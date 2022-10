Het is nog niet zo lang geleden dat een besmettingsgolf zich zo gewelddadig door de cryptocurrency-industrie verspreidde dat het voelde alsof het nergens veilig was.

Terwijl Terra, een voormalige top 10-munt, een doodsspiraal vormde, raakten veel bedrijven verstrikt in het bloedbad. Prominent onder deze waren de zogenaamde cryptogeldschieters, van wie sommigen zichzelf adverteerden als banken, maar in werkelijkheid dichter bij agressieve hedgefondsen stonden.

BlockFi liep tegen grote problemen aan. Voyager Digital heeft faillissement aangevraagd en de koers van het aandeel is dit jaar tot nu toe met 99,8% gedaald. Celsius was misschien wel de meest spraakmakende en stopte opnames op een avond, voordat ze faillissement aanvroegen tegen beschuldigingen dat de oprichters eerst hadden uitbetaald.

Dit komt allemaal terug op één advies: als je geen risico wilt nemen dat je je niet kunt veroorloven, is het niet de juiste keuze om rendement na te jagen via deze platforms. Als er één ding is dat waar is in crypto, dan is het wel dat koude opslag de veiligste plek is om je activa op te slaan. Of, zoals het over-herhaalde (maar waar) gezegde luidt: “niet je sleutels, niet je munten”.

CoolWallet

Ik heb de CoolWallet Pro uitgeprobeerd, de nieuwste hardware wallet waar ik een recensie over heb geschreven.

Het eerste wat me opviel was de nogal ouderwetse stijl. Het ziet eruit als een soort creditcard uit de late jaren 90. Het zal niet per se een schoonheidswedstrijd winnen, maar het is draagbaar, licht en gemakkelijk ergens veilig te verstoppen. Vergeleken met veel van de grotere portefeuilles met schermen van tegenwoordig, vind ik dit juist wel leuk.

De kaart wordt geleverd met een fysieke knop, hoewel deze vrij subtiel is en je hem nauwelijks zou opmerken als je niet kijkt – hij ligt bijna plat tegen de kaart. Dit is de enige knop op de kaart en zodra je hem via Bluetooth aan je telefoon koppelt (een zeer naadloos proces, moet ik zeggen), worden alle instructies en richtlijnen in de app uitgevoerd. Het is erg makkelijk.

De kaart heeft ook een klein schermpje, ongeveer 2 cm breed en 1 cm hoog, waarmee het basisnummers aan de gebruiker doorgeeft. Het is niet de meest hightech ter wereld; het voelt alsof ik woorden op een rekenmachinescherm typ voor mijn vrienden in de wiskundeles op de basisschool, maar hey – het werkt.

Opstelling

En dus koppel ik de kaart en volg ik de instructies in de app. Allereerst is natuurlijk het opzetten van de seed-frase. En zoals het meestal is, is het een beetje een pijnlijk proces. Ik krijg 12 nummers van elk 5 cijfers te zien, die ik één voor één op een papiertje noteer en elke keer op de knop op de kaart klik om naar de volgende te gaan.

Dit is een beetje een nachtmerrieachtig proces, hoewel dat meer een klaagzang is over het seed-fraseproces in het algemeen dan iets dat met deze wallet te maken heeft. Ik denk dat het onvermijdelijk is dat crypto groeit en we kijken terug op deze seed-zin die lachwekkend blijft, maar op dit moment is het de beste beveiligingsoptie. Trouwens, het duurt hier ongeveer twee minuten met de CoolWallet, dus ik zit een beetje te zeuren.

Over het algemeen is het installatieproces heel eenvoudig. Natuurlijk, het scherm is een beetje onrustig en kan moeilijk te lezen zijn, maar het werkt prima. De enige echte klacht die ik heb over de hardware is de oplader. Het is een micro-USB, iets waarvan ik dacht dat het op dit moment tot het verleden was veroordeeld, geschikt om in een la te worden gegooid met dvd’s, cassettebandjes en bedrade oortelefoons.

Het wordt geleverd met een kabel, wat leuk is en het gemakkelijk maakt om via USB op een stopcontact aan te sluiten. Maar persoonlijk vind ik het niet prettig om alleen voor dit apparaat een extra kabel te hebben – al mijn andere apparaten (laptop, telefoon, luidspreker, oortelefoons) zijn USB-C, evenals de hardware-wallets die ik momenteel gebruik. Dus voor mij zou dit een dealbreaker zijn. Hoewel ik weet dat jullie Apple-mensen daar graag je eigen kabels voor alles houden, dus misschien overdrijf ik.

Connectiviteit en functies

Nu ik klaar ben, is de CoolWallet indrukwekkend. De app heeft een geweldige interface en is intuïtief en soepel. De functies zijn geweldig. Het is gemakkelijk om crypto te verzenden en te ontvangen, waarvan je weet – is dat eigenlijk het enige dat telt?

Er zijn ook uitzetopties waarvan sommige klanten ongetwijfeld zullen genieten. Het aanbod aan wallets is leuk; het heeft alles wat je echt zou willen. ERC-20, BEP-20 en tal van andere. De Bluetooth is gemakkelijk te werken. Als je eenmaal bent ingesteld, is het net zo eenvoudig als elke hardware-wallet om te gebruiken.

Maar de connectiviteit met andere platforms is een stap verder. Ik kan verbinding maken met OpenSea als ik wil, en NFT’s punteren tot de koeien thuiskomen. Ik kan mijn ETH ook in Lido afvuren. Metamask is een andere optie, net als verbinding maken met de Binance DEX. Er zijn veel meer. Het voelt alsof het scala aan functies, opties en verbindingsroutes hier echt zo goed is als maar kan. Het is indrukwekkend – een selectie waarvan je kunt zien in mijn screenshot hieronder:

De prijs is altijd belangrijk. Het verkoopt voor $149, wat min of meer in lijn is met de meeste wallets op de markt. Voelt redelijk. Ik denk dat je hier betaalt voor de functies en connectiviteit in plaats van de hardware, omdat er geen scherm is en het een beetje “ouderwets” aanvoelt. Maar zijn die zorgen echt relevant voor een hardwareportemonnee die u wegstopt?

Conclusie

Iedereen wil iets anders voor een wallet. Beveiliging is uiteraard van het grootste belang, wat de meeste wallets hebben opgelost – en deze is geen uitzondering. De volgende is het bieden van de reeks portefeuilles die je wenst en de functies die je wilt. Dit is waar CoolWallet uitblinkt, omdat de functies niet worden verslagen.

Dan willen mensen iets dat gemakkelijk te gebruiken is. Dit is ongeveer net zo eenvoudig als het wordt, als je eenmaal bent ingesteld. Maar voor mij zijn draagbaarheid en onopvallendheid grote factoren. Dit ziet eruit en voelt aan als een creditcard, wat betekent dat ik het in mijn portemonnee kan slaan of het gemakkelijk ergens veilig kan verbergen. Het is zo gemakkelijk op te bergen. Sommige andere portefeuilles die ik heb gebruikt, zijn omvangrijker, hebben schermen of zien er technischer en geavanceerder uit.

Hoewel het laatste punt misschien als een voordeel klinkt, vind ik het leuk dat de CoolWallet er zo onschuldig uitziet en aanvoelt als een verlopen creditcard of een rare klantenkaart voor een supermarkt of zoiets. Als ik dit thuis bewaar en mijn huis wordt beroofd, wordt dit niet gestolen tenzij de inbreker crypto kent, om het zo te zeggen.

Bij het afronden denk ik dat dit de beste wallet is die ik heb gebruikt. Het is jammer van de micro-USB-oplader, maar ik ben een Android-jongen en ik heb graag één kabel voor alles. Over het algemeen is dit een sterke optie als u in koude opslag wilt springen: de CoolWallet Pro is een geweldige hardwareportemonnee met toonaangevende functies.