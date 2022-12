7 najlepszych gier krypto typu „play-to-earn”, w które warto zainwestować w 2023 r

W niedawnym raporcie DappRadar stwierdził, że w samym tylko trzecim kwartale 2022 r. gry typu „play-to-earn” i metaverse zebrały 1,3 miliarda dolarów. Wiąże się to z prawie milionem aktywnych portfeli dziennie wchodzących w interakcję z tymi grami. Liczby te pokazują, że od samego początku gry typu „play-to-earn” oferują doskonałe możliwości inwestycyjne, których nie można przegapić.

Jeśli zastanawiasz się, od czego zacząć inwestowanie typu „play-to-earn”, mamy coś dla Ciebie. W tym artykule opiszemy siedem najlepszych gier krypto typu „play-to-earn”, w które można zainwestować, aby rozpocząć rewolucję gier. Odkryjmy je więc.

1. Metacade (MCADE) – Twoja najlepsza inwestycja typu „play-to-earn”.

Metacade to centrum społeczności stworzone z myślą o przyszłości gier typu „play-to-earn” (P2E). Nie jest ono grą samą w sobie, ale ostatecznym celem Web3 , w którym można znaleźć najnowsze tytuły typu play-to-earn, łączyć się z podobnie myślącymi graczami i uczyć się najlepszych sposobów maksymalizacji dochodu z gier play-to-earn.

Podstawową filozofią Metacade jest pomaganie graczom w maksymalnym wykorzystaniu gier P2E. Dlatego znajdziesz tam recenzje, rankingi gier i testy alfa od ekspertów branżowych, które pomogą każdemu, bez względu na doświadczenie w grach, odnaleźć się w tej niesamowicie ekscytującej branży. Ale to co być może najważniejsze, Metacade chce pomóc graczom mieć bezpośredni wpływ na gry, w które grają.

Aby zachęcić doświadczonych graczy play-to-earn do dzielenia się swoją wiedzą z nowymi graczami, Metacade nagradza tych, którzy publikują recenzje, alfa i inne treści, natywnym tokenem MCADE za ich wkład. Ale nawet jeśli jesteś nowicjuszem w obszarze jakim są gry play-to-earn, nadal możesz zarabiać, dzieląc się swoimi przemyśleniami na temat nowej gry, w którą grasz.

Metacade oferuje wiele sposobów na zwiększenie dochodów z play-to-earn, nie tylko poprzez udostępnianie treści i uczenie się najlepszych praktyk. Na platformie znajdziesz losowania nagród i turnieje, w których możesz sprawdzić swoje umiejętności przeciwko innym graczom Metacade, aby mieć szansę na wygranie dużej nagrody. Jeśli nie możesz się doczekać, aby zacząć grać w najnowsze tytuły play-to-earn, możesz również zdobyć tokeny MCADE do testowania nowych gier dla społeczności programistów Metacade.

W 2024 roku będziesz mógł nawet znaleźć długoterminową pracę w branży gier dzięki tablicy ogłoszeń Metacade. Tutaj odkryjesz role testerów w niepełnym wymiarze godzin, staże i płatne stanowiska w studiach gier będących na czele gier typu play-to-earn.

Gdy Metacade stanie się dobrze prosperującą społecznością odpowiedzialną za jedne z najlepszych gier typu play-to-earn na rynku, główny zespół wycofa się i pozwoli społeczności przejąć stery, tworząc zdecentralizowaną autonomiczną społeczność (DAO). Odtąd każda kluczowa decyzja, taka jak nowe funkcje, partnerstwa i stanowiska kierownicze, będzie poddana głosowaniu przez posiadaczy MCADE, zmieniając Metacade w pierwszą na świecie wirtualną arkadę należącą do społeczności.

Dzięki swoim pomysłom na bycie numerem jeden dla wszystkich gier typu play-to-earn, własności społeczności i tworzenia gier opartych na crowdsourcingu, Metacade jest gotowy zdominować przestrzeń gier play-to-earn. To prowadzi nas do ukoronowania MCADE jako najlepszej kryptowaluty typu play-to-earn do kupienia, jeśli chcesz wcześnie rozpocząć rewolucję w grach.

2. Axie Infinity (AXS & SLP) – Gra w stylu bitwy drużynowej

Axie Infinity to jedna z najbardziej rozpoznawalnych gier typu play-to-earn na rynku. Axie Infinity to gra w stylu Pokémon zbudowana na blockchainie Ethereum. Gracze tworzą drużynę składającą się z trzech Axies, które są używane w walce z innymi graczami, aby mieć szansę na wygranie tokenów Smooth Love Potion (SLP) i Axie Infinity Shards (AXS), które można sprzedać za pieniądze. Możesz także zarabiać, wykonując zadania, pokonując wrogów AI w trybie przygodowym i hodując kluczowe zasoby.

Axies są przechowywane w łańcuchu bloków jako NFT i można je kupować i sprzedawać na Axie Infinity Marketplace. Dzisiaj znajdziesz Axies od kilku dolarów za najbardziej podstawowe do setek tysięcy za te najrzadsze. Gracze mogą skorzystać z unikalnych cech swoich Axies, aby wyhodować nowe Axies z rzadkimi cechami, umożliwiając ich sprzedaż z zyskiem.

Od czasu gwałtownego wzrostu popularności w 2021 roku, Axie Infinity pozostaje jedną z najpopularniejszych gier typu play-to-earn, wciąż przyciągając setki tysięcy graczy miesięcznie, którzy codziennie dokonują transakcji za miliony dolarów. Token zarządzający grą i główny instrument inwestycyjny, AXS, to nasz drugi wybór, jeśli chodzi o najlepsze kryptowaluty typu play-to-earn do inwestowania.

3. The Sandbox (SAND)

The Sandbox to wirtualny świat 3D, który pozwala graczom budować wszystko, czego dusza zapragnie, jak dosłowna piaskownica. The sandbox jest podzielony na tysiące działek cyfrowej ziemi, reprezentowanych przez LAND NFT. Użytkownicy kupują LAND i inne aktywa w grze na rynku The Sandbox za pomocą tokena SAND. LAND jest następnie wykorzystywany do tworzenia gier, doświadczeń i centrów społecznościowych, z którymi można wchodzić w interakcje z resztą społeczności The Sandbox.

Jeśli użytkownicy chcą tworzyć własne, unikalne obiekty, mogą skorzystać z VoxEdit , narzędzia do projektowania dzieł sztuki, samochodów, rzeczy do noszenia, postaci, potworów i nie tylko. Wygenerowane przedmioty można sprzedać na rynku z zyskiem lub wykorzystać w Game Makerze , rozwiązaniu typu plug-and-play do projektowania gier The Sandbox.

Istnieją już dziesiątki wciągających doświadczeń, które można znaleźć w The Sandbox, takich jak Hell’s Gate, vEmpire i Xalya Sanctuary, wszystkie stworzone przy użyciu VoxEdit i Game Makera. Z tego powodu SAND to nasza trzecia opcja dla najlepszych kryptowalut, w które można inwestować.

4. Splinterlands (SPS & DEC) – Bitwy oparte na kartach i budowanie talii

Splinterlands to kolekcjonerska gra karciana, którą można traktować jako wersję Blockchain Magic: The Gathering. Każda karta jest posiadana jako NFT i jest używana jako część większej talii w pojedynkach jeden na jednego z innymi graczami. Jeśli wygrasz wystarczającą liczbę gier, możesz wspiąć się na szczyt tabeli liderów swojej rangi, aby wygrać pakiety kart, które można ulepszać, sprzedawać, a nawet wypożyczać innym graczom.

Możesz także zdobywać Kryształy Ciemnej Energii (DEC), rodzimą walutę gry, wykonując zadania i wygrywając turnieje, aby wydać je na nowe karty. Niektóre z tych kart kosztują tysiące dolarów za najrzadsze i najpotężniejsze. Splinterlands używa również tokenu Splintershards (SPS), który jest tokenem zarządzania, którego gracze używają do głosowania nad nadchodzącymi zmianami w grze.

Z ponad 300 000 aktywnych graczy tylko w zeszłym tygodniu ( DappRadar ), Splinterlands jest jedną z najlepszych gier typu play-to-earn, a jego token SPS jest naszym czwartym wyborem, jeśli chodzi o najlepsze kryptowaluty typu play-to-earn, w które warto zainwestować.

5. Alien Worlds (TLM) – Eksploracja zakamarków kosmosu

Alien Worlds to oparta na technologii blockchain gra osadzona w kosmosie. Głównym celem gry jest wydobywanie Trillium (TLM) podczas wykonywania zadań, walki z innymi graczami i rozwijania swojej krainy w grze. Ta ziemia znajduje się na siedmiu planetach gry i może być wydobywana dla własnego zysku lub wynajmowana innym. Każda planeta ma swoje własne DAO, a posiadacze tokena TLM mogą głosować w cotygodniowych wyborach, dystrybucji skarbu i innych decyzjach, które mają wpływ na przyszłość planety.

Podczas wydobywania istnieje również szansa na wygranie jednego z NFT w grze, takiego jak narzędzie, broń lub stronnik, który można wykorzystać do przebicia się w grze lub sprzedać go na rynku. Gracze mogą również zdobyć te NFT, obstawiając swój TLM przez określony czas. Im dłuższa blokada, tym rzadsza nagroda NFT.

Według DappRadar, Alien Worlds to najpopularniejsza gra typu play-to-earn na rynku, która w ciągu ostatniego miesiąca przyciągnęła około 650 000 aktywnych graczy. Ponieważ gra nadal dominuje, prawdopodobnie zobaczymy znaczny wzrost ceny TLM. To skłania nas do umieszczenia go na piątym miejscu jako jedna z najlepszych kryptowalut, w które można inwestować.

6. CryptoBlades (SKILL) – Najazdy i rankingi

CryptoBlades to gra typu play-to-earn, która łączy tradycyjną rozgrywkę RPG z elementem krypto. Gra toczy się w mistycznej krainie, a jej celem jest walka z innymi graczami, zdobywanie tokenów SKILL i ulepszanie broni, aby wspinać się po szczeblach. Każda postać ma zestaw atrybutów, takich jak wytrzymałość i moc, które dają jej większe szanse na wygranie pojedynku, ale możesz też kupić lub wykuć nowe bronie NFT, aby dać sobie szansę w walce.

Podobnie jak w wielu innych grach RPG, możesz także współpracować z innymi graczami i brać udział w rajdach. Rajdy to misje, których celem jest pokonanie jednego z bossów w grze, a im wyższa ranga zbiorowa, tym trudniej będzie wygrać. Jednak oznacza to również zwiększenie szans na zdobycie poważnych łupów. Misje można również wykonywać, aby podnieść swoją rangę, zwiększając nagrody za SKILL z gry.

CryptoBlades to jedna z wiodących gier RPG typu play-to-earn, a SKILL to nasz szósty wybór najlepszych kryptowalut, w które można inwestować.

7. Gods Unchained (GODS) – Bitwy karciane z NFT

Gods Unchained to kolejna turowa gra karciana, w której można zarobić. Każda karta jest przechowywana jako NFT w blockchainie Ethereum, co oznacza, że można ją kupować i sprzedawać na rynku gry za pomocą tokena GODS. Karty mają szeroki wachlarz różnych atrybutów, dzięki czemu są bardziej rzadkie i umożliwiają jednorazową sprzedaż za tysiące dolarów.

Nowi gracze otrzymują na początek 140 kart, a dzięki wygrywaniu bitew i wspinaniu się w rankingach mogą zbudować potężną talię, aby stawić czoła graczom o wyższej randze. Mogą również wygrać Flux, walutę w grze, której nie można wymieniać, w przeciwieństwie do GODS. Flux jest używany do wykuwania nowych kart i ulepszania istniejących, które można wykorzystać do ulepszenia talii lub sprzedać ze słodkim zyskiem.

Podobnie jak Splinterlands, Gods Unchained zyskało grono wiernych fanów dzięki ulepszeniom w gatunku kolekcjonerskich gier karcianych. Wraz z wprowadzeniem własności cyfrowej do miksu, Gods Unchained odniosło szybki sukces jako jedna z najlepszych gier tego gatunku. Dlatego GODS jest naszym siódmym wyborem jako najlepsza kryptowaluta typu play-to-earn do inwestowania.

Najlepszy ogólny projekt krypto typu play-to-earn: Metacade (MCADE)

Na tej liście znajduje się wiele doskonałych gier, które prawdopodobnie będą sobie radzić bardzo dobrze przez lata. Gry takie jak Axie Infinity i The Sandbox udowodniły już, że mogą przyciągnąć spore tłumy swoją innowacyjną mechaniką gry, podczas gdy tytuły takie jak Splinterlands i Gods Unchained pokazują, że ulepszanie starego formatu za pomocą nowej technologii może przynieść niesamowite rezultaty.

Istnieje również ryzyko, że niektóre gry mogą wypaść z łask z różnych powodów. Dlatego nie ma innego miejsca, w którym można umieścić Metacade, jak tylko na najlepszej pozycji. Aby osiągnąć sukces, Metacade polega wyłącznie na grach typu play-to-earn jako ich całości, a nie na wynikach poszczególnych gier. Gdy stare tytuły zanikają, nowe dołączają do tej szybko rozwijającej się branży, Metacade będzie w centrum tego wszystkiego.

Biorąc pod uwagę, że według Crypto.com , do 2025 r. gry typu play-to-earn będą rosły 10-krotnie szybciej niż tradycyjne gry, Metacade jest w doskonałej pozycji, aby zapewnić ogromne zyski w ciągu najbliższych kilku lat, gdy jego popularność gwałtownie wzrośnie. A nie ma lepszego czasu na zakupy niż teraz.

Ponieważ presale Metacade wciąż jest w fazie 1, możesz odebrać 125 tokenów MCADE za jedyne 1 USD. Porównaj to z fazą 8, w której otrzymasz tylko 50 tokenów MCADE za 1 $. Jeśli chcesz więcej niż podwoić swoje długoterminowe zyski z Metacade, zastanów się, czy nie powinieneś zostać jednym z pierwszych inwestorów w ten fantastyczny projekt. To może być po prostu jedna z najlepszych kryptowalut, w jaką kiedykolwiek zainwestujesz.