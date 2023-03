5 powodów, dla których powinieneś przyjrzeć się nowemu tokenowi AltSignals, ASI

AltSignals zbudował silną internetową społeczność handlowców liczącą 52 000 osób, dzięki ogromnemu zaufaniu, jakie zdobył cały ten projekt. Zapewniając najlepsze codzienne sygnały transakcyjne w krypto, kontraktach terminowych Binance, Forex, CFD i akcjach, platforma ta nadal umożliwia dostęp do najlepszych na rynku transakcji, z bardziej innowacyjnymi narzędziami handlowymi w trakcie przygotowywania.

Rynek z podekscytowaniem zareagował na ogłoszenie, że AltSignals rozpoczyna obecnie presale zupełnie nowego tokena ASI. Jako nowatorski token użytkowy umożliwi on dostęp do funkcji nowej generacji na całej platformie, w tym do innowacyjnego i nowego produktu ActualizeAI — co czyni go potencjalnie niesamowitą okazją inwestycyjną dla doświadczonych inwestorów, a jednocześnie służy umocnieniu pozycji AltSignals jako lidera w przestrzeni sygnałów handlowych.

Czym jest AltSignals?

AltSignals oferuje szereg wysokiej jakości sygnałów transakcyjnych, dostarczając do tej pory ponad 3700 sygnałów do ponad 52 000 użytkowników tej usługi. Handlowcy mogą wykorzystywać sygnały, aby uzyskać przewagę nad konkurencją, wcześnie identyfikując możliwości, aby je wykorzystać i zmaksymalizować swoje zyski.

Funkcja nowej generacji, do której dostęp zapewnia ASI, znana jest jako ActualizeAI, która wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i techniki analizy nastrojów, aby zapewnić kolejną ewolucję sygnałów transakcyjnych premium. Narzędzie to będzie stale skanować strumienie danych rynkowych w celu dostarczania sygnałów w czasie rzeczywistym, dając inwestorom niezbędny wgląd, którego potrzebują do tworzenia skutecznych transakcji.

Jak działa AltSignals?

W ramach tego projektu sformułowano algorytmy na podstawie dokładnej analizy zarówno danych technicznych, jak i fundamentalnych, a jednocześnie korzystano z dalszego wsparcia dzięki wykorzystaniu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do sprawdzania oraz znajdowania wzorców w modelach rynkowych. Modele te wyszukują rozpoznawalne możliwości handlowe w danych, tworząc sygnały, które są następnie dystrybuowane do użytkowników platformy w oczekiwaniu na dostęp do subskrypcji.

Wraz z presale ASI nastąpi uruchomienie klubu ActualizeAI. Grupa ta jest kluczową częścią oferty ASI i umożliwia użytkownikom dostęp do wczesnych wydań nowych wersji algorytmu, dając im niesamowitą przewagę nad konkurencją.

Krypto presale ASI to ogromna szansa

Wiele różnych czynników zwiększa zainteresowanie presale ASI, a aby w pełni docenić korzyści płynące z ASI jako nowej inwestycji krypto zebraliśmy poniżej pięć najbardziej wpływowych.

Wielkość istniejącej społeczności AltSignals: Przy ugruntowanej społeczności ponad 52 000 użytkowników AltSignals posiada już gotową społeczność, czekającą na jego wydanie. Jest to ogromna przewaga nad innymi projektami i powinna znacznie zwiększyć potencjał tokena ASI.

Wskaźnik sukcesu narzędzi: zespół AltSignals osiągnął już spektakularne wyniki podczas procesu backtestingu istniejących narzędzi, przy czym transakcje ETH i BTC odnotowują wskaźnik sukcesu na poziomie 70-83%. Jest to dowód na to, że kolejny poziom spostrzeżeń opartych na sztucznej inteligencji dzięki ActualizeAI prawdopodobnie będzie jeszcze silniejszy.

Użyteczność tokena ASI: token ASI będzie intensywnie używany na platformie AltSignals i będzie odgrywał kluczową rolę w zapewnianiu użytkownikom dostępu do niektórych obszarów tej platformy, w tym spostrzeżeń ActualizeAI, w oparciu o ich zasoby. Spowoduje to dodatkową presję na wzrost ceny ASI, ponieważ baza użytkowników AltSignals nadal rośnie.

Użytkownicy oceniają AltSignals wyjątkowo wysoko: wynik Trustpilot AltSignals to zdumiewające 4,9/5, na co wpływ ma ponad 500 ocen na poziomie „Doskonały”. Jest to ilustracją oferowanego niesamowitego doświadczenia użytkownika, a posiadanie tak dobrych recenzji z czasem będzie katalizatorem dalszego wzrostu liczby użytkowników.

Inne możliwości zarobkowe: ActualizeAI Club jest otwarty dla posiadaczy tokenów ASI i zapewnia jeszcze jeden sposób generowania dochodu, a jego członkowie są nagradzani za swoje opinie. Członkowie ci otrzymają również wczesny dostęp do nowych wersji oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji, dając użytkownikom szansę na wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi.

Czy presale ASI to dobra okazja inwestycyjna?

Każdy może zdawać sobie sprawę z faktu, że największe zwroty należą przeważnie do inwestorów, którzy kupują projekty krypto o wysokim potencjale tak wcześnie, jak to możliwe, co pozwala im skorzystać na szybkiej podróży cen w górę do wysokiej kapitalizacji rynkowej.

Eksperci zajmujący się krypto postrzegają presale ASI jako niezwykłą okazję do ogromnych zysków, która zdarza się raz na pokolenie, zważywszy na to, że zebrała już ona 112k $ w zaledwie 1 dzień. Wielu zauważyło, jak rzadko zdarza się, aby projekt uruchamiał nową krypto presale z produktem, który już przyniósł niezwykle udane wyniki. W połączeniu z bardzo niskimi cenami ASI w czterech etapach jego presale, oferta ta stanowi rzadką okazję do potencjalnie ogromnych zwrotów.

Ponieważ coraz więcej inwestorów i obecnych użytkowników AltSignals ustawia się w kolejce, aby jak najszybciej wykupić tę nową krypto presale, ci, którzy odniosą sukces, mogą cieszyć się ekscytującym rokiem 2023 i dalszą przyszłością.