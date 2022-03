Analityk: Bitcoin wykazuje oznaki oddzielenia się od akcji

Bitcoin wzrósł o 6% w ciągu ostatnich 24 godzin i o ponad 18% w tym tygodniu, kontynuując rajd w górę pośród wyprzedaży na rynku akcji.

Marcus Sotiriou, analityk brytyjskiego brokera aktywów cyfrowych GlobalBlock, twierdzi, że duży ruch Bitcoina spowodował, że kryptowaluta "oddzieliła się" od rynku akcji.

W nocie we wtorek, Sotiriou powiedział, że "niesamowite" zyski BTC w tym tygodniu są sygnałem, że rynek może patrzeć na potencjalne oddzielenie się od akcji. To, jak zauważa, prawdopodobnie będzie perspektywa w krótkim terminie.

Rzeczywiście, patrząc na rynek akcji, widzimy, że S&P 500 zmierza do kolejnego negatywnego dziennego zamknięcia ze stratami powyżej 1,5% we wtorek.

Komentując ostatnią korelację między Bitcoinem a akcjami, strateg GlobalBlock powiedział, że tak było "od miesięcy". Jednak kryptowaluta sygnalizuje to, co może być nieskorelowanym wybiciem, aczkolwiek prawdopodobnie krótkoterminowym.

Na temat tego, dlaczego Bitcoin rajduje, gdy S&P 500 spada, Sotiriou wyjaśnił:

"Bitcoin jest intensywnie kupowany po części ze względu na narrację, że jest bezprawnym i odpornym na cenzurę sposobem przekazywania wartości, tak jak był używany podczas kryzysu na Ukrainie, a także niepokojów politycznych w Kanadzie".

Jednak nie tylko akcje przebijają BTC w tym tygodniu. Flagowa kryptowaluta jest lepsza od złota, które w zeszłym tygodniu rajdowało, gdy Bitcoin spadał wraz z akcjami. Dzisiaj, pomimo rajdu do maksimów na poziomie 1,945 USD z ponad 2% wzrostem, złoto wyprzedza BTC o 6%.

"To [również] fascynujące, że po tygodniu niepewności geopolitycznej Bitcoin wyprzedza złoto, które jest znane jako aktywo bezpiecznej przystani" – zauważył Sotiriou.

Dyrektor generalny Real Vision, Raoul Pal, uważa, że tak, wskazując na obecne perspektywy rynku kryptowalut, które „przypominają marzec 2020 roku”.

"Wtedy rzuciliśmy na niego najgorsze możliwe wiadomości (pandemia i globalne zamknięcie) i spadł bardzo gwałtownie, ale nie udało mu się osiągnąć nowego niskiego poziomu" – napisał na Twitterze, gdy Bitcoin przekroczył 44,000 USD.

Pal widzi podobny obraz makro w obecnych okolicznościach z wojną na Ukrainie, wyższymi stopami procentowymi i rosnącą ropą, która osiągnęła 105 USD za baryłkę. Chociaż środowisko 2022 roku to inny czas, uważa on, że niepowodzenie Bitcoina w osiągnięciu nowego niżu sugeruje, że "makro może stać się bardziej pozytywne dla kryptowalut".

Zachęca on jednak do ostrożności, zauważając, że koniec wyprzedaży technologii może zapoczątkować nowe załamanie na kryptowalutach.

Bonds are suggesting the same – growth is going to evaporate.

It's a bit early to tell but pay attention. It might also be the end of the tech sell off soon.

— Raoul Pal (@RaoulGMI) March 1, 2022