4% van de Britten denkt dat crypto een “woke” is waar Gen Z van houdt

Een van de grootste toetredingsdrempels voor cryptocurrency is ongetwijfeld het begrijpen ervan.

Blockchain-technologie is moeilijk te begrijpen. Het bestaat pas sinds 2009, dus het kan soms ook moeilijk zijn om goede bronnen te vinden over waar je er meer over kunt leren. Niet alleen dat, maar de herhaalde ineenstortingen – de FTX-implosie is de meest recente – weerhielden mensen ervan om ernaar te kijken.

Educatie staat voorop. Dit is het grootste wat me opviel toen ik deze zomer El Salvador bezocht, waar Bitcoin een wettig betaalmiddel is. Zoveel mensen met wie ik sprak, hadden moeite om het echt te begrijpen.

Ik kreeg van een Wallmart-kassier te horen dat ik niet met Bitcoin kon betalen omdat ik de Chivo-portemonnee van de overheid niet had. Dit is duidelijk onjuist, omdat het Lightning netwerk van Bitcoin niet discrimineert – je hebt alleen een QR-code nodig en de Bitcoin zal verdwijnen. Het is een gedecentraliseerd netwerk en er bestaat niet zoiets als bepaalde wallets die niet naar andere wallets kunnen worden verzonden.

Een barman zei ook dat hij het probeerde te leren, maar het na een week opgaf omdat hij “geen computerbrein had”.

Buiten El Salvador is het niet anders. Ik schreef onlangs over hoe 48% van de Britten bijna niets weet over crypto. Dit is hetzelfde voor landen over de hele wereld. Maar aangezien ik net naar Londen ben verhuisd, gaan we ons voorlopig verdiepen in de Britten.

Meest voorkomende misvattingen

Kijkend naar een onderzoek van VoucherCodes.co.uk, presenteerden ze het onderstaande als enkele van de grootste misvattingen in het VK, waarvoor ik een grafiek heb samengesteld:

Ik denk dat de grafiek voldoende zegt.

Hoewel de top twee enorm begrijpelijk is, laten de anderen zien dat er nog steeds een enorm deel van de Britse bevolking is dat crypto gewoon niet begrijpt . Dat is prima. In feite is het een goede zaak – het laat zien hoeveel verder de industrie zou kunnen groeien.

Maar de eerste stap naar adoptie is onderwijs. Ik denk eigenlijk dat dit is wat ze fout hebben gedaan in El Salvador. Het spontaan aankondigen van Bitcoin als wettig betaalmiddel – vanaf een Bitcoin-conferentie in Miami – zonder voorafgaande waarschuwing of discussie met de mensen is niet de juiste keuze.

Het VK zal Bitcoin natuurlijk niet snel als wettig betaalmiddel aankondigen (hoewel met de manier waarop het pond de laatste tijd is gegaan, niets uitsluiten!).

Maar de barrières zijn er nog steeds. En voor de 2%: nee, Elon Musk heeft cryptocurrency niet verzonnen. Tenzij ze denken dat hij Satoshi Nakamoto is? Ik denk dat het niet uitgesloten kan worden.

