Bahamy zaprzeczają zarzutom dotyczącym Sama Bankman-Frieda

W ciągu ostatniego miesiąca lub dwóch po spektakularnym upadku FTX pojawiło się wiele zaskakujących rewelacji. Ale jedną z najbardziej podstępnych, przynajmniej dla mnie, było to, że rząd Bahamów współpracował z Bankman-Friedem, aby wybić nowy token w następstwie upadku giełdy.

Prawnicy FTX powiedzieli w grudniu w złożeniu sądowym, że urzędnicy rządu Bahamów poprosili Bankman-Frieda o wybicie nowych aktywów cyfrowych o wartości „setek milionów dolarów”, jednocześnie żądając, aby skompromitowany CEO przekazał nowe tokeny pod kontrolę urzędników państwowych.

Raport opublikowany przez Bloomberg podkreśla również, że urzędnicy Bahamów pracowali, aby spróbować pomóc Bankman-Friedowi odzyskać dostęp do istotnych systemów komputerowych na platformie FTX. Urzędnicy byli „odpowiedzialni za kierowanie nieautoryzowanym dostępem” do systemów w celu przejęcia kontroli nad niektórymi aktywami cyfrowymi, które znajdowały się na platformie FTX.

To wszystko było szczególnie niepokojące, ponieważ pieniądze ewidentnie poruszały się na blockchainie po upadku FTX. Zgłoszony „hack” doprowadził do przeniesienia 477 milionów USD w kryptowalutach w dniach po złożeniu wniosku o upadłość, a haker następnie szukał możliwości pomostowania funduszy w różne podmioty i waluty.

(1/2) Exchanges should be aware that certain funds transferred from FTX Global and related debtors without authorization on 11/11/22 are being transferred to them through intermediate wallets.

— FTX (@FTX_Official) November 20, 2022