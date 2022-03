Po trudnym początku marca, Bitcoin Cash (BCH) zaczął odbijać się od dna. Moneta przekroczyła ważny psychologiczny próg 300 USD. Jak długo jednak potrwają te zyski? Czy w najbliższym czasie BCH dotknie poziomu 375 USD? Oto kilka najważniejszych informacji:

Ogólny trend dla BCH w ciągu ostatnich kilku miesięcy był w dużej mierze spadkowy.

Moneta pozostaje nieco powyżej swojej 20-dniowej wykładniczej średniej kroczącej.

W momencie publikacji BCH był notowany na poziomie 302 USD, co oznacza wzrost o około 7% w ciągu 24 godzin.

Źródło danych: Tradingview

Bitcoin Cash (BCH) – czy poziom 375 USD jest możliwy?

Na rynku panuje obecnie duża niepewność, biorąc pod uwagę skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Bezpiecznie jest założyć, że nie wszystko jest wycenione na rynku, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, co się stanie dalej. Możemy się jednak spodziewać zwiększonej zmienności na rynku kryptowalut i BCH nie jest pod tym względem wyjątkiem.

Nie widzimy jednak wystarczających możliwości, aby BCH osiągnął poziom 375 USD w najbliższym czasie. W rzeczywistości jest prawdopodobne, że moneta osiągnie strefę podaży pomiędzy 319 a 326 USD, a następnie ponownie spadnie.

BCH stracił już prawie 64% swojej wartości w mniej niż 3 miesiące. W styczniu tego roku osiągnął nawet 15-miesięczne minimum na poziomie 275 USD. Mimo że trend spadkowy nie został przerwany, w najbliższych dniach spodziewamy się dalszego osłabienia BCH.

Czy warto kupić Bitcoin Cash (BCH)?

Jako jedna z wiodących monet do płatności elektronicznych peer-to-peer, BCH jest bardzo użyteczny. Kiedy kryptowaluta zostanie w dużym stopniu zintegrowana z globalnymi systemami płatniczymi, BCH prawdopodobnie stanie się liderem w tej dziedzinie.

Z fundamentalnego punktu widzenia jest to jedna z najlepszych monet do inwestowania ze względu na wartość bazową, jaką oferuje. Fakt, że obecnie jest sprzedawana po niskiej cenie powinien stanowić dodatkową zachętę do jej zakupu.