven bouwen tijdens recessies. Ondanks de uitdagingen zijn bearmarkten voor ons een goed moment om ons te concentreren op het opbouwen, verzenden en creëren van waarden. Het zal ook gemakkelijker zijn voor echt visionaire en waardecreërende projecten om goed te worden herkend, omdat het lawaai samen met de markthype zal afnemen.

We waarderen echt al onze geweldige donateurs voor hun vertrouwen en steun. Ze zijn een zeer geselecteerde groep partners die een langdurige overtuiging hebben van Web3, de missie met ons delen, enorm veel vertrouwen hebben in ons team en alle ondersteuning bieden die we nodig hebben, behalve alleen financiële. We zijn gezegend en goed uitgerust om ze bij ons te hebben op deze reis.

“Sociaal” zal het belangrijkste onderdeel van Web3 zijn. “Iedereen verbinden op Web3” is een ambitieuze en uitdagende missie. We hebben een geweldig team opgebouwd met uitstekende expertise en ervaring. Met de steun van onze geweldige investeerders zijn we goed voorbereid om op lange termijn waarde op te bouwen en te creëren, zelfs tijdens de potentiële winter.

CJ: Wat is de beste manier om adoptie hier te stimuleren? Zou u ooit willen proberen om huidige social media influencers naar Web3 te lokken om het platform te promoten?

WW: