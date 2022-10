Worden The Sandbox en Metacade marktleiders van de Metaverse?

Kort nadat Facebook zijn inval in de metaverse aankondigde en zijn naam in oktober 2021 veranderde in Meta, schoot de waarde van de metaverse-tokens omhoog. Een voorbeeld van zo’n token is The Sandbox, dat sindsdien in de schijnwerpers is gezet. Er zijn echter ook tal van nieuwe opwindende projecten die de industrie binnenkomen. Het project dat de laatste tijd op sociale media veel besproken wordt is Metacade.

Vandaag gaan we kijken naar de factoren die ertoe kunnen leiden dat The Sandbox en Metacade marktleidende metaverse tokens worden en mogelijk de volgende beste investering kunnen zijn.

Wat is The Sandbox?

The Sandbox is een gedecentraliseerde virtuele 3D wereld die draait op de Ethereum-blockchain. Gebruikers kopen percelen grond met de NFT LAND-token . Daar bouwen ze vervolgens ervaringen op die ze kunnen delen om het SAND-token te verdienen. Dit heeft ertoe geleid dat er volwaardige indie games zijn ontwikkeld binnen The Sandbox metaverse, waarmee spelers interactie hebben met behulp van aanpasbare avatars, die zijn uitgedost met zeldzame wearables.

Het op blokken gebaseerde bouwontwerp lijkt erg op Minecraft, maar door de mix met digitaal eigendom worden de mogelijkheden vertienvoudigd.

Wat maakt The Sandbox een marktleider?

Op eigenaar gebaseerde economie

Traditioneel krijgen games die de nadruk leggen op door gebruikers gegenereerde inhoud, zoals Roblox , een groot deel van de beloningen die spelers verdienen met hun harde werk. The Sandbox-game werd gelanceerd met het idee om dit model te veranderen. Dit project stelt gebruikers juist in staat om hun items en ervaringen zelf te bezitten. ASSET NFT’s zijn objecten zoals voertuigen, dieren en constructies die kunnen worden gekocht en verkocht op The Sandbox-marktplaats. Zelfs hele games zijn non-fungible en worden vertegenwoordigd door GAME-tokens.

Op pixel gebaseerde creatie

The Sandbox-game heeft een native itembuilder genaamd VoxEdit. Elk blok/pixel staat bekend als een voxel, die bij elkaar passen om personages, gebouwen, dieren en praktisch elk ander object dat je kunt bedenken, te bouwen. Dit geeft spelers de volledige vrijheid om te bouwen wat ze willen en hun creaties om te zetten in ASSET NFT’s, die vervolgens in ervaringen kunnen worden gebruikt.

Game Maker

Een van de beste onderdelen van The Sandbox is de Game Maker , waarmee gebruikers kunnen bouwen op LAND dat ze bezitten, met behulp van ASSET’s die ze op de markt hebben gebouwd of gekocht. Het stelt iedereen in staat om hun ideeën om te zetten in realiteit zonder dat ze ook maar een heel klein beetje kennis van coderen hebben. Daarbij is het ook volledig gratis.

Wat is Metacade?

Metacade is een virtuele speelhal waar gebruikers gloednieuwe op blockchain gebaseerde games ontdekken, contact leggen met andere Play2Earn-enthousiastelingen en hun zegje doen over de toekomstige ontwikkeling van metaverse gaming. Net als The Sandbox wil Metacade de met durfkapitaal gefinancierde gamestudio’s afschaffen, omdat deze de winst stellen boven het welzijn van de community. In plaats daarvan wil het team achter Metacade de macht terug in de handen van de spelers leggen.

Ze richten zich op drie aspecten: Play2Earn , Create2Earn en Work2Earn, die waarschijnlijk een revolutie teweeg zullen brengen in het GameFi-landschap zoals we dat nu kennen. Laten we dat eens verder bekijken.

Wat zal ervoor zorgen dat Metacade de status van marktleider krijgt?

Krijg een voorsprong met Play2Earn

Naarmate Play2Earn steeds populairder wordt, zal het aantal spelers en games op de markt ook enorm toenemen, waardoor het moeilijker wordt om

a) de beste games en b) de games die de meeste beloningen bieden te vinden. Met Metacade kun je beoordelingen lezen (en betaald worden om ze zelf te schrijven), ranglijsten van leaderboards bekijken en tips in realtime delen om het meeste uit je Play2Earn-ervaring te halen.

Comminuty gestuurde financiering

Een van de meest opwindende aspecten van Metacade is de lancering van Metagrants, waarbij gebruikers kunnen stemmen om hun favoriete opkomende projecten te financieren. De winnaar krijgt niet alleen financiële steun om het project te ontwikkelen, maar de Metacade-community kan ook rechtstreeks communiceren met ontwikkelaars, testen en feedback geven om het succes van de game vorm te geven. Het uitbrengen van deze games via de Metacade-arcade dient om het platform als geheel te versterken, aangezien verdere community-gedreven projecten terugvloeien naar het systeem.

Klussen vinden voor GameFi

Onderdeel van Metacade’s visie voor de toekomst is het creëren van een platform waar gebruikers kunnen inloggen, chatten met gelijkgestemde enthousiastelingen, enkele van hun favoriete games kunnen spelen en mogelijkheden kunnen vinden om tegen betaling te doen waar ze van houden. Je kunt van alles vinden, van een klus waarbij je een paar uur een game moet testen, tot een stage bij een toonaangevend blockchain-ontwikkelingsbedrijf.

Haal meer uit je favoriete spellen met toernooien

Met behulp van het Metacade-token, MCADE, kunnen spelers deelnemen aan toernooien om grote prijzen te winnen met de games die ze al graag spelen. Speel in een team met je vrienden of doe solo mee aan epische competities. Pronk met je vaardigheden en verdien nog meer met je favoriete Play2Earn-games.

Moet ik Metacade of The Sandbox kopen?

Als The Sandbox het spel is dat door spelers wordt gespeeld, dan is Metacade de plek om deze spellen te vinden. Metacade vertrouwt voor zijn succes op de groei van de blockchain-gamingindustrie, terwijl The Sandbox uitsluitend vertrouwt op de groei van het aantal gebruikers. Op basis hiervan zou kunnen worden gesteld dat Metacade het minst risicovol is.

Beide projecten kunnen uitstekende aankopen opleveren voor de toekomst van de metaverse. Maar met een verwachte vertienvoudiging in blockchain-gaming in de komende drie jaar, zou het niet verrassend zijn als Metacade als beste uit de bus komt.

