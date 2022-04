Cardano (ADA) jest jedną z najpopularniejszych alternatyw dla Ethereum na świecie. Przez lata przyciągnęła ona wiele nowych i innowacyjnych projektów. Cóż, istnieje kilka powodów, dla których projekty oparte na Cardano są tak popularne. Oto dlaczego:

Cardano oferuje lepszą skalowalność w porównaniu do Ethereum.

Sieć obejmuje również zróżnicowany ekosystem DAPPs.

Cardano jest znane z niskich opłat, wysokich prędkości i zrównoważonego rozwoju.

Tak więc, jeśli planujesz zainwestować w obiecujące projekty zbudowane na Cardano, poniższe trzy propozycje powinny być idealne.

Ardana (DANA)

Ardana (DANA) to stablecoin, który jest wspierany przez szereg aktywów. Pełni on również funkcję dostawcy płynności dla zdecentralizowanych giełd. DANA jest zwykle nadmiernie zabezpieczona przez natywne aktywa w łańcuchu Cardano.

Dzięki temu handel stablecoinami w ramach ekosystemu jest wydajny i mniej kosztowny. Celem jest uczynienie z Ardany najlepszego MakerDAO dla platformy Cardano. Jak na razie kapitalizacja rynkowa monety wynosi około 30 milionów dolarów. Potencjał do zwiększenia wartości jest więc bardzo duży.

Drunken Dragon Games (FT)

Drunken Dragon Games to nowszy projekt związany z grami. Jest to jeden z najbardziej obiecujących aktywów GameFi na Cardano w chwili obecnej. Jak wspomniano powyżej, Cardano wprowadziło pełną różnorodność do swojego ekosystemu. W związku z tym, łańcuch przynosi wszelkiego rodzaju aplikacje, w tym gry blockchain. Drunken Dragon dodaje również element NFT do swojej oferty. Chociaż projekt nie jest w tej chwili duży, ma wszelkie szanse na wielki sukces.

Revuto (REVU)