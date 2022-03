Bitcoin Cash ma szansę wkrótce przetestować poziom 500 USD

Bitcoin Cash zyskuje na wartości po informacji, że jeden z krajów zamierza uczynić go legalnym środkiem płatniczym.

W ciągu tygodnia Bitcoin Cash wzrósł o ponad 30%, a jego impet jest coraz większy.

Teraz, gdy kurs osiąga wyższe poziomy, Bitcoin Cash może wkrótce przetestować znaczne wybicie w górę.

Podczas gdy większość kryptowalut znajdowała się w trendzie wzrostowym w ciągu ostatnich 24 godzin, Bitcoin Cash BCH/USD jest jedną z tych walut, które osiągają lepsze wyniki niż reszta rynku. Kurs Bitcoin Cash ma wiele wspólnego z wiadomością, że został on uznany za prawny środek płatniczy przez Sint Maarten, kraj będący częścią Królestwa Niderlandów. Jest to ważna informacja, ponieważ przyczynia się do stałego wzrostu liczby użytkowników BCH w ciągu ostatniego roku.

Jest to również czynnik, który może ponownie wzbudzić zainteresowanie Bitcoin Cash. BCH znajduje się w grupie dużych kryptowalut, które były popularne w 2017 r., ale wydaje się, że straciły przychylność inwestorów. Jest to widoczne w jego zachowaniu cenowym w 2021 roku, kiedy to nie udało mu się ponownie przetestować maksimów wszech czasów i pozostawał w tyle za rynkiem.

Dzięki ostatnim informacjom, nowi inwestorzy skupieni dotąd na nowszych i bardziej błyszczących kryptowalutach mogą zacząć interesować się BCH i wywołać rajd, który może doprowadzić go na nowe szczyty.

Bitcoin Cash wzrasta obecnie o 12,81%, a w ciągu ostatniego tygodnia osiągnął zwyżkę o ponad 31,18%. Wolumeny są wysokie, a wraz z rosnącym impetem wzrostowym na szerokim rynku, perspektywy BCH wyglądają całkiem nieźle.

Bitcoin Cash osiąga wyższe poziomy

Źródło: TradingView

W ciągu ostatnich 24 godzin, Bitcoin Cash osiągał coraz wyższe minima. Oznacza to, że wolumen kupna wzrasta i jeśli ta tendencja utrzyma się w krótkim terminie, BCH może w krótkim czasie przetestować poziom 500 USD.

Podsumowanie

Bitcoin Cash wystrzelił w górę w ciągu ostatnich 24 godzin po informacji, że ma stać się legalnym środkiem płatniczym w pewnym kraju. Jest to wotum zaufania i może ponownie wzbudzić zainteresowanie Bitcoin Cash, ponieważ rynek znów zaczyna być byczy.