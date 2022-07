42% van mislukte uitwisselingen verdwenen, gebruikers zijn in de steek gelaten

Belangrijkste punten

Het aantal mislukte crypto-exchanges was in 2019 met 252% gestegen en in 2020 met 17%

42% van de mislukkingen deed zich voor zonder enige uitleg aan de consument, terwijl 9% te wijten was aan oplichting

Slechts 22% van de mislukkingen van uitwisselingen vond plaats om zakelijke redenen

Als de markt echter schudt te midden van grote turbulentie, kunnen er in de toekomst meer uitwisselingen mislukken vanwege zakelijke redenen

Het aantal mislukte crypto-exchanges zal dit jaar naar verwachting met 55% dalen

Cryptocurrency heeft dit jaar tot dusver te maken gehad met een turbulente markt, waarbij de markten scherp daalden omdat de Fed agressief reageert op inflatieproblemen, het geopolitieke klimaat verslechtert en investeerders vluchten voor veilig geld.

Soms gaan projecten helemaal ten onder. Dat is de aard van een start-up in elk bedrijf, maar het geldt vooral in een sector die zo riskant en nieuw is als cryptocurrency. Door de focus te beperken tot gecentraliseerde uitwisselingen, was ik nieuwsgierig om te zien hoeveel, en vooral waarom, cryptocurrency-uitwisselingen tot nu toe ten onder zijn gegaan.

Aantal mislukte uitwisselingen

Na 23 beurzen die in 2018 ten onder gingen, explodeerde dit aantal in 2019 met 252%, voordat het in 2020 met nog eens 17% steeg. In 2021 op hetzelfde niveau blijvend, is er dit jaar eindelijk verbetering, met een vermindering van 55% van het aantal mislukkingen als de rest van het jaar volgt op de eerste zes maanden.

Maar wacht maar tot je de redenen ziet waarom ze ten onder gingen…

[inv-bloeien id="10626876"]

Redenen voor het mislukken van uitwisselingen

De redenen zijn echter meer intrigerend. Verbazingwekkend genoeg verdween 42% van de mislukte uitwisselingen gewoon spoorloos. Dat komt neer op 134 uitwisselingen, wat duidelijk laat zien hoe ondoorzichtig de cryptocurrency-industrie kan zijn. Een van de meest beruchte van deze verdwijnende handelingen was bijvoorbeeld die van de in Singapore gevestigde beurs CoinBene. Afgelopen november ontvingen gebruikers uit het niets een aankondiging:

“Vanwege het onderhoud van de wereldwijde server van CoinBene is er een probleem met het (niet) kunnen inloggen op de pagina www.coinbene.com. We vinden dit erg jammer.”

Het laat heel goed zien hoe plotseling deze entiteiten peervormig kunnen worden en hoe ver de regulering achterblijft. De (voormalige) beurs werd uiteindelijk ook opgenomen in een rapport aan de SEC over uitwisselingen en nepvolumes.

Naast het feit dat ze spoorloos verdwenen, betrof 9% van de mislukte uitwisselingen regelrechte oplichting – de meest recente daarvan was Crex24 in februari van dit jaar, waarbij plotseling berichten verschenen over wallets die werden ontdaan van tokens en liquiditeit.

Nog eens 5% van de uitwisselingen werd gehackt, terwijl slechts 22% faalde vanwege legitieme zakelijke redenen, terwijl nog eens 8% hun deuren sloot als gevolg van regelgeving.

Hoewel de bovenstaande grafiek laat zien dat de levensduur van gecentraliseerde uitwisselingen verbetert, wat te verwachten is naarmate de industrie volwassener wordt, laten de cijfers hier zien dat dit een noodzaak is. Als cryptocurrency serieus moet worden genomen en zich volledig wil vestigen, moet het zijn imago blijven opschonen en vernietigende statistieken zoals de onderstaande achterlaten.

[inv-florish id="10627097"]

Vooruitgang

Hoewel cryptocurrency eerder bearmarkten heeft doorstaan, is de omgeving nu anders. Dit zou de eerste keer zijn dat zich een bearmarkt voordoet, terwijl de bredere markt ook met een bearmarkt wordt geconfronteerd, aangezien het macrosentiment net zo slecht is als het is geweest sinds de Grote Financiële Crash, die plaatsvond in hetzelfde jaar dat de whitepaper van Bitcoin werd gepubliceerd door Satoshi Nakamoto.

Gezien de huidige context zou ik daarom verwachten dat het bovenstaande cijfer van 22% voor mislukte uitwisselingen vanwege zakelijke redenen zou stijgen, wat natuurlijk zou zijn in een periode van economische vertraging. Dit zou ook de voorspelde daling van het aantal mislukkingen met 55% dit jaar in de weg staan.

Wat betreft het bedrag dat gewoon in het niets verdwijnt, zou je kunnen verwachten dat dit lager zal zijn – de regelgeving loopt nog ver achter, maar het heeft in ieder geval vooruitgang geboekt en zou het moeilijker moeten maken voor uitwisselingen om spoorloos te verdwijnen.

Dezelfde logica geldt voor oplichting, terwijl het vooral interessant zal zijn om te zien hoeveel beurzen in de toekomst sluiten vanwege wettelijke redenen. Regulering zou innovatie moeten aanmoedigen, niet verstikken, dus men hoopt dat, mocht uitwisselingen sluiten als gevolg van wetswijzigingen, dat met een goede reden is.

Zoals met alles in crypto, is het echter moeilijk om met zekerheid te voorspellen als deze turbulentie zou veranderen in een langdurige macro-bearmarkt – er is geen precedent.

Bronnen