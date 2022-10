Waarom volgt crypto de aandelenmarkt meer dan ooit tevoren?

Het voelt alsof niets anders dan de woorden van Jerome Powell er nu toe doen op de markten.

Als we naar de gegevens kijken, is het een beetje waar. Ik heb sinds begin 2017 de correlatie van Bitcoin tegen de S&P 500 uitgezet en de resultaten laten zien dat de correlatie in de loop van de tijd over het algemeen is toegenomen. Dit haalt echt de argumenten over het ‘inflatiehedge’-verhaal dat tijdens de pandemie zo populair bleek te onderuit.

Maar zouden correlaties na verloop van tijd niet moeten afnemen? Nou niet echt. Denk terug aan 2017 en de textuur van het cryptolandschap. Het was nog steeds een niche-aanwinst; het begon pas in de mainstream te worden behandeld – en zeker niet in de buurt van het niveau van digitale inkt dat er tegenwoordig over wordt gemorst.

Tegenwoordig hebben we openbare bedrijven die het houden. Ik heb deze zomer een bezoek gebracht aan El Salvador, waar ik goederen heb betaald met Bitcoin. Dit zijn opmerkelijke ontwikkelingen in vergelijking met enkele jaren geleden. Punt is, Bitcoin is nu in de mainstream.

En omdat het een mainstream financieel actief is – en een aanzienlijk verder weg in het risicospectrum – zal het inderdaad worden beïnvloed door de markt.

2022

Deze correlatie heeft dit jaar inderdaad een recordhoogte bereikt en beweegt zich in de pas met de aandelenmarkt. Waardoor werd de opwaartse verschuiving veroorzaakt? De renteomgeving is volledig veranderd.

Na een decennium van historisch lage rentetarieven is de inflatie uit haar voegen gebarsten als gevolg van het onophoudelijk drukken van geld en de stimuleringsuitgaven tijdens de pandemie. Om dit in toom te houden, werden de centrale banken gedwongen de rente te verhogen, waarbij de Federal Reserve in de VS de leiding had.

Niets trekt meer liquiditeit uit een markt dan stijgende rentetarieven. Dit geldt met name voor activa met een hoog risico, zoals technologieaandelen, die de kasstromen naar het heden verdisconteren – disconteringsvoeten die nu meetbaar hoger zijn.

Dus – en dit wordt vaak over het hoofd gezien – bevindt Bitcoin zich nu in een bearmarkt, terwijl de bredere markt dat ook is. Omdat Bitcoin voor het eerst in zijn bestaan een macroklimaat ervaart dat niet wordt overspoeld met kwantitatieve versoepeling, rentetarieven op kelderniveau en bullish sentiment. En het kraakt op de knieën – net als elk ander financieel actief.

Correlaties stijgen in crises. Verkopers zijn willekeurig wanneer een vlucht naar kwaliteit plaatsvindt; liquiditeit wordt gezocht, defensieve posities worden ingenomen en kasreserves stijgen. Bitcoin ervaart dat voor het eerst in zijn geschiedenis op de harde manier.

In deze context is het geen verrassing dat de correlatie is gestegen.